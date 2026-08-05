Lần đầu có sao hạng A mặc quần bò, đeo ba lô lên thảm đỏ: Visual tuyệt đối điện ảnh nhưng quyết không chịu đẹp

Mới đây, loạt hình ảnh cũ của Koo Kyo Hwan tại lễ trao giải Buil Film Awards bất ngờ được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội và nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng thích thú lại không phải một bộ trang phục cầu kỳ hay màn xuất hiện hào nhoáng, mà chính là phong cách có phần "lạ đời" của nam diễn viên.

Koo Kyo Hwan đi thảm đỏ với giao diện đúng chuẩn dân văn phòng.

Hình ảnh Koo Kyo Hwan đi thảm đỏ mà vội vã hệt như trễ giờ chấm công làm netizen cười ngất.

Khán giả hẳn đã quá quen với hình ảnh các ngôi sao đầu tư kỹ lưỡng từ trang phục đến kiểu tóc mỗi khi bước lên thảm đỏ, trong khi Koo Kyo Hwan lại xuất hiện với hình ảnh chẳng khác nào một nhân viên văn phòng đang vội vã đến công ty vì sợ trễ giờ chấm công. Nam diễn viên mặc quần bò, áo khoác đơn giản, đeo thẻ trước ngực, mái tóc hơi bù xù và biểu cảm cũng toát lên vẻ tất bật. Tổng thể khiến không ít người bật cười vì quá khác biệt so với không khí sang trọng thường thấy ở các sự kiện điện ảnh.

Bên dưới những bức ảnh, cư dân mạng liên tục để lại các bình luận hài hước. Nhiều người đùa rằng Koo Kyo Hwan sở hữu visual đỉnh nhưng lại "quyết không chịu đẹp". Một số bình luận khác còn nói vui rằng chắc chỉ khi được trả thêm cát-xê, nam diễn viên mới chịu diện đồ chỉn chu để đi thảm đỏ. Tất nhiên là dù để lại những lời trêu chọc nam tài tử, phần lớn khán giả đều cho rằng chính sự tự nhiên, không màu mè ấy lại đem đến một nét cuốn hút rất riêng.

Netizen bình luận về hình ảnh chuẩn dân văn phòng của Koo Kyo Hwan:

- Ông có muốn làm người nổi tiếng không trời, gì mà né ống kính với chạy fan hơn ma đuổi, haha.

- Quyết không để bản thân đẹp trai mà.

- Anh vội gì á anh.

- Đúng là đạo diễn mà, đạo diễn Hwang Dong Man.

- Bình thường đẹp trai nhưng mà ít khi bình thường.

- Anh ơi mình nghệ sĩ, haha.

- Trời ơi anh ơi! Em nhắc anh!

Thực tế, phía sau hình ảnh giản dị trên là một nghệ sĩ được đánh giá rất cao về tài năng. Koo Kyo Hwan không chỉ là diễn viên mà còn hoạt động với nhiều vai trò khác như biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất. Anh được giới chuyên môn nhận xét sở hữu gương mặt đậm chất điện ảnh, khả năng hóa thân đa dạng và luôn biết cách tạo dấu ấn ở nhiều kiểu nhân vật khác nhau.

Trong những năm gần đây, Koo Kyo Hwan góp phần quan trọng vào thành công của nhiều tác phẩm nổi tiếng như 2 mùa của loạt phim D.P., Parasyte: The Grey hay mới nhất là We Are All Trying Here. Cho những ai chưa biết, We Are All Trying Here ra mắt cách đây không lâu và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Đáng chú ý, hình ảnh tại Buil Film Awards 2017 khiến nhiều khán giả liên tưởng nhân vật nam chính Hwang Dong Man anh đảm nhận trong phim.

Bên cạnh đó, năm 2026 cũng chứng kiến màn thể hiện xuất sắc của anh với vai phản diện trong bộ phim điện ảnh Colony. Trước đó một năm, tài tử 42 tuổi còn ghi điểm khi kết hợp cùng Moon Ga Young trong bộ phim lãng mạn Once We Were Us, tác phẩm được đánh giá cao cả về diễn xuất lẫn cảm xúc.