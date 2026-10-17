Dàn sao phim Sex Education dạo này: Nữ chính "ngập mặt" trong bom tấn, nam chính tụt dốc visual lẫn sự nghiệp

Ra mắt mùa đầu tiên vào năm 2019, phim Sex Education đã trở thành cơn sốt truyền hình toàn cầu, đồng thời trở thành bệ phóng sự nghiệp rực rỡ của diễn viên trẻ trở thành ngôi sao được săn đón. Dù tập cuối đã lên sóng được 3 năm, hội "giáo dụ giới tính" như Otis, Maeve, Eric, Adam, Ruby... vẫn được khán giả quan tâm, dõi theo "nhất cử nhất động" từng ngày. Vậy sau 7 năm, dàn cast của phim Sex Education hiện giờ ra sao?

Asa Butterfield

Trước khi đảm nhận vai nam chính Otis, Asa Butterfield đã là sao nhí quen mặt với khán giả qua các dự án như The Boy In The Striped Pyjamas, Hugo và Ender’s Game. Sau khi chia tay phim Sex Education, sao nam người Anh tiếp tục thử sức ở nhiều thể loại đa dạng, từ phim hài lãng mạn Giáng sinh Your Christmas or Mine?, All Fun And Games, Our Hero, Balthazar hay gần ây nhất là Unchosen. Thế nhưng các dự án này đều không bùng nổ về danh tiếng, không được nhiều khán giả biết đến. Ngoài ra, Butterfield cũng ngày càng "lột xác", trở nên già dặn hơn so với nét mỹ nam thư sinh năm xưa.

Ncuti Gatwa

Thành công từ vai diễn Eric (bạn thân Otis) đã mang về cho Ncuti Gatwa 3 đề cử BAFTA liên tiếp cho hạng mục Nam diễn viên hài xuất sắc nhất. Năm 2022, anh góp mặt trong bom tấn Barbie của đạo diễn Greta Gerwig, ngày càng thăng hoa với nhiều dự án đa dạng như Masters Of The Air, hay vai phụ trong dự án The Roses bên cạnh Benedict Cumberbatch và Olivia Colman. Đặc biệt, Ncuti đi vào lịch sử khi trở thành nam diễn viên da màu đầu tiên đảm nhận vai Bác sĩ (The Doctor) trong loạt phim huyền thoại Doctor Who, hóa thân thành tái sinh thứ 15 của Time Lord trước khi rời vai vào năm 2025.

Aimee Lou Wood

Vừa chạm ngõ màn ảnh với vai diễn cùng tên Aimee, Aimee Lou Wood đã xuất sắc giành giải thưởng BAFTA. Sự nghiệp của cô tiếp tục tiến xa khi nhận đề cử Emmy cho vai diễn Chelsea trong loạt phim hài đen The White Lotus. Ở mảng truyền hình, Aimee góp mặt trong dự án Toxic Town, Film Club và đảm nhận vai trò dẫn chuyện khách mời tại Saturday Night Live UK. Dự án lớn tiếp theo của cô trong thời gian tới là hóa thân thành Pattie Boyd trong siêu phẩm tiểu sử về ban nhạc The Beatles do đạo diễn Sam Mendes thực hiện.

Simone Ashley

Trước khi gây tiếng vang lớn với vai Kate trong Bridgerton, Simone Ashley đã là cô nàng Olivia trong phim Sex Education. Cùng năm bộ phim ra mắt, cô xuất hiện trong Detective Pikachu, sau đó lần lượt góp mặt trong phiên bản live-action Nàng Tiên Cá của Disney. Bên cạnh việc đồng hành cùng thương hiệu Bridgerton suốt từ mùa 2 đến mùa 4, Ashley gần đây tiếp tục mở rộng sự nghiệp điện ảnh khi tham gia dự án The Devil Wears Prada 2, trong vai người trợ lý mới của bà trùm Miranda Priestly.

Connor Swindells

Đảm nhận vai chính đầu tay Adam đầy phức tạp, Connor Swindells nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn. Ngay sau đó, anh tham gia bộ phim chuyển thể Emma đóng cùng Anya Taylor-Joy, góp mặt trong bom tấn Barbie và bộ phim Scoop của Netflix. Tuy nhiên khi đang trong giai đoạn bùng nổ sự nghiệp, nam diễn viên gây bất ngờ với quyết định kết hôn vào năm 2024, và bạn đời là nữ diễn viên Amber Anderson. Đáng nói tại lễ cưới, Swindells đã mời Alistaire Petrie - người đóng vai bố của anh trong Sex Education làm chủ trì.

Mimi Keene

Xuất hiện từ mùa 1 nhưng chỉ bắt đầu bùng nổ từ mùa 3 của phim Sex Education, Mimi Keene đốn tim khán giả khi thể hiện nhân vật "ong chúa" Ruby Matthews. Sau khi chia tay loạt phim ăn khách này, nữ diễn viên tiếp tục khẳng định tài năng khi sánh vai cùng các ngôi sao Anjelica Huston và Clarke Peters trong dự án chuyển thể tiểu thuyết Agatha Christie Towards Zero, thủ vai Kay Elliott-Strange.

Emma Mackey

Dù Sex Education là dự án truyền hình duy nhất trong sự nghiệp tính đến nay, Emma Mackey lại sở hữu gia tài điện ảnh vô cùng ấn tượng. Cô từng hóa thân thành một phiên bản Barbie trong bom tấn Barbie, đồng thời góp mặt trong các tác phẩm nổi tiếng như Death On The Nile, phim tiểu sử văn học Emily và phim tâm lý chính trị Ella McCay. Trong thời gian tới, nữ diễn viên sẽ xuất hiện trong phim giả tưởng The Great Beyond của đạo diễn J.J. Abrams, cũng như vừa gây bùng nổ MXH khi xác nhận đóng vai Phù thủy Trắng trong dự án điện ảnh Narnia: The Magician’s Nephew.