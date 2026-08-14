Việt Nam có 1 gương mặt giống cả tá sao hạng A: Y hệt Trấn Thành, hao hao Lệ Quyên, càng nhìn càng lú

Tóc Tiên là một trong những nữ nghệ sĩ có chặng đường hoạt động lâu năm và diện mạo "tắc kè hoa" bậc nhất Vbiz. Từ hình ảnh cô ca sĩ tuổi teen ngày nào đến một Tóc Tiên trưởng thành, cá tính và quyến rũ, nữ ca sĩ liên tục làm mới phong cách nhưng vẫn giữ được những đường nét đặc trưng trên gương mặt. Sở hữu visual sắc sảo, hiện đại cùng khả năng cân nhiều kiểu tạo hình, cô cũng là một trong những mỹ nhân thường xuyên được khán giả mang ra so sánh với các nghệ sĩ khác vì có những khoảnh khắc trông giống đến bất ngờ.

Khoảng 10 năm trước, khi còn gắn liền với mái tóc tém, diện mạo của Tóc Tiên lại mang một màu sắc khá khác hiện tại. Gương mặt nhỏ, mắt to, nụ cười tươi cùng kiểu tóc ngắn ôm sát khiến nữ ca sĩ có nét trẻ trung, tinh nghịch nhưng cũng rất riêng. Đây cũng là giai đoạn Tóc Tiên thường xuyên khiến dân mạng liên tưởng đến nhiều mỹ nhân và nghệ sĩ khác qua từng góc chụp.

Một trong những trường hợp được nhắc đến nhiều nhất là Trấn Thành. Nam nghệ sĩ từng đăng ảnh chụp cùng Tóc Tiên và chính anh cũng phải thừa nhận cả hai có những góc mặt giống nhau đến bất ngờ. Trấn Thành còn kể cố nghệ sĩ Chí Tài là người đầu tiên nhận ra sự tương đồng này, trong khi cư dân mạng không ít lần gọi Tóc Tiên là “phiên bản nữ” của Trấn Thành. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ từng được đặt cạnh Lệ Quyên, Erik, Đức Phúc hay thậm chí Xa Thi Mạn trong những màn so sánh vui vẻ trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, chính Tóc Tiên cũng từng tự mình hưởng ứng câu chuyện “gương mặt đại trà” khi thực hiện một video ghép khuôn mặt với loạt nghệ sĩ đình đám. Khi đặt ảnh cạnh Lệ Quyên, cô hài hước thừa nhận giống đến không ngờ; đến Erik, nữ ca sĩ còn nhận xét hình ảnh tạo ra cảm giác như “Erik cộng Đức Phúc”. Đến màn ghép với Xa Thi Mạn, Tóc Tiên cũng bất ngờ vì có những góc nhìn khá tương đồng.

Không chỉ các nghệ sĩ nữ, Tóc Tiên còn từng được Thu Trang nhắc đến khi nói về những màn so sánh nhan sắc trên mạng xã hội. Hai người từng được nhận xét có nét tương đồng, đặc biệt trong những hình ảnh cùng để tóc ngắn. "Tiên sao bằng chị, số đo ba vòng của chị hơn Tiên nhiều, đặc biệt là vòng eo”, Thu Trang còn tự tin khẳng định cô hơn Tóc Tiên vài phần vóc dáng.

So với thời kỳ tóc tém, visual hiện tại của Tóc Tiên đã trưởng thành và sắc sảo hơn rõ rệt. Nữ ca sĩ theo đuổi phong cách thời trang hiện đại, thường xuyên biến hóa từ cá tính, quyến rũ đến thanh lịch nhưng vẫn giữ được những đặc điểm nhận diện riêng. Có lẽ cũng vì vậy mà dù thường xuyên bị kéo vào những màn “tìm người giống người”, Tóc Tiên luôn mang đến sự tươi mới cùng dấu ấn cá nhân mỗi khi xuất hiện trước công chúng, các sự kiện...

Được biết đến là mỹ nhân đa tài bậc nhất Vbiz, Tóc Tiên lại khá lận đận trong lĩnh vực diễn xuất. Tính đến năm 2026, cô mới góp mặt trong ba phim điện ảnh gồm Già Gân, Mỹ Nhân và Găng Tơ (2015), YOLO: Bạn Chỉ Sống Một Lần (2022) và Thanh Sói (2022).

Tóc Tiên lần đầu chạm ngõ màn ảnh với Già Gân, Mỹ Nhân và Găng Tơ của đạo diễn Đức Thịnh, đảm nhận vai Quỳnh Cherry, một nữ ca sĩ gợi cảm, cá tính. Tuy nhiên, bộ phim chỉ thu khoảng 40 tỷ đồng, thấp hơn kinh phí khoảng 45 tỷ đồng. Sau nhiều năm vắng bóng, cô trở lại với YOLO: Bạn Chỉ Sống Một Lần, nhưng tác phẩm chỉ thu khoảng 6,8 tỷ đồng, trở thành một trong những phim có doanh thu thấp của điện ảnh Việt năm 2022.

Cùng năm, Tóc Tiên tiếp tục góp mặt trong Thanh Sói của Ngô Thanh Vân, vào vai Hồng, cô gái làm việc tại vũ trường, có tính cách gai góc và nhiều phân cảnh hành động. Để chuẩn bị cho vai diễn, cô dành nhiều tháng tập võ và rèn thể lực. Dù được đánh giá tích cực về chất lượng, Thanh Sói chỉ thu khoảng 22-23 tỷ đồng, trong khi kinh phí sản xuất khoảng 50 tỷ đồng.

Như vậy, cả ba bộ phim Tóc Tiên tham gia đều không đạt hiệu quả thương mại như kỳ vọng. Đã 4 năm kể từ khi Thanh Sói phát hành, Tóc Tiên vẫn chưa tham gia bất kỳ dự án điện ảnh nào khác.