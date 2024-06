Dàn nam thần F4 Đài Loan từng làm điên đảo thế hệ 8X, 9X: Visual gây ngỡ ngàng ở ngưỡng U50, 1 người thất nghiệp phải để vợ nuôi!

Còn nhớ vào năm 2001, Vườn sao băng phiên bản Đài Loan (Trung Quốc) được ra mắt đã tạo nên một cơn sốt khắp toàn châu Á, tạo tiền đề cho các bộ phim ngôn tình ra đời sau này được giới trẻ cực kỳ yêu thích. Những diễn viên tham gia trong phim cũng một bước thăng hạng trở thành thần tượng như Từ Hy Viên, Ngôn Thừa Húc, Ngô Kiến Hào, Châu Du Dân, Chu Hiếu Thiên, Dương Thừa Lâm...

Bộ phim thành công đến nỗi 4 chàng trai thủ vai 4 hot boy trong phim đã quyết định cùng nhau tạo nên 1 nhóm nhạc thực thụ ngoài đời và phát hành được 3 album phòng thu. Năm 2007, họ lần lượt từ chối gia hạn hợp đồng với công ty quản lý Wu Fu Long và chính thức tan rã. Lần gần nhất bộ tứ Vườn sao băng đứng chung sân khấu là vào năm 2013 tại Gala mừng xuân của đài Giang Tô. Tháng 10/2020, họ có cuộc hội ngộ online theo hình thức cắt ghép video ghi hình tại nhà ở chương trình Nghìn lẻ một đêm.

4 mỹ nam từng là "crush" của rất nhiều thiếu nữ

Họ từng hoạt động như 1 nhóm nhạc thực thụ

F4 tái hợp trong 1 sự kiện

Trải qua gần 25 năm khi phim phát sóng, bộ tứ F4 ngày nào giờ đều đã trở thành những "ông chú U50" và đều tìm được hướng đi riêng cho cuộc sống:

Ngôn Thừa Húc

Trong Vườn sao băng, Ngôn Thừa Húc đóng vai chàng thiếu gia Đạo Minh Tự ngang bướng, có phần ngốc nghếch và rất chung tình với Sam Thái (Từ Hy Viên). Sau vai diễn này, mỹ nam sinh năm 1977 tiếp tục thành công với các phim Tòa tháp trắng, Chỉ muốn dựa vào em, Lưu luyến không quên, Lửa bóng rổ, Cuộc sống tươi đẹp của tôi… Anh cũng từng được gây chú ý với cuộc tình ồn ào cùng siêu mẫu Lâm Chí Linh.

Ngôn Thừa Húc lột tả được vẻ cool ngầu của thủ lĩnh F4

Dù tên tuổi không còn được săn đón nhiều như trước nhưng Ngôn Thừa Húc vẫn nhận được nhiều sự chú ý khi tham gia show Call me by fire (Anh trai vượt ngàn chông gai). Đứng giữa hàng loạt nam thần đình đám của showbiz Hoa ngữ, nam ca sĩ kiêm diễn viên để lại ấn tượng với ngoại hình hút mắt, vóc dáng săn chắc, phong cách ăn mặc nam tính và vẻ trẻ trung dù đã U50. Sau mối tình với Lâm Chí Linh, Ngôn Thừa Húc dường như hạn chế công khai chuyện đời tư và hiện vẫn đang "độc thân vui tính".

Visual ở độ tuổi U50 khiến nhiều người trầm trồ

Ngô Kiến Hào

Năm 2001, khi tham gia một cuộc thi nhan sắc, anh lọt vào "mắt xanh" của ekip Vườn sao băng và được chọn để vào vai Mỹ Tác trên màn ảnh. Nhờ vậy, nam diễn viên đã gặt hái thành công vang dội ngay từ tác phẩm đầu tay.

Mặc dù có ít suất diễn hơn các "mẩu" còn lại của F4 là Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân, Chu Hiến Thiên, lại có phần lép vế hơn về nhan sắc nhưng Ngô Kiến Hào vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi với lối diễn xuất tự nhiên. Bên cạnh hoạt động diễn viên, Ngô Kiến Hào còn tập trung phát triển ở lĩnh vực ca sĩ. Năm 2006, Ngô Kiến Hào từng bắt tay với nam ca sĩ xứ Hàn Kangta, trở thành bộ đôi Kangta&Vanness đình đám khiến cả châu Á si mê.

Ngô Kiến Hào từng bị đánh giá là thành viên kém nổi nhất F4

Anh từng cùng Kangta tạo thành đôi song ca được yêu thích

Anh vẫn hoạt động tích cực trong làng giải trí, góp mặt trong một số bộ phim điện ảnh, chương trình truyền hình và phát triển nhãn hiệu riêng do anh sáng lập. Trong khi các thành viên khác của F4 đều "chìm" dần trong showbiz hay thay đổi, Ngô Kiến Hào vẫn được khán giả hết mực yêu quý, quan tâm. Đáng chú ý, Ngô Kiến Hào liên tục được mời tham dự các show truyền hình lớn như Mặt nạ vũ vương, Asia's Got Talent...

Đời tư của Ngô Kiến Hào vẫn là vấn đề còn bỏ ngỏ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với tiểu thư giàu có Arissa Cheo. Tuy nhiên, ở tuổi 46, một mẩu của F4 trở thành một trong những nhân vật ấn tượng nhất nhì làng giải trí xứ Trung với màn lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục so với thời điểm cách đây 20 năm.

Ngô Kiến Hào là người có sự nghiệp ổn định nhất F4 năm nào

Châu Du Dân

Dù chỉ đóng vai nam phụ Hoa Trạch Loại trong Vườn sao băng , Châu Du Dân vẫn được yêu thích không thua gì Ngôn Thừa Húc. Hình tượng mỹ nam ôn nhu của Hoa Trạch Loại khiến nhiều người xem say đắm. Song, trong F4, Châu Du Dân lại là người thoát khỏi cái bóng của Vườn sao băng nhanh nhất. Anh liên tục biến hóa qua loạt phim ăn khách Nơi tình yêu bắt đầu, Cơn lốc tình yêu, Chiến thần, Ẩn số tình yêu (Mật mã tình thâm)… Bên cạnh đó, nam diễn viên còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Châu Du Dân từng là "tình đầu quốc dân" của rất nhiều cô gái thế hệ 8X, 9X.

Châu Du Dân từng là thành viên nổi bật nhất F4

Tuy thời gian sau đó, Châu Du Dân dần mờ nhạt do làn sóng phim thần tượng mai một, thế nhưng anh vẫn hài lòng khi cuộc sống có bà xã, người đã cùng anh vượt qua căn bệnh tâm lý và vực dậy anh từ hố sâu. Ở thời điểm hiện tại, nam diễn viên vẫn tích cực đóng phim và có tác phẩm mới nhất là Một màu xanh khác đóng cùng Tống Thiến - cựu thành viên f(x).

Châu Du Dân vẫn rất điển trai và có phim ra mắt đều đều

Chu Hiếu Thiên

Chu Hiếu Thiên từng được đánh giá là mỹ nam hàng đầu của F4 nhưng giờ đây lại là cái tên mờ nhạt nhất. Khác với định hướng của 3 thành viên còn lại, Chu Hiếu Thiên có đường hướng chuyển hẳn sang làm diễn viên sau Vườn sao băng. Anh tham gia tiếp một số dự án như Cơn lốc tình yêu, Sở Lưu Hương truyền kỳ, Chuyện tình vượt thời gian ... thế nhưng không thành công như trước. Nam diễn viên 7X có "hào quang" khá ngắn ngủi, về sau lại là hàng loạt chuyện ồn ào.

Chu Hiếu Thiên từng một thời oanh tạc màn ảnh nhỏ

Năm 2015, Chu Hiếu Thiên về chung một nhà với nữ diễn viên Hàn Văn Văn. Lúc này, anh liên tục xuất hiện trên phương tiện truyền thông nhưng là để... "kể lể" về chuyện riêng của mình. Nhiều điều do Chu Hiếu Thiên tiết lộ khiến khán giả sốc, như việc anh "nghỉ chơi" các thành viên F4 hay trải qua tình trạng nghèo khó, không có việc làm suốt gần 10 năm. Đáng nói nhất, nam diễn viên tiết lộ anh bị bệnh lạ teo cơ xơ hóa, khiến cho cơ thể và trí óc anh bị ảnh hưởng nặng nề. Anh cho biết đây cũng là lý do mà bản thân ít được mời đóng phim, song truyền thông cho rằng chuyện hay than vãn, tỏ ra tiêu cực mới là lý do chính khiến anh bị "né".

Anh còn tiết lộ rằng trong 1 năm trời, anh gần như chẳng có tiền bạc dư dả vì kinh doanh không thành công. "Tôi còn chẳng có nhà xe do mình đứng tên", Chu Hiếu Thiên chia sẻ. May mắn là bên cạnh Chu Hiếu Thiên còn có người vợ là Hàn Văn Văn. Cô từng chia sẻ rằng không buồn khi Chu Hiếu Thiên không có việc hay không có nhiều tiền, còn khẳng định sẽ nuôi anh. Chu Hiếu Thiên tiết lộ các bất động sản của cả hai đều do Hàn Văn Văn quản lý, đứng tên.

Anh gần như thất nghiệp ở tuổi U50, nhan sắc tàn tạ vì bệnh tật

Hiện tại, ở tuổi gần 50, Chu Hiếu Thiên có cuộc sống khá yên ắng, không còn được showbiz trọng dụng. Nhan sắc không còn như xưa, anh cũng không thiết tha có nhiều dự án phim ảnh, song vẫn chật vật để kiếm sống. Ngoài ra, nam diễn viên không có dự định sinh con vì bệnh của bản thân, cảm thấy hạnh phúc vì đã có bà xã ở bên.