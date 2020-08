Dàn sao A Little Thing Called Love sau 10 năm: Baifern dính toàn phốt to, kẻ trả giá đắt vì bạo lực, người lột xác hậu dao kéo

10 năm trước, tác phẩm A Little Thing Called Love đã "làm mưa làm gió" khắp châu Á, góp phần đưa tên tuổi của hàng loạt sao trẻ ra khỏi phạm vi lãnh thổ Thái Lan. Ngoại hình và sự nghiệp của dàn sao này ở thời điểm hiện tại khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Trong khi cặp đôi chính ngày càng tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật thì một nam thần sở hữu gương mặt hiền lành lại vướng scandal chấn động, đánh mất sự nghiệp.

Mario Maurer

Trong A Little Thing Called Love, Mario Maurer đảm nhận vai nam chính đẹp trai, là hotboy trong mộng của các cô gái. Nhờ thành công của phim, chàng diễn viên mang trong mình 3 dòng máu Thái, Hoa và Đức đã trở nên nổi tiếng khắp châu Á.



Mario Maurer trong A Little Thing Called Love.

Vào năm 2013, anh tiếp tục gây bão truyền thông khi xuất hiện trong tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất lịch sử Thái Lan Tình Người Duyên Ma. Trong vài năm trở lại đây, Mario vẫn chăm chỉ tham gia hàng loạt dự án truyền hình và điện ảnh.

Ngoại hình điển trai của Mario ở thời điểm hiện tại

Về tình duyên, Mario từng trải qua mối tình 10 năm với nữ diễn viên kiêm MC Gubgib Sumontip. Cặp đôi chính thức chia tay hồi năm 2013. Sau đó 1 năm, nam diễn viên hẹn hò với đàn em kém 3 tuổi Junji Junpitakchai. Dù nhiều lần vướng tin đồn rạn nứt nhưng hiện tại cặp đôi vẫn đang hẹn hò. Được biết, nữ ca sĩ Junji từng công khai phẫu thuật thẩm mỹ trong quá khứ.

Mario bắt đầu hẹn hò Gubgib Sumontip từ năm 2003. Năm 2013, cặp đôi xác nhận "đường ai nấy đi"

Bạn gái hiện nay của Mario - Junji từng công khai dao kéo

Baifern Pimchanok

Trong A Little Thing Called Love, Baifern Pimchanok hóa thân thành cô nàng nữ chính Nam. Ban đầu, Nam sở hữu diện mạo kém sắc nhưng sau đó đã lột xác thành mỹ nhân. Vai diễn đã mang lại thành công lớn trong sự nghiệp của người đẹp sinh năm 1992.

Baifern Pimchanok với diện mạo "vịt con xấu xí" trong A Little Thing Called Love.

Sau 10 năm, Baifern đã trở thành một trong những mỹ nhân 9X nổi tiếng nhất tại Thái Lan. Tên tuổi của cô gắn liền với hàng loạt tác phẩm gồm cả truyền hình lẫn điện ảnh như Lạc Lối Trong Biển Lửa, Đấu Trường Ứớc Mơ, Yêu Nhầm Bạn Thân, Chiếc Lá Bay…

Hiện nay cô đã trở thành một trong những sao 9X quyền lực nhất showbiz Thái

Về đời tư, Baifern vướng khá nhiều lùm xùm đáng tiếc. Vào năm 2013, người đẹp Thái Lan vướng phải scandal nghiện ngập, sử dụng ma túy. Đáp lại, nữ diễn viên lên tiếng khẳng định tin đồn nghiện ngập là hoàn toàn vô căn cứ. Trước nhiều áp lực, mỹ nhân sinh năm 1992 đã quyết định lên chùa đi tu một thời gian để tránh dị nghị từ dư luận.

Chưa dừng lại ở đó, vào năm 2017, Baifern lại gây xôn xao cộng đồng mạng Thái Lan với scandal ân ái trên xe với người đàn ông lạ mặt tại một trung tâm bảo dưỡng. Tuy nhiên, mỹ nhân Nira của Chiếc Lá Bay đã ngay lập tức lên tiếng phủ nhận tin đồn này và cho rằng đây là chiêu trò hãm hại của một cá nhân nào đó.

Về tình duyên, cô từng hẹn hò với nam diễn viên Top Jaron. Cả hai bắt đầu qua lại từ năm 2015 và chính thức "đường ai nấy đi" hồi cuối năm 2018. Baifern phủ nhận việc có sự xuất hiện của người thứ ba trong cuộc tình đã qua.

Acharanat Ariyaritwikol

Trong tác phẩm gây bão một thời, Acharanat Ariyaritwikol hóa thân thành nhân vật Top - bạn của nam chính, trót đem lòng yêu Nam nhưng không được đáp lại. Nhờ vẻ ngoài điển trai, cao ráo cùng nụ cười tỏa năng, Acharanat Ariyaritwikol được yêu thích không kém gì nam chính Mario Maurer.

Acharanat Ariyaritwikol trong A Little Thing Called Love.

So với thời điểm 10 năm trước, Acharanat Ariyaritwikol giờ đây trông già dặn hơn nhưng vẫn được nhận xét là điển trai. Sau A Little Thing Called Love, nam diễn viên tiếp tục gây chú ý trong các tác phẩm đình đám như Thongsook 13 (2013), Cô Vịt Xấu Xí (2015)… Bên cạnh diễn xuất, anh còn ghi dấu ấn trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật như người mẫu, MC, nhiếp ảnh…

Tuy nhiên, scandal chấn động năm 2016 đã khiến nam diễn viên đánh mất danh tiếng. Cách đây 4 năm, Acharanat Ariyaritwikol đã hành động mất kiểm soát trong vụ va chạm với một người điều khiển xe mô tô. Nam diễn viên không chỉ kéo cổ áo người lái xe mô tô mà còn đấm thẳng vào mặt anh này. Sau vụ việc ồn ào, Acharanat Ariyaritwikol đã bị GMMTV sa thải. Công ty này cũng chỉ trích mạnh mẽ hành động sai trái của cựu gà nhà. Từ đó đến nay, Acharanat Ariyaritwikol gần như mất hút khỏi các hoạt động trong showbiz.

Sudarat Butrprom

Trong A Little Thing Called Love, Sudarat Butrprom hóa thân thành giáo viên tiếng Anh bá đạo, hài hước, nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ khán giả không kém cạnh cặp đôi chính Nam - Shone.



Hiện nay, cô đã trở thành một trong những diễn viên hài thành công, nổi tiếng nhất tại Thái Lan. Tên tuổi của cô gắn liền với hàng loạt bộ phim như Sudkate Salateped, Tukky, Jaoying Khaai Gop, 30 Soht On Sale, Oh! My Ghost…

Vào năm 2016, Sudarat Butrprom đã lên xe hoa với 1 nghệ sĩ xăm hình có tên tuổi tại Thái Lan. Được biết, cặp đôi hẹn hò với nhau trong khoảng 13 năm trước khi chính thức về chung một nhà.

Mos Nisa Boonsantear

Trong tác phẩm gây bão một thời, Mos Nisa Boonsantear thủ vai Gie – người bạn của nữ chính. Sau 10 năm, ngoại hình của cô nàng thay đổi đến mức khó tin. Khán giả khó lòng nhận ra nhân vật trong loạt ảnh dưới đây từng đóng A Little Thing Called Love. Sau khi tham gia Yes or No 2, Mos dường như mất hút khỏi làng giải trí Thái Lan.

Mos Nisa Boonsantear trong siêu phẩm gây bão một thời.