Dân "sành" bất động sản chỉ thẳng những căn hộ chung cư giá rẻ cũng không nên mua

Giữa lúc giá nhà ngày càng leo thang, nhiều người mơ ước sở hữu một căn hộ "vừa túi tiền". Trên thị trường, không khó để bắt gặp những căn hộ được rao bán với giá rẻ bất ngờ, thậm chí thấp hơn 20–40% so với mặt bằng chung. Nhưng đằng sau mức giá "hời" ấy có thể là những rủi ro tiềm ẩn.

Giới đầu tư bất động sản cảnh báo, có những loại căn hộ, dù rẻ đến đâu cũng tuyệt đối không nên mua, bởi một khi xuống tiền, người mua có thể phải đánh đổi bằng cả an toàn, tài chính và chất lượng cuộc sống.

Căn hộ pháp lý mập mờ như "quả bom nổ chậm"

Thực tế ghi nhận không ít dự án được rao bán khi chưa hoàn tất thủ tục pháp lý: chưa có giấy phép xây dựng, chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, hoặc chưa được cấp sổ hồng. Chủ đầu tư thường dùng mức giá rẻ để thu hút khách hàng, nhưng người mua sẽ phải đối diện với nguy cơ không thể sang tên, không vay được ngân hàng, thậm chí không được công nhận quyền sở hữu.

Đã có nhiều trường hợp cư dân phải "dở khóc dở cười" khi bỏ tiền tỷ mua nhà nhưng nhiều năm vẫn chỉ cầm trên tay tờ giấy thỏa thuận. Tệ hơn, nếu dự án vướng tranh chấp đất đai hoặc bị đình chỉ, người mua không chỉ mất tiền mà còn mất luôn chỗ ở.

Chung cư cũ nát, quá niên hạn – rẻ nhưng "hao mòn"

Nhiều căn hộ trong các chung cư xây dựng từ thập niên 1990–2000 được rao bán với giá rất rẻ. Song theo quy định, tuổi thọ thiết kế của chung cư chỉ khoảng 50–70 năm. Khi công trình xuống cấp, người mua phải đối diện với nguy cơ nứt tường, thấm dột, thang máy liên tục hỏng, thậm chí rủi ro sập đổ.

Tại Hà Nội và TP.HCM, đã có những tòa nhà bị đưa vào diện cải tạo, yêu cầu di dời khẩn cấp. Người mua căn hộ cũ tưởng tiết kiệm được vài trăm triệu, nhưng thực chất lại phải chi khoản tiền gấp nhiều lần cho sửa chữa, cải tạo, hoặc rơi vào cảnh "không biết đi đâu về đâu" khi tòa nhà bị giải tỏa.

Căn hộ tầng thấp, gần khu kỹ thuật hoặc bãi rác ví như "bẫy giá rẻ" ít ai ngờ

Không khó để tìm thấy những căn hộ tầng 1, tầng hầm, hoặc nằm sát phòng rác, phòng máy phát điện, bãi đỗ xe với giá rẻ hơn 20–30%. Tuy nhiên, mức giá này đồng nghĩa với việc người mua phải "sống chung" cùng mùi hôi, tiếng ồn và côn trùng.

Chưa kể, trong trường hợp xảy ra cháy nổ, các căn hộ này thường nằm ở vị trí nguy hiểm, khó thoát hiểm kịp thời. Giá rẻ trở thành cái bẫy khiến người mua phải đánh đổi bằng sự an toàn và chất lượng sống hàng ngày.

Thiết kế bất hợp lý

Một số căn hộ được xây dựng với diện tích nhỏ, bố trí phòng ốc chật chội, thiếu cửa sổ hoặc giếng trời. Ban đầu, giá rẻ khiến nhiều người dễ chấp nhận, nhưng sau một thời gian sinh sống, cảm giác bí bách, ngột ngạt sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần.

Giới đầu tư lưu ý, căn hộ thiếu ánh sáng tự nhiên, thông gió kém có thể làm tăng độ ẩm, gây nấm mốc, ảnh hưởng xấu đến trẻ nhỏ và người già. Tiết kiệm vài trăm triệu ban đầu có thể đồng nghĩa với việc đánh mất sự thoải mái lâu dài.

Dự án ở khu vực hạ tầng yếu kém

Một trong những lý do chính khiến căn hộ được rao bán rẻ là vị trí xa trung tâm, hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện, thiếu tiện ích xung quanh. Người mua có thể hài lòng với mức giá ban đầu, nhưng sau đó lại phải đối mặt với cảnh kẹt xe mỗi ngày, con cái đi học xa, đi khám bệnh cũng bất tiện.

Một căn hộ giá rẻ nhưng khiến bạn mất 2–3 tiếng di chuyển mỗi ngày thực chất lại "đắt" hơn rất nhiều nếu tính chi phí cơ hội, thời gian và sức khỏe.

Chủ đầu tư uy tín kém

Không ít dự án được chào bán với giá thấp nhằm "câu" khách, nhưng chủ đầu tư lại yếu kém về tài chính, chậm bàn giao, hoặc bỏ ngang khi chưa hoàn thiện. Người mua căn hộ giá rẻ có thể phải sống trong tòa nhà chưa đầy đủ tiện ích, chất lượng xây dựng kém, hoặc phải bỏ thêm tiền để hoàn thiện những hạng mục dang dở.

Thực tế đã có nhiều vụ việc cư dân căng băng rôn, khiếu nại khắp nơi chỉ vì chọn phải dự án của những chủ đầu tư "tay không bắt giặc".

"Tiền nào của nấy" chưa bao giờ sai trong câu chuyện mua nhà. Một căn hộ rẻ bất ngờ luôn đi kèm với những rủi ro tiềm ẩn. Người mua cần tỉnh táo, tìm hiểu kỹ pháp lý, chất lượng, vị trí và uy tín chủ đầu tư trước khi đặt bút ký hợp đồng. Bởi, an cư không chỉ là sở hữu một căn hộ, mà còn là hành trình xây dựng một cuộc sống lâu dài, bền vững cho cả gia đình.