Dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 khoe sắc trước thềm bán kết cuộc thi

Ngày 26/5, thí sinh từ hai miền Nam Bắc đã có mặt và tập trung tại Bảo Lộc, Lâm Đồng, tại đây các thí sinh sẽ có hơn một tuần bắt đầu chuỗi hoạt động đồng hành và tham gia những hoạt động đầu tiên của vòng bán kết, chung kết.

Trước đó, các thí sinh có một tháng tham gia ghi hình Truyền hình thực tế "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022”, tập luyện kỹ năng dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên, ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Thông qua các buổi học và thử thách của chương trình, các thí sinh tích luỹ thêm hành trang và kinh nghiệm để sẵn sàng cho những phần thi quan trọng tiếp theo. Chuỗi hoạt động đồng hành cũng là cơ hội để thí sinh thể hiện bản thân, qua đó giúp giám khảo và khán giả có thêm những đánh giá khách quan về các ứng viên tiềm năng cho ngôi vị Hoa hậu.

Bên cạnh đó, các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 còn được trải nghiệm văn hóa và dịch vụ du lịch, khám phá cảnh quan như khu vực thác nước, vườn chim, Tea & Coffee… Tối cùng ngày, thí sinh tham dự tiệc chào mừng, tham gia nhiều hoạt động phong phú như: đốt lửa trại, nhảy sạp… Sau những ngày hoạt động ở TP. HCM, các thí sinh vô cùng thích thú được tận hưởng không khí trong lành tại Bảo Lộc, đặc biệt đây sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình chinh phục vương miện Vinawoman của mình.

Bên cạnh việc trải nghiệm và quảng bá du lịch, các thí sinh tiếp tục được training, đào tạo, tập luyện catwalk, chụp ảnh, ghi hình, quay phỏng vấn… đặc biệt là tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao như đi bộ dâng hương tại các Đền thờ, thiện nguyện vì cộng đồng mang tên “Hành trình hạnh phúc” với nhiều hoạt động như đến thăm và trao quà tặng cho các cơ sở tình thương dành cho người già và trẻ em tại Bảo Lộc, Đà Lạt.

Kết thúc các hoạt động tại Bảo Lộc và Đà Lạt, các thí sinh sẽ tiếp tục lên đường đến với Hội An - Đà Nẵng tham gia phần thi Người đẹp biển, sẽ diễn ra vào ngày 05/06 tại Malibu Hội An, sau đó trở về TP. HCM để tham gia các hoạt động đồng hành tiếp theo tại Long Hải, Bến Tre, Long An, TP. HCM.

Đêm thi bán kết sẽ diễn ra vào ngày 21/06/2022 được truyền hình trực tiếp trên VTV9, đêm chung kết ngày 25/06/2022 truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình VTV3 và các đài địa phương khác.