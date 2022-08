Dàn sao Phép Thuật sau 24 năm: Sự nghiệp và đời tư của dàn sao có nhiều đổi khác

Ra mắt từ năm 1998, Charmed (Phép Thuật) nhanh chóng trở thành siêu phẩm phim truyền hình, gây bão màn ảnh toàn thế giới. Ba chị em phù thủy Prue (Shannen Doherty), Piper (Holly Marie), Phoebe (Alyssa Milano) và sau này có cả Paige (Rose McGowan) đã khiến bao khán giả "chết mê chết mệt" vì vẻ xinh đẹp, cá tính và tài phép của họ. Giờ đây, sau hàng chục năm, sự nghiệp và đời tư của dàn sao nay đã có nhiều đổi khác.

Shannen Doherty

Năm 1998, vai diễn chị cả quyền năng Prue Halliwell trong Phép Thuật đã khiến tên tuổi Shannen Doherty gây sốt toàn thế giới. Với bệ phóng vô cùng vững chắc, lẽ ra nữ diễn viên sẽ thành công hơn nữa nếu không làm mếch lòng ekip làm phim. Thậm chí, cô đã phải chia tay series Phép Thuật ở cuối mùa thứ 3 sau nhiều tin đồn xích mích với bạn diễn Alyssa Milano. Vụ việc này gián tiếp khiến sự nghiệp của Shannen Doherty trở nên mờ nhạt, cô dần dần biến mất khỏi Hollywood.

Vai diễn Prue giúp Shannen nhận được nhiều đề cử tại các giải thưởng danh giá. Ở đỉnh cao phong độ, Shannen được xem là một trong những mỹ nhân quyến rũ nhất Hollywood

Sau khi rời Phép Thuật, nữ diễn viên không có nhiều vai diễn ấn tượng

Phải đến cuối năm 2021, nữ diễn viên mới quay trở lại với bộ phim Fortress, đóng cùng tài tử Bruce Willis. Đáng tiếc, bộ phim này cũng không thu hút sự chú ý của dư luận và bị đánh giá khá thấp. Dù vậy, cô vẫn không từ bỏ sự nghiệp. Nữ diễn viên bày tỏ mong muốn được diễn xuất, đồng thời còn tham gia một số quỹ từ thiện dành cho căn bệnh ung thư vú.



Sau thời gian dài chịu cảnh đổ vỡ hôn nhân, Shannen đã cưới nhiếp ảnh gia Kurt Iswarienko. Trước đó, cô từng trải qua 2 cuộc hôn nhân chóng vánh với Ashley Hamilton (1993-1994) và Rick Salomon (2002-2003). Đáng nói không nhiều khán giả biết được rằng nữ diễn viên đình đám này đã phải đối mặt với biến cố lớn về sức khoẻ cho đến năm 2015. Được biết, cô được chẩn đoán mắc mắc bệnh ung thư vú, tắc nghẽn phổi mãn tính và đối mặt với nguy cơ mất đi cả tính mạng vì bệnh tình trở nặng. Tuy nhiên phép màu bất ngờ xuất hiện khi đến tháng 4/2017, bệnh tình của Doherty đã dần thuyên giảm. Người chồng nhiếp ảnh gia luôn sánh cánh bên Shannen, giúp cô có thêm động lực vượt qua thời gian khó khăn nhất.

Ở tuổi 51, Shannen Doherty đã đánh mất hào quang năm xưa và phải khổ sở chiến đấu với bệnh tật

Từ một mỹ nhân xinh đẹp, nữ diễn viên khiến khán giả không khỏi xót xa vì trở nên tiều tuỵ. Shannen phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một bên ngực, đồng thời kết hợp hoá trị và xạ trị để chống lại căn bệnh quái ác

May mắn thay, người chồng hiện tại vẫn luôn sát cánh cùng cô trong suốt quá trình trị liệu

Dù mang trọng bệnh nhưng nữ diễn viên vẫn tiếp tục chăm chỉ đóng phim

Holly Marie Combs

Holly Marie Combs được biết đến rộng rãi qua vai diễn cô chị thứ Piper trong phim truyền hình Phép Thuật. Đồng thời, Holly cũng trở thành nhà sản xuất cho series phim đình đám này từ phần 5 (năm 2002-2003) trở đi. Đặc biệt vào năm 2008, AOL đã đưa nhân vật Piper Halliwell lên vị trí phù thủy vĩ đại thứ 3 trong lịch sử phim truyền hình. Điều này giúp danh tiếng của Holly Marie "lên hương" vượt bậc.

Sau Phép Thuật, Holly cũng ghi dấu ấn trong Ocean's Eleven (2001), series phim Pretty Little Liars (2010-2017). Mặc dù vậy, nữ diễn viên vẫn không thể bật lên thành sao hạng A ở Hollywood. Hiện tại, Holly chủ yếu tập trung làm nhà sản xuất, gây tiếng vang với các chương trình như Off The Map, Be Easy… và dành thời gian chăm lo cho gia đình.

Bén duyên với diễn xuất khi mới 13 tuổi, Holly sở hữu gia tài vai diễn đồ sộ

Nhưng phải đến khi tham gia Phép Thuật, tên tuổi của nữ diễn viên mới được được chú ý nhiều hơn. Holly sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ nhưng vẫn không thể bật lên trong Hollywood

Thuận lợi trong sự nghiệp, nhưng tình duyên của Holly Marie Combs lại không được êm đềm. Cô từng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ và khá kín tiếng về đời tư. Năm 1993, cô lập gia đình với nam diễn viên Brian Smith nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được 3 năm. Năm 2004, cô kết hôn với David Donoho - chuyên gia ánh sáng của ekip sản xuất phim Phép Thuật. Cặp đôi có 3 người con trai trước khi ly dị vào năm 2011. Đến năm 2009, nữ diễn viên kết hôn lần 3 với doanh nhân Mike Ryan sau 3 năm hẹn hò.

Holly và chồng cũ có với nhau 3 người con

Hiện tại, nữ diễn viên đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên người chồng thứ 3

Ở độ tuổi U50, cô “phù thuỷ” xinh đẹp năm nào không còn giữ được nhan sắc như xưa nhưng vẫn luôn thỏa mãn với những gì mình có nhờ gia đình hạnh phúc

Alyssa Milano

Alyssa Milano ghi điểm với khán giả qua vai diễn Phoebe Halliwell trong Phép Thuật. Sau bộ phim, nữ diễn viên rũ bỏ hình ảnh ngoan hiền, tham gia hàng loạt vai táo bạo trong Embrace of the Vampire, Deadly Sins và Poison Ivy II: Lily… Bởi vậy, thật không ngoa khi nói nữ minh tinh này chính là mỹ nhân nóng bỏng bậc nhất của Hollywood giai đoạn những năm 1990-2000.

Ngoài đóng phim, Alyssa còn tham gia lồng tiếng cho nhiều bộ phim khác. Hiện tại ở tuổi gần 50, Alyssa Milano vẫn chăm chỉ cống hiến cho nghệ thuật, xuất hiện trong khá nhiều bộ phim truyền hình như Insatiable, Brazen... Đồng thời, nữ diễn viên còn tham gia sáng tác truyện tranh và tham gia hoạt động nhân đạo của các tổ chức như UNICEF, PETA…

Alyssa Milano bén duyên với màn ảnh khi chỉ mới 12 tuổi, trở thành một trong những sao nhí được săn đón nhất lúc bấy giờ nhờ nhan sắc trong trẻo, thánh thiện

Ít ai biết rằng nhan sắc của cô chính là nguồn cảm hứng để Disney tạo nên nhân vật Ariel. Trong series Phép Thuật, Alyssa luôn được nhớ đến với vóc dáng xinh đẹp, yêu kiều và gương mặt sắc sảo đầy cuốn hút

Nữ diễn viên cũng gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp. Trong đó phải kể đến vai diễn trong phim Mistresses giúp cô nhận đề cử "Nữ diễn viên phim truyền hình chính kịch" ở giải People's Choice Awards

Về đời tư, cô từng đính hôn với nam diễn viên Scott Wolf và kết hôn với ca sĩ Cinjun Tate, nhưng cả hai mối quan hệ này đều tan vỡ chỉ sau 1 năm. Đến năm 2009, "Phoebe" đã tìm được hạnh phúc bên người đại diện David Bugliari và sống hạnh phúc đến hiện tại. Cả hai có 2 đứa con là bé trai Milo Bugliari và bé gái Elizabella Dylan Bugliari.

Có thể nói, Alyssa chính là người có cuộc sống viên mãn nhất trong dàn diễn viên chính của Phép Thuật

Gia đình êm ấm, hạnh phúc của Alyssa

Ở tuổi 50, nữ diễn viên vẫn khiến bao khán giả phải say đắm với nhan sắc quyến rũ, mặn mà

Rose McGowan

Sau sự ra đi của nhân vật Prue, Rose McGowan đã được chọn vào vai diễn Paige Halliwell để thay thế. Và dù chỉ tham gia từ phần 4 nhưng Rose McGowan nhanh chóng gây ấn tượng với khán gỉa bằng sự tươi trẻ và vẻ ngoài xinh đẹp. Sau khi Charmed kết thúc, cô tham gia vào hàng loạt dự án đình đám khác như Planet Terror, Conan the Barbarian, Once Upon a Time, Chosen... Không chỉ vậy, cô còn tham gia lồng tiếng cho trò chơi điện tử Call of Duty: Advanced Warfare - Exo Zombies.

Nhân vật Paige của Rose trong Phép Thuật được đặc biệt yêu thích nhờ nhan sắc vô cùng xinh đẹp, rực rỡ và vô cùng kiêu kỳ

Mỹ nhân xinh đẹp, quyến rũ của Hollywood góp mặt trong hàng loạt các tác phẩm truyền hình đình đám

Bên cạnh lĩnh vực truyền hình, nữ diễn viên cũng từng tham gia nhiều bộ phim điện ảnh nổi tiếng như Scream (1996)...

Hiện tại, cô còn là nhà hoạt động xã hội

Trước đây, nhan sắc của Rose McGowan từng được đánh giá khá cao với làn da trắng, mái tóc vàng óng ả và đôi môi quyến rũ. Thời điểm đó, nữ diễn viên theo đuổi hình tượng nữ tính và quyến rũ. Tuy nhiên vài năm gần đây, Rose McGowan đã thay đổi hình tượng, quyết định "xuống tóc" và trở nên kín đảo hơn hẳn. Gương mặt cô cũng đổi khác sau khi gặp tai nạn, bị nhiều mảnh kính vỡ găm vào mặt.

Rose McGowan là một trong những nhan sắc hàng đầu của Hollywood thập niên 1990-2000. Làn da trắng muốt, nhan sắc xinh đẹp của cô khiến người ta khó lòng rời mắt

Thế nhưng giờ đây Rose đã từ bỏ phong cách quyến rũ

Gương mặt cô đổi khác sau tai nạn, bị kính vỡ găm vào mặt

Tình duyên của của Rose McGowan cũng phải trải qua khá nhiều sóng gió. Cô có thời gian hẹn hò với nghệ sĩ nhạc rock Marilyn Manson và đạo diễn Robert Rodriguez. Cô từng đính hôn với Rodriguez, nhưng chia tay vào năm 2009. Năm 2013, nữ diễn viên kết hôn với nghệ sĩ thị giác Davey Detail. Cặp đôi không có con và ly dị 3 năm sau đó vì bất đồng quan điểm.

Sở hữu sự nghiệp được nhiều người khao khát, thế nhưng cuộc đời của Rose McGowan cũng không phải chỉ là một màu hồng. Nữ diễn viên là người phụ nữ đầu tiên dám đứng ra để vạch trần tội ác của "ông trùm" Harvey Weinstein với tờ New York Times và New Yorker vào năm 2018, khởi xướng phong trào #Metoo. Theo đó, nữ diễn viên tiết lộ chuyện nhận 100.000 đô (hơn 2 tỷ đồng) để giữ im lặng sau khi bị Harvey Weinstein xâm hại trong phòng khách sạn năm 1997.

Rose chính là người có cuộc sống bất hạnh, truân chuyên nhất dàn diễn viên Phép Thuật

Cô là người mở đầu cho vụ án lạm dụng tình dục chấn động showbiz thế giới, đưa "ông trùm" Harvey Weinstein vào tù

Nguồn ảnh: Pinterest, Twitter