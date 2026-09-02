Dàn sao hạng A Hàn Quốc đang ở Sài Gòn: Mỹ nhân Squid Game đọ sắc với Nàng Mơ, Jo In Sung trẻ đẹp phát hờn

Tối ngày 1/9, sự kiện ra mắt bom tấn điện ảnh HOPE: Vùng Tử Địa tại TP.HCM đã chính thức diễn ra, quy tụ dàn siêu sao quyền lực hàng đầu Châu Á cùng loạt celeb của showbiz Việt như Dillan, Đặng Hồng Hải, Nàng Mơ, Chúng Huyền Thanh, Bùi Duy Ngọc. Ngay từ sớm, bầu không khí tại khu vực thảm đỏ đã được hâm nóng bởi đông đảo người hâm mộ có mặt để đón chào dàn sao đình đám Hàn Quốc gồm đạo diễn Na Hong Jin cùng bộ ba diễn viên chính Hwang Jun Min, Jo In Sung và HOYEON (Jung Ho Yeon).

Bộ tứ HOPE trên thảm đỏ

Dàn sao tại sự kiện

Xuất hiện tại sự kiện, HOYEON gây bão nhờ nhan sắc đỉnh cao và thần thái high-fashion cuốn hút. Cô nàng chọn cho mình phong cách denim-on-denim phá cách với chiếc áo crop top hai dây dáng xòe, giúp tôn vòng eo đáng mơ ước. Kết hợp cùng layout makeup tự nhiên, trong trẻo và mái tóc mái bằng trẻ trung, Hoyeon vừa toát lên vẻ tinh nghịch, ngọt ngào, lại vừa sắc sảo. Suốt thời gian sải bước, cô ghi điểm tuyệt đối bằng sự thân thiện, liên tục cười rạng rỡ và tạo dáng đáng yêu trước sự cổ vũ cuồng nhiệt từ fan Việt.

HOYEON

Trong một diễn biến khác, người đẹp tiếp tục khiến fan trầm trồ với layout sang trọng và quyến rũ. HOYEON chiếc đầm quây đen cúp ngực tinh tế, khoe trọn bờ vai trần thanh mảnh cùng xương quai xanh quyến rũ, tạo điểm nhấn bùng nổ visual bằng màu son đỏ rực quyền lực, giúp ngôi sao toàn cầu lột xác thành một quý cô kiêu sa, vừa mang thần thái sang chảnh của một siêu mẫu quốc tế.

HOYEON trong outfit đen sang chảnh

Đọ sắc với HOYEON, Nàng Mơ chiếm trọn ánh nhìn trong chiếc váy hai dây lụa đen quyến rũ xẻ ngực sâu phối ren tinh tế, khoe khéo làn da trắng phát sáng và vóc dáng mảnh mai. Cô nàng cũng chọn màu son đỏ rực rỡ kết hợp cùng kiểu tóc búi cao lơi nhẹ nhàng, thanh lịch. Nếu Hoyeon mang đến vẻ kiêu sa, high-fashion thì Nàng Mơ lại hớp hồn người đối diện bởi nét đẹp ngọt ngào, đậm chất Á Đông.

Nàng Mơ

Trong khi đó, nam tài tử Jo In Sung cũng khiến khán đài "bùng nổ" nhờ vẻ lịch lãm thách thức thời gian. Nam thần chọn phong cách tối giản đầy cuốn hút với áo sơ mi trắng, tôn trọn vóc dáng cao lớn "vô thực". Ở tuổi ngoài 40, anh vẫn hớp hồn người hâm mộ bởi gương mặt góc cạnh phong trần cùng nụ cười điềm tĩnh, ấm áp. Sự lịch thiệp, liên tục vẫy tay và cúi đầu chào khán giả vô cùng tinh tế của Jo In Sung đã hoàn toàn chinh phục trái tim của mọi fan có mặt.

Jo In Sung

Một mảnh ghép làm nên sức nóng cho thảm đỏ chính là "ông hoàng phòng vé" Hwang Jung Min với phong thái của một ngôi sao quyền lực bậc nhất điện ảnh Hàn. Nam tài tử xuất hiện đầy lịch lãm trong bộ vest tông trắng, không cần quá cầu kỳ, bản lĩnh và thần thái của một "Ảnh đế" gạo cội toát ra từ ánh mắt định đạc cùng nụ cười rạng rỡ của anh cũng đủ để khiến fan đổ đứ đừ.

Hwang Jung Min

Một số hình ảnh khác:

Đạo diễn Na Hong Jin

Bộ 3 HOPE

HOYEON

Hwang Jung Min

Jo In Sung

Khoảnh khắc đáng yêu của nam tài tử

Bùi Duy Ngọc



