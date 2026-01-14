Có những suất chiếu đầu tiên vào ngày 14/1, bộ phim Con Kể Ba Nghe của đạo diễn trẻ Đỗ Quốc Trung đã ngay lập tức chiếm ngôi top 1 doanh thu phòng vé trong ngày. Tính đến 12h trưa, phim bán ra hơn 15 nghìn vé, vượt qua Avatar: Lửa Và Tro Tàn và nhất là Thiên Đường Máu dù có lượng suất chiếu thấp hơn.

Con Kể Ba Nghe đứng đầu phòng vé ngay ngày đầu ra rạp, theo Box Office Vietnam

Với thành tích này, Đỗ Quốc Trung ghi dấu bản thân vào danh sách những đạo diễn tân binh có phim đầu tay đứng top 1 phòng vé Việt. Ngoài ra, Con Kể Ba Nghe còn giúp Kiều Minh Tuấn bỏ túi thêm một dự án đứng đầu doanh thu tiếp theo, sau hơn 1 năm kể từ Cô Dâu Hào Môn. Trong phim lần này, nam diễn viên vào vai một người bố đơn thân, theo đuổi nghề xiếc để trang trải cuộc sống và nuôi con. Thế nhưng, chứng trầm cảm và sự dằn xé tuổi vị thành niên của cậu con trai (do Hạo Khang đóng) khiến ông lâm vào nhiều tình huống ngặt nghèo, dồn nén cảm xúc.

Kiều Minh Tuấn và Hạo Khang đóng cha con trong phim

Trên mạng xã hội, khán giả dành lời khen cho diễn xuất của cặp cha con Kiều Minh Tuấn - Hạo Khang, nhất là Kiều Minh Tuấn và khẳng định đây là vai diễn "để đời" của anh. Đặc biệt, nam diễn viên đã tự mình thực hiện nhiều cảnh xiếc trên không vô cùng mạo hiểm. Những diễn viên khác cũng trải qua quá trình luyện tập gắt gao, nghiêm túc để mang đến những màn nhào lộn, thăng bằng chân thực cho người xem.

Những pha xiếc mạo hiểm được Kiều Minh Tuấn và dàn cast thực hiện

Ngoài ra, yếu tố tình thân trong Con Kể Ba Nghe cũng lấy nước mắt người xem. Thậm chí sau buổi chiếu họp báo, nam chính Kiều Minh Tuấn và dàn cast cũng không kìm được nước mắt của mình. Sao nam chia sẻ câu chuyện trong phim gợi nhớ đến bố của anh, khiến anh không kiềm được lòng mình.

Netizen bình luận về phim: - Chuyện tình cảm cha con không mới nhưng vẫn đặc biệt trong phim này nha, Kiều Minh Tuấn diễn mà rùng mình. - Giờ mới biết dàn cast tự diễn các cảnh xiếc trong phim, nhìn nguy hiểm ghê. - Hạo Khang diễn rất ra cái sự bức bối, im lặng của một thiếu niên đang mắc trầm cảm, mình thấy vậy là quá ổn rồi. - Xem phim xong thấy thương cha thương mẹ nhiều hơn.

Với mở đầu khả quan, Con Kể Ba Nghe được dự đoán sẽ khép lại tuần chiếu đầu tiên của mình với ngôi top 1, và sẽ "rộng đường" để đạt các thành tích cao hơn trong nửa cuối tháng 1 vốn vắng bóng phim Việt và các bom tấn quốc tế đáng chú ý. Con Kể Ba Nghe có những suất chiếu sớm từ 14/1, và sẽ khởi chiếu chính thức vào ngày 16/1/2026.