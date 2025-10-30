Dàn sao Việt chơi Halloween: Không nhận ra nổi Quỳnh Anh Shyn, 2 Anh Trai cùng nhau làm vậy cũng được hả?

Còn 1 ngày nữa là chính thức diễn ra lễ hội hoá trang - Halloween 2025, đây là một trong những bữa tiệc được mong chờ nhất trong những tháng cuối năm. Không nằm ngoài đường đua "đu trend", các nghệ sĩ Việt cũng đã bắt đầu tung chiêu với những bữa tiệc Halloween và những màn "biến hình" khó ai ngờ tới.

Nói đâu xa, sáng 30/10, Jun Phạm, Duy Khánh, Quỳnh Anh Shyn, Liu Grace và Saabirose khiến cư dân mạng "cười ná thở" khi tung bộ ảnh "cosplay" những nhân vật không ai ngờ đến được. Mới những nhân tố "khai màn" đường đua Halloween mà đã "đỉnh lưu" cỡ này, cư dân mạng hóng chờ những cú twist tiếp theo quá đi thôi.

Quỳnh Anh Shyn - Liu Grace - Saabirose quậy quá trời, nhìn mãi cũng không nhận ra

Halloween năm nay, dàn mỹ nhân Vbiz dường như đã bung hết công suất sáng tạo để mang đến những màn hoá thân độc lạ và mãn nhãn nhất. Trong đó, bộ ba Quỳnh Anh Shyn – Liu Grace – Sabi Rose chiếm trọn spotlight mạng xã hội khi cùng nhau hóa trang thành Ông Thọ và hai tiểu đồng, concept vừa hài hước vừa mang màu sắc dân gian, nhưng được thể hiện theo phong cách high fashion cực kỳ mới lạ. Bộ ảnh nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Quỳnh Anh Shyn gây ấn tượng khi xuất hiện trong tạo hình Ông Thọ, gương mặt được hóa trang công phu với bộ râu dài trắng xóa, trán cao đặc trưng, tay cầm gậy và hồ lô vàng. Liu Grace và Sabi Rose diện yếm đỏ cách điệu, phối cùng quần phồng và phụ kiện kim loại ánh vàng, tạo nên hình ảnh vừa đáng yêu vừa ngổ ngáo.

Quỳnh Anh Shyn chia sẻ cảm hứng màn hoá trang này: "Năm nay tôi đã tuyển thêm những người chơi Halloween mới xin đón chào 2 cháu của tôi. Một tháng bế tắc idea Halloween nhưng thế nào nhân dịp cho 2 cháu đi xích lô lượn bờ hồ ngắm 2 cháu livestream cãi nhau đòi mua túi LV phake thế là tự nhiên lại nảy ra hộp sữa ông Thọ. Cũng không hiểu lắm nhưng thật nà tuyệt vời hai cháu dễ thương".

Có ai ngờ đây là Quỳnh Anh Shyn, đúng là "bậc thầy hoá trang Vbiz" quả khống ai

Mỗi năm, Quỳnh Anh Shyn lại mang đến cho netizen 1 bất ngờ

"Tiểu linh đồng" Liu Grace và Saabirose cũng quậy không kém

Bộ 3 Em Xinh có nước đi khiến công chúng thật sự chưa ngờ tới

Jun Phạm - Duy Khánh chuyện gì cũng dám làm

Jun Phạm và Duy Khánh cũng gia nhập đường đua khi tái hiện hình tượng vợ chồng chủ nhà anh Hà - chị Thông trong chặng Bản Liền của Gia đình Haha. Khi chương trình lên sóng, cặp vợ chồng này từng gây bão với phong cách dân dã, giản dị nhưng cực duyên dáng.

Trong loạt ảnh, Duy Khánh nhập vai "chị Thông" khiến nhiều người cười ngất vì vừa giống giống mà lại vừa sai sai. Cả hai tung hứng cực ăn ý, tạo nên loạt khung hình vui nhộn, đáng yêu khiến netizen bình luận: "Không ngờ chuyện này 2 anh cũng dám làm". Nhân vật hoá trang này chưa ai đoán được!

Duy Khánh chia sẻ: "Năm nay, Duy Khánh và anh Jun lựa chọn hoá thân thành một trong số những 'người bình thương mà phi thường'. Chị Thông và anh Hà là nguồn cảm hứng vô cùng tuyệt vời cho Halloween năm nay".

Duy Khánh và Jun Phạm tái hiện lại khoảnh khắc gây sốt của vợ chồng anh Hà và chị Thông ở Bản Liền

"Chị Thông" phiên bản Duy Khánh quá trời nhí nhảnh

Phiên bản "pha kè" này cũng tình tứ thua gì nhân vật chính

Cả hai còn diễn lại cảnh cùng nhau làm vườn, trồng trọt y hệt cuộc sống của vợ chồng chị Thông anh Hà

Jun Phạm - Duy Khánh quá duyên dáng!

Vợ chồng Salim - Hải Long và bé Pam quá đáng yêu

Tranh thủ chuyến du lịch tại Nhật, gia đình Salim hoá trang thành những nhân vật trong Spirited Away. Bé Pam gây sốt vì quá đáng yêu trong tạo hình của Ogino Chihiro. Salim chia sẻ: "Khởi động mùa Halloween 2025 cùng nhà em nhé. Đang ở Nhật nên mình nhập gia tuỳ tục, đồ may sẵn từ nhà sang đây chỉ có đứng vô cảnh là chụp thui quá là hợp".

Hội chị đẹp LUNAS lên đồ sang chảnh, tổ chức tiệc Halloween sớm

Cách đây ít hôm, Diệp Lâm Anh - Huyền Baby - Ninh Dương Lan Ngọc - Khổng Tú Quỳnh - Ninh Dương Lan Ngọc - Trang Pháp và Diệu Nhi đã có buổi tụ hội để đón Halloween. "Mẹ 2 con" Huyền Baby giật trọn tâm điểm với màn biến hoá thành "ma cà rồng", khoe vòng 2 o ép bên cạnh dàn mỹ nhân.