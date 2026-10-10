Dàn mỹ nhân sáng giá cho vương miện Miss Grand International 2026

Chung kết Miss Grand International 2026 sẽ diễn ra vào tối 10/10 tại Bangkok, Thái Lan với màn tranh tài của gần 80 người đẹp. Trước đêm thi quan trọng, Jihan Dimack - đại diện Tanzania đang được xem là ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất. Mỹ nhân sinh năm 1996 sở hữu nhan sắc nổi trội khi mang hai dòng máu Tanzania và Li-băng. Người đẹp bước vào cuộc thi với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực người mẫu, thương mại và các cuộc thi sắc đẹp. Tại cuộc thi năm nay, Jihan Dimack đã lọt vào Top 2 phần bình chọn Country’s Power of the Year (Sức mạnh quốc gia) và giành luôn giải thưởng phụ Global beauty choice award (Giải sắc đẹp được yêu thích).

Emoura Phạm - đại diện Việt Nam cũng được xem là một thí sinh sáng giá giành chiến thắng. Sinh năm 2000, Emoura Phạm mang hai dòng máu Việt - Anh, có mẹ là người Việt, bố là người Anh gốc Nam Phi. Mỹ nhân Việt sở hữu chiều cao 1m7, số đo ba vòng 80-60-92cm. Cô được xem là đại diện hội tụ đầy đủ những yếu tố mà cuộc thi đang hướng tới. Nhiều người cho rằng Emoura có cơ hội đem về chiếc vương miện thứ hai cho Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp này.

Shyare Andrade Hidalgo đến từ Ecuador là một thí sinh nổi trội tại Miss Grand International 2026. Mỹ nhân 22 tuổi hiện là sinh viên năm thứ ba ngành Luật tại Đại học Kỹ thuật Manabí. Người đẹp nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả quê nhà với lượt bình chọn áp đảo. Cô đang là một trong hai thí sinh cạnh tranh giải thưởng Country’s Power of the Year, nếu chiến thắng sẽ giành vé vào top 20.

Sở hữu nhan sắc đẹp như búp bê, đại diện của Guatemala - Ximena Carrillo (thường gọi là Xime Carrillo) nhận được nhiều sự đánh giá cao từ người hâm mộ sắc đẹp quốc tế. Mỹ nhân sinh năm 2004 đang là sinh viên chuyên ngành Marketing, người mẫu và nhà sáng tạo nội dung tại quê nhà. Cô thành thạo tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Thí sinh này cũng là gương mặt có kinh nghiệm trình diễn sân khấu ấn tượng và từng đại diện quốc gia tham gia đấu trường quốc tế.

Patthama Jitsawat - đại diện chủ nhà Thái Lan là một trong những thí sinh có hồ sơ dày dặn nhất khu vực. Mỹ nhân sở hữu chiều cao 1m73 và có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí với vai trò ca sĩ, người mẫu và diễn viên. Cô bắt đầu ca hát từ nhỏ, biết chơi guitar, saxophone và từng theo đuổi công việc kinh doanh riêng. Việc có kinh nghiệm lâu năm trong nghệ thuật, đồng thời sở hữu nền tảng học vấn tốt giúp đại diện Thái Lan có lợi thế riêng khi bước vào một cuộc thi đòi hỏi cả khả năng trình diễn lẫn giao tiếp.

Đại diện Philippines - Angelica Lopez nhận được sự quan tâm lớn từ khi bước vào cuộc thi. Cô hoạt động với vai trò người mẫu, ca sĩ và hiện theo học ngành Tâm lý học tại Palawan State University. Sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là nhạc sĩ, Angelica tiếp xúc với nghệ thuật từ sớm. Cô có khả năng ca hát, chơi guitar, nhảy, thuyết trình, dẫn chương trình và hội họa.

Victoria Oluwakotanmi - đại diện Mỹ tại cuộc thi năm nay cũng được xem là một ẩn số thú vị. Mỹ nhân 25 tuổi có vóc dáng nóng bỏng với chiều cao 1m83. Cô đang theo học ngành Kỹ thuật hóa học. Victoria có nền tảng nghệ thuật đa dạng gồm học piano cổ điển, ca hát từ lúc 5 tuổi, từng cùng chị gái biểu diễn tại nhiều thành phố trong một nhóm nhạc.

Miss Grand Puerto Rico - Vicky Carbonell Cuevas năm nay 24 tuổi, là ca sĩ chuyên nghiệp tại quê nhà, từng tham gia nhiều cuộc thi ca hát. Người đẹp từng thi Miss Universe Puerto Rico 2026 trước khi được chọn trở thành Miss Grand Puerto Rico. Ngoài công việc giải trí, cô là nhà sáng tạo nội dung, diễn giả.

Alyanni T. Gomez là đại diện của Cuba tại cuộc thi Miss Grand International 2026. Người đẹp 25 tuổi hiện sinh sống và học tập tại Mỹ. Tại đêm bán kết, mỹ nhân có màn trình diễn đầm đen uyển chuyển, được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao.