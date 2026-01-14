Bộ phim Gia Đình Trái Dấu do NSƯT Hoàng Hải và NSƯT Kiều Anh đóng chính đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi xây dựng tình tiết ông Phi (Hoàng Hải) trong một lần lầm lỡ, uống say và phản bội vợ. Ông không biết sự tồn tại của bé Nhi cho đến khi người phụ nữ kia qua đời.

Việc ông Phi có con riêng đánh một đòn nặng nề vào bà Ánh, người luôn tin yêu và tự hào về chồng mình, luôn cho rằng mình là người hạnh phúc nhất khi có một người chồng tâm lý yêu chiều và chung thủy.

Bà Ánh luôn tự hào mình có người chồng 11/10

Ông Phi thừa nhận trong một lần sai lầm ông đã phản bội vợ, có con riêng

Tình tiết này cũng tạo ra những tranh luận gay gắt trên các trang mạng xã hội. Trong đó, nhiều khán giả cho rằng phim VTV luôn tạo tình tiết đàn ông ngoại tình để bôi xấu cánh mày râu. Mâu thuẫn trong phim VTV luôn là việc người đàn ông không chung thủy. Sau đó, người phụ nữ phải chọn cách tha thứ để giữ lấy hạnh phúc, cho các con một mái ấm trọn vẹn, cho người chồng cơ hội làm lại.

Một số khán giả cho rằng phim của VTV đang cố "bình thường hóa việc phụ nữ chấp nhận chồng ngoại tình". Theo hướng đi của phim Gia Đình Trái Dấu, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đã tới gặp bé Nhi và cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn của bé khi mẹ đã qua đời. Bà Ánh đã ôm bé Nhi vào lòng, cùng với đó là sự khuyên răn thuyết phục của nhiều người cho rằng bà Ánh nên tha thứ cho chồng. Kịch bản này khiến không ít khán giả phẫn nộ.

Khán giả phẫn nộ khi phim VTV luôn xây dựng tình tiết người chồng ngoại tình

"Đàn ông tốt ở phim Việt giờ vàng chết hết rồi hả, kiểu gì cũng phải có 1 ông ngoại tình", "Biên kịch đều coi thường khán giả, chồng ngoại tình vợ phải tha thứ", "Còn cái đoạn bà chị họ khuyên bà vợ nữa. Dùng cái văn đạo đức bắt bà vợ thông cảm ý", "Phim VTV có thù với đàn ông hả, sao phim nào cũng bắt đàn ông ngoại tình", "Tôi xem Lằn Ranh, cán bộ cũng ngoại tình, xem phim gia đình thì ông chồng hoàn hảo 11/10 cũng lòi ra đứa con", "Còn lý do lý trấu là sai nhưng chỉ sai một lần thôi, ngồi ăn cơm xem phải nhăn mặt", "Chủ trương nhà nước khuyến khích kết hôn sinh con mà nhà đài cứ viết kịch bản hôn nhân đổ vỡ vì chồng ngoại tình có con riêng, 10 bộ như một, ai mà muốn lấy chồng nữa", khán giả cho rằng phim VTV đang bôi xấu nam giới, tạo mâu thuẫn gia đình bằng tình tiết ngoại tình.

"Phim tâm lý gia đình là phải cho đàn ông ngoại tình, phụ nữ cam chịu đủ thứ, xây dựng hình tượng người phụ nữ trong mắt yếu đuối nhu nhược hoặc không thì cũng mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Kiểu gì người khổ đều là phụ nữ hết, xem xong cảm nhận duy nhất là lấy chồng khổ quá", "Chồng ngoại tình thì thôi đi nhưng tất cả những người khác đều không ai bênh mình mà toàn đi nói đỡ cho chồng, phim gì xem muốn tắt đi ngay lập tức", khán giả cho rằng kịch bản của VTV thiếu sự mới mẻ.

Bà Ánh phát điên nhưng mọi người đều khuyên bà nên tha thứ cho chồng

Nhiều người cho rằng phim VTV đang ép phụ nữ phải chấp nhận việc bị phản bội, đón nhận con riêng

Gia Đình Trái Dấu có sự tham gia diễn xuất của NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Kiều Anh, NSND Quốc Trị, cùng nhiều diễn viên như Thừa Tuấn Anh, Quỳnh Trang, Thái Vũ, Thùy Dương, Việt Bắc... Phim bị chỉ trích vì tình tiết vô lý, vợ chồng ông Phi bà Ánh đã tuổi trung niên nhưng hành xử ngây ngô. Em chồng ăn bám sống ích kỷ, láo với chị dâu khiến khán giả cho rằng đây là một tác phẩm đáng yêu với các diễn viên kỳ cựu như Hoàng Hải, Kiều Anh.