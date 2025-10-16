Tối 15/10, sự kiện thời trang do NTK Trà Linh và Việt Trinh tổ chức đã thu hút loạt sao Việt đình đám góp mặt. Đây được xem là đêm hội nhan sắc khi quy tụ dàn khách mời toàn những cái tên bảo chứng thảm đỏ như Hồ Ngọc Hà - Kim Lý, Thiều Bảo Trâm, Ngọc Thanh Tâm, Sara Lưu, Trương Quỳnh Anh, Hà Nhi… Ai nấy đều đầu tư kỹ lưỡng, khoe visual chỉn chu, thần thái ngời ngời trước ống kính.

Hồ Ngọc Hà giữ vững danh hiệu "Nữ hoàng giải trí" khi xuất hiện với thần thái sắc lạnh, sánh đôi ngọt ngào bên Kim Lý. Sau khi công khai can thiệp thẩm mỹ, Thiều Bảo Trâm trở lại rạng rỡ hơn bao giờ hết, cận visual qua cam thường vẫn ngời ngời. Ngọc Thanh Tâm khoe nét quý phái thường thấy, Sara Lưu chọn hình ảnh dịu dàng, còn Trương Quỳnh Anh và Hà Nhi lại gây bất ngờ khi trực tiếp sải bước trên sàn catwalk.

Tưởng chừng spotlight đã đủ chia đều cho dàn sao Việt, nhưng khoảnh khắc Marian Rivera xuất hiện mới thật sự khiến thảm đỏ bùng nổ. "Mỹ nhân đẹp nhất Philippines" chọn chiếc váy hồng pastel ôm sát, đính kết tỉ mỉ, tôn lên thân hình quyến rũ và làn da trắng mịn không tì vết. Marian gây ấn tượng vì khí chất vừa sang trọng, vừa ngọt ngào, vừa khí chất.

Dù đã 41 tuổi và là mẹ hai con, nhan sắc của cô vẫn khiến netizen Việt phải trầm trồ. Dưới ánh đèn flash, Marian Rivera vẫn giữ thần thái rạng rỡ, gương mặt gần như không có dấu vết thời gian. Nhiều bình luận trên mạng xã hội đồng loạt gọi cô là spotlight của đêm tiệc, visual "đánh bại" cả dàn sao Việt.

Mỹ nhân 41 tuổi Marian Rivera "càn quét" thảm đỏ khi lộ diện

Không hổ danh là Mỹ nhân đẹp nhất Philippines, cô sáng bừng từng khung hình

Marian Rivera sinh năm 1984, là biểu tượng sắc đẹp của Philippines suốt hơn hai thập kỷ. Cô nổi tiếng toàn châu Á nhờ các bộ phim đình đám Marimar, Dyesebel, Darna và từng được mệnh danh là "Mỹ nhân đẹp nhất Philippines". Sau khi kết hôn cùng tài tử Dingdong Dantes, Marian vẫn duy trì đỉnh cao nhan sắc, là gương mặt được các thương hiệu lớn săn đón và thường xuyên góp mặt trong danh sách những người phụ nữ đẹp nhất thế giới do các tạp chí quốc tế bình chọn.

