Ba thủ khoa tổ hợp B00 gồm Nguyễn Lê Yến Nhi, Đinh Ngọc Hải Lam và Huỳnh Diễm My cùng trúng tuyển ngành Y khoa, Trường Đại học Y Dược TPHCM. Cả ba đều đạt điểm tuyệt đối 30/30, với ba điểm 10 ở các môn toán, hóa học và sinh học mà không cần cộng điểm ưu tiên.

Trong danh sách trúng tuyển do trường này công bố, 45 thí sinh có mức điểm xét tuyển 30/30; trong đó 41 em vào ngành Y khoa, 3 em vào Răng - Hàm - Mặt và một em vào Dược học. Tuy nhiên, Yến Nhi, Hải Lam và Diễm My là ba trường hợp đạt điểm tuyệt đối từ kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Nguyễn Lê Yến Nhi và Đinh Ngọc Hải Lam cùng học Trường TH - THCS -THPT Lê Thánh Tông.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM cũng trở thành điểm đến của hàng loạt gương mặt xuất sắc. Nổi bật là Trần Tiến Đạt, thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM năm 2026. Nam sinh đạt 1.139/1.200 điểm trong đợt 2, mức cao nhất kể từ khi kỳ thi được tổ chức, và trúng tuyển ngành Khoa học máy tính chương trình tiên tiến.

Trần Đại Thành Danh, học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu, được tuyển thẳng vào nhóm ngành Toán học. Trước khi bước vào giảng đường, Danh giành Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế năm 2026, Huy chương Vàng Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương và hai năm liên tiếp đoạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn toán.

Cũng tại trường này, cặp song sinh Nguyễn Trí Hiền và Nguyễn Trí Hậu cùng được tuyển thẳng vào nhóm ngành Toán học. Hai anh em từng cùng giành giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn toán và Huy chương Vàng Olympic giao lưu Toán học Turkmenistan.

Danh sách tân sinh viên nổi bật còn có Võ Đăng Tuệ, thủ khoa tốt nghiệp THPT tỉnh Gia Lai; Huỳnh Ngọc Nhân, thủ khoa tổ hợp X26 tại Đà Nẵng; Huỳnh Nghĩa Nhân, thủ khoa A00 tỉnh An Giang; Nguyễn Gia Khánh, thủ khoa A01 tỉnh Quảng Ngãi và Nguyễn Ngọc Trân, thủ khoa A00 tỉnh Đồng Tháp, đồng thời là á khoa toàn quốc.

Ba thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT các tỉnh trúng tuyển vào Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

Ở khối sư phạm, Trần Quang Thắng, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, đạt 30/30 điểm tổ hợp B00 nhưng lựa chọn ngành Sư phạm Sinh học, Trường Đại học Sư phạm TPHCM. Nam sinh còn sở hữu giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn sinh học và thuộc diện tuyển thẳng.

Trần Quang Thắng, cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Trong khi đó, hai vị trí dẫn đầu các phương thức xét tuyển của Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM, đều thuộc về học sinh Trường THPT Dĩ An. Nguyễn Trần Thanh Thy đạt 28,5 điểm tổ hợp A00, dẫn đầu nhóm trúng tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT và Hoàng Vũ Thảo Nguyên đạt 1.081/1.200 điểm, cao nhất trong nhóm tân sinh viên trúng tuyển bằng kết quả đánh giá năng lực.

Sự hội tụ của những thủ khoa, học sinh giỏi quốc gia và chủ nhân huy chương quốc tế cho thấy sức hút của các ngành y khoa, toán học, khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo và sư phạm trong mùa tuyển sinh năm nay. Đồng thời, đây cũng là nguồn nhân lực trẻ giàu tiềm năng cho các lĩnh vực khoa học, công nghệ và giáo dục.