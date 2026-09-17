Dancer Kim Anh lên tiếng xin lỗi sau ồn ào với Đông Hùng, netizen nhắc nhở: Nghệ sĩ là giới hạn cuối cùng của fans!

Ồn ào xoay quanh câu chuyện "shout out" tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Sau nhiều giờ tranh luận, dancer, biên đạo Kim Anh đã chính thức lên tiếng xin lỗi Đông Hùng, các nghệ sĩ của Liên Minh Nguyên Tố Mỹ Mãn, khán giả và toàn bộ ê-kíp chương trình.

Trong bài đăng trên Threads, Kim Anh cho biết cô xin lỗi vì những trạng thái thiếu suy nghĩ trên mạng xã hội liên quan đến chương trình. Nữ dancer thừa nhận bản thân đã quá vội vàng để cảm xúc cá nhân lấn át, dẫn tới những hành động mà cô cho rằng "không thể thứ tha". Kim Anh khẳng định mình không có ý định kích bất kỳ ai và nhận toàn bộ trách nhiệm về những nội dung đã đăng tải.

Cô cũng gửi lời xin lỗi tới những người đã bị ảnh hưởng bởi lời nói và hành động của mình, đồng thời mong khán giả cho cơ hội để nhìn nhận, chấn chỉnh bản thân. Cuối bài viết, Kim Anh cam kết sự việc tương tự sẽ không lặp lại.

Động thái này xuất hiện sau khi bài đăng cảm ơn của Đông Hùng dành cho những người đứng sau sân khấu bất ngờ kéo theo tranh luận. Ban đầu, nam ca sĩ muốn gửi lời cảm ơn tới các bộ phận đã âm thầm đồng hành cùng nghệ sĩ trong chương trình. Tuy nhiên, một số dancer, biên đạo và stylist được cho là chưa hài lòng với cách ghi nhận công sức trong bài viết, từ đó chia sẻ những tâm tư trên Threads.

Trong số những cái tên được cộng đồng mạng nhắc tới nhiều có Kim Anh, người đảm nhận vai trò dancer và biên đạo trong chương trình. Các thông tin credit của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 cũng ghi nhận Kim Anh tham gia biên đạo ở một số tiết mục.

Sau lời xin lỗi của Kim Anh, phần bình luận tiếp tục xuất hiện nhiều luồng ý kiến khác nhau. Một số khán giả cho rằng lời xin lỗi đã thể hiện rõ thái độ chịu trách nhiệm và mong mọi người nên để câu chuyện khép lại.

Tuy nhiên, cũng có nhiều bình luận cho rằng lời xin lỗi là cần thiết nhưng câu chuyện về việc ghi nhận công sức vẫn nên được nhìn nhận một cách đầy đủ. Một tài khoản nhận xét rằng Kim Anh đã nói rõ, không né tránh và không dùng cách "hiểu nhầm" để phủ nhận trách nhiệm, đồng thời cho rằng sau sự việc, các nghệ sĩ vẫn có thể tiếp tục làm việc với nhau.

Đáng chú ý nhất là một số cư dân mạng bắt đầu "đào" lại những lời cảm ơn mà các Anh Tài từng dành cho Kim Anh trong các bài đăng, phần credit hoặc những nội dung liên quan tới tiết mục. Có người còn cẩn thận chụp lại những lời cảm ơn này rồi chia sẻ dưới phần bình luận, như một cách cho thấy công sức của nữ dancer không hoàn toàn bị bỏ quên như cách một bộ phận khán giả đang tranh luận.

Một bình luận viết: "Có fan còn cẩn thận cap lại tất cả những lời cảm ơn mà các anh tài đã cảm ơn riêng Dancer này". Một số ý kiến khác cũng nhắc rằng vấn đề giữa nghệ sĩ và ê-kíp hậu trường có thể phức tạp hơn những gì khán giả nhìn thấy qua một bài đăng trên mạng xã hội.

Thực tế, Đông Hùng cũng đã lên tiếng giải thích ngay trong ngày. Nam ca sĩ cho biết anh nhận được phản hồi rằng bài đăng của mình "shout out thiếu các thành viên tại phim trường", nhưng cho rằng sự việc xuất phát từ "một chút hiểu lầm". Anh nhấn mạnh mong muốn xuyên suốt chương trình của mình là được nói về công sức của mọi người, đặc biệt là những nhân sự ở phía sau sân khấu, những người ít có cơ hội xuất hiện trước công chúng.

Đông Hùng cũng cho rằng những người làm hậu trường không nhất thiết phải tìm kiếm sự ghi nhận trong từng bài viết của nghệ sĩ, bởi sau mỗi tiết mục, ê-kíp vẫn nêu tên và gửi lời cảm ơn tới các thành viên. Với anh, đóng góp của những người phía sau đã được thể hiện trực tiếp qua sản phẩm trên sân khấu.

Sau đó, stylist Trần Đạt cũng công khai xin lỗi Đông Hùng và các thành viên trong ê-kíp. OH Dance Team đồng thời lên tiếng xin lỗi, cho biết sẽ rà soát lại nhân sự crew và dancer cộng tác với chương trình, đồng thời đề nghị khán giả không lan truyền những thông tin chưa được xác minh.

Vì vậy, câu chuyện hiện tại đã không còn đơn thuần là việc một cá nhân có được "shout out" trong một bài cảm ơn hay không. Nó trở thành cuộc tranh luận rộng hơn về cách ghi nhận những người đứng sau một chương trình có quy mô lớn, cũng như cách các thành viên trong cùng ê-kíp lựa chọn giải quyết khúc mắc khi cảm thấy chưa hài lòng.

Với Kim Anh, lời xin lỗi mới nhất đã khép lại phần phát ngôn của chính cô về sự việc: Nhận trách nhiệm, xin lỗi những người bị ảnh hưởng và cam kết không lặp lại. Còn việc những lời cảm ơn cũ được cư dân mạng lần lượt tìm lại cho thấy một khía cạnh khác của câu chuyện: Công sức của người làm hậu trường có thể được ghi nhận theo nhiều cách, không chỉ qua một bài đăng trên mạng xã hội.