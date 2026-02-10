Đáp trả hành động phũ phàng của anh cả, Cruz Beckham chứng minh ai mới là "con ngoan" của David Beckham và Victoria

Trong khi mối quan hệ giữa Brooklyn Beckham và gia đình đang rơi vào tình trạng "đóng băng", cậu út Cruz Beckham lại có động thái hoàn toàn trái ngược khi khẳng định sự gắn kết tuyệt đối với cha mẹ thông qua dự án âm nhạc mới nhất.

Gia đình là điểm tựa trong sự nghiệp

Cruz Beckham (20 tuổi) vừa hé lộ những hình ảnh hậu trường đầy thú vị cho video ca nhạc sắp ra mắt, đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp. Đáng chú ý, thay vì thuê những diễn viên xa lạ, Cruz đã mời chính ông ngoại mình – ông Tony Adams (cha ruột của Victoria Beckham) tham gia ghi hình.

Cruz đã mời chính ông ngoại mình – ông Tony Adams (cha ruột của Victoria Beckham) tham gia ghi hình (Ảnh: IGNV)

Không dừng lại ở đó, nam ca sĩ trẻ còn khéo léo lồng ghép sở thích cá nhân của cha mình vào tác phẩm. Video được quay tại Tony Lane's Pie & Mash, một quán ăn truyền thống tại London vốn là địa điểm "ruột" của David Beckham. Việc lựa chọn bối cảnh này không chỉ mang đậm nét văn hóa Anh mà còn là lời tri ân ngầm mà Cruz dành cho nguồn cội và những giá trị gia đình mà David luôn gìn giữ.

Địa điểm quay là nơi yêu thích của Beckham (Ảnh: IGNV)





Động thái ấm áp của Cruz diễn ra ngay giữa thời điểm truyền thông đổ dồn sự chú ý vào rạn nứt giữa gia đình Beckham và con trai cả Brooklyn. Theo nhiều nguồn tin, mối quan hệ này đã chạm đáy khi Brooklyn được cho là đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cha mẹ và các em.

Chính Cruz trước đó cũng đã gây xôn xao dư luận khi tiết lộ trên mạng xã hội rằng cả gia đình anh đều bất ngờ khi bị Brooklyn "chặn" tài khoản. Trong khi Brooklyn ngày càng xa cách kể từ sau đám cưới hào nhoáng với Nicola Peltz, các thành viên còn lại là Romeo, Harper và Cruz vẫn luôn duy trì hình ảnh một gia đình kiểu mẫu, thường xuyên xuất hiện và ủng hộ lẫn nhau trong mọi sự kiện.

Cruz chuẩn bị ra mắt MV

Cô em gái Harper cũng cổ vũ anh trai

Có thể thấy video ca nhạc lần này của Cruz không chỉ đơn thuần là một sản phẩm nghệ thuật. Đây còn là một tuyên ngôn về lòng trung thành. Bằng cách đưa cả ông ngoại và quán ăn yêu thích của cha vào dự án, Cruz đang gửi đi một thông điệp đanh thép, dù có bất cứ biến cố nào xảy ra, sợi dây liên kết của nhà Beckham vẫn vô cùng bền chặt.

Sự ủng hộ vô điều kiện từ David và Victoria dành cho cậu út đang giúp Cruz tự tin hơn trên con đường âm nhạc, trái ngược hoàn toàn với sự im lặng đáng sợ đang bao trùm lên mối quan hệ với vợ chồng Brooklyn.