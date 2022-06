Dân văn phòng "hạng sang" tại Vincom và Saigon Centre giờ nghỉ trưa đội nắng la liệt ngoài vỉa hè dù công ty cách khu food court đỉnh nhất TP HCM chỉ vài bước chân!

Trong series "1 TIẾNG 30 PHÚT NGHỈ TRƯA" - song song tìm hiểu các hoạt động đặc sắc mà giới văn phòng ngày nay sử dụng cho thời gian nghỉ trưa của mình, chúng tôi còn muốn khám phá các địa điểm ăn trưa cũng như xu hướng chọn lựa bữa trưa của một số cụm văn phòng tại TP HCM và Hà Nội. Đặc biệt là những khu văn phòng nổi tiếng trong trung tâm thành phố như Bitexco hay Sun Wah mà chúng tôi từng đề cập vì có nhiều "lời đồn" rằng làm việc ở building hạng sang, với mức lương nghìn đô thì chi tiêu cho bữa trưa cũng phải rất hào phóng?

Tuy nhiên sau khi "1 Tiếng 30 Phút Nghỉ Trưa" đi tìm hiểu thực tế mới vỡ lẽ, "một nửa của sự thật chưa chắc đã là thật".

Đúng là họ lương nghìn đô, làm việc ở một trong những tòa cao ốc nổi tiếng sang chảnh bậc nhất Sài Gòn nhưng với họ, chi tiêu cho các hoạt động vào giờ nghỉ trưa vẫn hết sức cân nhắc - khác xa so với những lầm tưởng của số đông khi nghĩ về.

Và lần này, chúng tôi lại tiếp tục lân la đến hai khu văn phòng là Vincom Đồng Khởi và Saigon Centre - nghe tên thôi đã thấy "xịn xò" và hấp dẫn đến thế nào rồi. Vì bên trong ngoại trừ là trung tâm thương mại thì phía trên còn là nơi làm việc của hàng trăm công ty lớn khác. Vậy với các nhân viên làm việc tại đây thì giờ trưa mọi người sẽ đi đâu? Phải chăng là uống cà phê, bình thản dạo mát và ăn trong khu Food court xịn nhất Sài Gòn?

NẾU LÀM VIỆC Ở TÒA NHÀ LÀ TRUNG TÂM MUA SẮM LỚN NHẤT THÀNH PHỐ THÌ BẠN SẼ LÀM GÌ?

Đầu tiên là đi làm rất tiện, nên nếu có nhân viên nào so bì hay đỗ lỗi nhà xa thì chắc chắn "lỗi" là do bạn chứ không phải do ai, vì công ty đã nằm ngay trung tâm thành phố với hai tuyến đường đắt đỏ bậc nhất TP HCM. Cũng vì địa điểm không thể lý tưởng hơn nên ngoài việc đi làm thì đi đâu cũng dễ dàng, từ gặp gỡ đối tác cho đến hẹn hò bạn bè, chỉ cần vài bước chân là gì cũng có.



Saigon Centre với Trung tâm thương mại Takashimaya ngay dưới chân đầy đủ dịch vụ tiện nghi

Vincom Center - một trong những Trung tâm thương mại lớn nhất TP HCM

Trái lại, nhược điểm vì ở nơi quá xa xỉ nên đồng nghĩa với "cái gì cũng đắt xắt ra miếng". Đặc biệt thứ gây "chán chường" nhất với những người làm ở đây đó chính là tình trạng kẹt xe, ùn tắc ở bãi đỗ khiến "mỗi lần bắt Grab hay lấy xe máy cũng đều là một cực hình...".

Chị Thúy An - làm việc tại Vincom chia sẻ: "Mặc dù lối đi của khu văn phòng và khu trung tâm thương mại luôn tách riêng, nhưng mỗi lần đi xuống hầm lấy xe có khi mất hết 15 - 20 phút nên có đi đâu, mọi người đa phần ra cổng lớn để book xe công nghệ hoặc taxi cho tiện".

Và từ các dữ kiện trên nên chúng tôi đã từng nghĩ di chuyển phiền phức tế thì giờ trưa chắc mọi người ăn tại văn phòng hoặc cùng lắm đi bộ xuống vài tầng cho tiện và mát, vì ở đây có 2 khu food court nổi tiếng nhất TP HCM còn gì? Đắt cũng có, rẻ cũng có mà quan trọng là tiết kiệm thời gian.

Giờ nghỉ trưa vẫn có không ít nhân viên từ các khu văn phòng đi xuống để ăn uống

NHƯNG THỰC TẾ NÀO CÓ GIỐNG NHƯ MƠ!

Lân la vào giờ trưa, chúng tôi thấy dân văn phòng tại khu nơi này đều có xu hướng "né sướng" để đi "tìm khổ". Chỉ có một số lượng ít dân văn phòng ở đây là ăn trong food court, thay vào đó đúng 12h, lần lượt từng tốp nhân viên xách dù hoặc đội nắng tủa ra khắp nơi để tìm chỗ ăn riêng. Và thật sự là cũng nhờ 2 ngày đi thực tế, lân la, tìm hiểu mà chúng tôi đã phát hiện ra rất nhiều điểm ăn trưa nằm trong hẻm hóc không ai ngờ tới. Và còn là nhiều chỗ cà phê "chém gió" mà nếu không có nhân viên văn phòng túc trực vào giờ trưa, thì có khi bạn đi ngang qua cũng chẳng biết nơi này mở cửa.

Một là, đặt đồ ăn từ các ứng dụng giao hàng và mang lên văn phòng

Có rất nhiều các tài xế giao hàng (shipper) ở đủ các ứng dụng đặt đồ ăn đứng chờ ngay phía ngoài cửa. Và nhiều nhân viên văn phòng từ trong Trung tâm thương mại chạy ra tìm kiếm tài xế của mình để nhận đồ ăn.

Chị Thanh Trang: "Mình hầu như ngày nào cũng đặt bữa trưa qua ứng dụng và ăn ngay trên văn phòng. Sở dĩ vì nếu đi bộ ra ngoài thì các hàng quán bán cơm, bún bò phải đi khá xa và mình ngại nắng nóng cả đường đi và đường về. Lần nào đi ăn trưa ở ngoài xong lưng mình cũng ướt đẫm mồ hôi. Đặt qua ứng dụng vừa dễ chọn lựa, vừa đỡ nắng, giá cả phù hợp với nhu cầu chi tiêu cho một bữa trưa của mình. Hơn nữa còn thường xuyên săn được deal giảm giá để tiết kiệm hơn."

Thật thú vị là trong quá trình quan sát chúng tôi còn thấy một số shipper khá đặc biệt, là người nhà của nhân viên văn phòng đang làm việc trong Trung tâm. Họ đứng bên vệ đường đợi mọi người chạy sang nhận cặp lồng (hộp đựng cơm) để có bữa trưa cơm nhà. Anh Minh chia sẻ: "Vì đi làm khá sớm nên có hôm không chuẩn bị kịp cơm mang theo mình sẽ nhờ người nhà đến đúng giờ trưa mang cơm đến đây giúp. Thời tiết này ở Sài Gòn mà đi ra ngoài ăn hàng quán thì nóng lắm! Ăn chưa kịp lại sức đã mệt người vì cái oi cái nực."

Hai là đội nắng, cuốc bộ đi xa để ngồi ăn các hàng quán vỉa hè

Dân văn phòng làm việc trong Saigon Centre thường đi loanh quanh ở các con đường xung quanh Trung tâm thương mại như các con đường như Pasteur, Tôn Thấp Thiệp, Huỳnh Thúc Kháng... và dân ở Vincom Đồng Khởi đôi khi sẽ phải đi xa hơn tí xíu dọc theo các con đường như Lý Tự Trọng, rồi rẽ Pasteur, có người chọn đi ngược lên Hai Bà Trưng... Mặc kệ khu ăn uống (food court) có nhà hàng, quán cà phê sáng sủa, rộng rãi, sạch sẽ ngay trong nơi làm việc, họ đều ngồi rải khắp các hàng quán vỉa hè ăn ngon lành tô miến gà, dĩa cơm phần... hoặc số khác thì đội nắng ngồi tám chuyện ở hàng nước dừa, trà tắc... vỉa hè.

Chị Thu Thảo: "Mình chấp nhận đội nắng đi bộ ăn xa thôi vì thứ nhất là quen khẩu vị bữa trưa bình thường, giản dị như ở nhà. Các nhà hàng trong khu food court dù đa dạng món ăn đấy nhưng hương vị 5 sao quá mình không quen, nếu cứ ăn mỗi ngày lại ngán. Thêm nữa giá tiền cho một bữa ăn ở đấy có khi bằng cả 1 ngày công mình đi làm, nếu mỗi ngày đi làm đều ăn ở đó thì có khi thiếu thốn nói chi ra dư".

Dân văn phòng Saigon Centre có ngay Takashimaya bên dưới để ăn uống nhưng lại chọn che dù đi ra ngoài

Dân văn phòng ở Vincom Đồng Khởi chọn ăn trưa bằng các món ở vỉa hè

"Ngồi trong quán cà phê ở trong Trung tâm Thương mại thì thích chứ, dĩ nhiên. Máy lạnh phà phà, nước pha ngon, bàn ghế êm ái được phục vụ đàng hoàng. Nhưng "tiền nào của đó", một ly nước trong khu đó có giá gấp 3 lần ly nước ngoài vỉa hè. Mà giờ nghỉ trưa mình không thích ở văn phòng, thế nên đành chịu nóng xíu ra đây ngồi uống nước trò chuyện mỗi ngày." - Anh Quang Thắng.

Ngay cả cà phê, dân văn phòng ở khu ăn uống tiện nghi vẫn thích cà phê cóc, ngồi ghế nhựa vỉa hè

Các con hẻm lớn "họp chợ" phục vụ món bình dân cho dân văn phòng "có sướng không hưởng"

Theo chân dân văn phòng làm việc trong Vincom Đồng Khởi, Saigon Centre tìm hiểu đặc trưng chọn lựa bữa ăn trưa, chúng tôi còn khám phá được những khu ăn uống vô cùng thú vị - những hàng quán quy tụ lại với nhau trong một con hẻm lớn, bán đầy đủ đồ ăn từ nui xào, bún bò, cơm sườn, bún đậu mắm tôm đến nước giải khát. Và những con hẻm này trước giờ trưa mới lục đục bày bàn ghế, phục vụ xong nhóm khách văn phòng lại dọn hàng đóng cửa. Nếu chỉ đi ngang sẽ hiếm ai phát hiện được đây là "thánh địa ăn uống" của dân văn phòng Vincom, Saigon Centre.

Khu ăn trưa nằm trong một con hẻm nhỏ mà nếu không nói chắc chẳng ai biết...

Hoặc là vào con hẻm có cả một khu ăn uống, hoặc là vào con hẻm trong chung cư để đi bộ lên tầng... miễn là đi ăn ở ngoài

Chị Kim Thuỳ: "Mình chọn đi bộ đến các khu ăn uống trong hẻm này vì tiện mọi thứ. Vừa có giá thành vừa phải, vừa đa dạng các món ăn để mình và đồng nghiệp lựa chọn, lại còn được ngồi trong mát không bị hanh nắng."

CŨNG ĂN CƠM TẠI "NHÀ" NHƯNG MÀ LÂU LÂU MỚI GHÉ

Mặc dù làm ở trong Trung tâm thương mại có khu ăn uống diện tích rộng cùng các nhà hàng nổi tiếng bán đủ loại thức ăn. Nhưng dân văn phòng vào giờ trưa vẫn đau đầu vì câu hỏi "Trưa nay ăn gì?".

"Trong food court đều là các thương hiệu đắt tiền, bình quân khi bước vào bạn sẽ phải chi trả cho một bữa ăn trưa tầm 300 nghìn trở lên. Nếu 1 trong 3 bữa ăn/ngày mà một tháng chi đến 5-6 triệu thì đã chiếm gần phân nửa số lương. Khoảng dư còn lại làm sao đủ để sống. Mình đều có những khoản cố định hàng tháng phải chi như thuê nhà, điện nước, gửi về quê... nên phần ăn uống cũng được quy định một tháng chỉ ăn bao nhiêu, thế nên mỗi bữa trưa mình đều cân nhắc rất kĩ tìm ăn món gì để tiết kiệm." - Chị Thu Thảo. Đang thời điểm bão giá và người đi làm còn phải chi trả ti tỉ chi phí sinh hoạt và các nhu cầu cá nhân khác, nên chỗ làm có nơi phục vụ ăn uống với mức giá khá cao cũng là một "cái khó" cho họ.

Các quán ăn chỉ dọn bán vào ban trưa để phục vụ dân văn phòng băn khoăn về giá thành khi ăn trong foodcourt

Những hàng nước có phần tương phản lớn với quán cà phê trong TTTM được dân văn phòng thường xuyên ghé

"Vào giờ trưa mình cũng có lúc đi thang máy xuống khu foodcourt để ăn uống, ngồi cà phê để thư thái chứ. Nhưng đa phần là vào những ngày đầu tháng lương về chi tiêu rủng rỉnh một tí. Hoặc đôi khi gặp đối tác, khách hàng thì hẹn nói chuyện, trao đổi ngay khu ẩm thực dưới chân công ty là tiện nhất. Mình nghĩ chuyện có ăn ở khu food court hay không là tuỳ nhu cầu mỗi người." - Anh Hoàng Huy làm tại Saigon Centre.

https://afamily.vn/dan-van-phong-hang-sang-tai-vincom-va-saigon-centre-gio-nghi-trua-doi-nang-la-liet-ngoai-via-he-du-cong-ty-cach-khu-food-court-dinh-nhat-sai-gon-chi-vai-buoc-chan-20220627021622294.chn