Thuỳ Tiên được nhắc đến ở Miss Grand International

Dù đã vắng bóng khỏi showbiz Việt trong thời gian dài vì những ồn ào liên quan đến kẹo Kera, Nguyễn Thúc Thùy Tiên vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm mỗi khi xuất hiện thông tin liên quan. Trước đó, Thuỳ Tiên từng là một trong những người đẹp có sức ảnh hưởng, đặc biệt sau khi trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang Miss Grand International.

Hiện tại, Hoa hậu Emoura Phạm đang đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss Grand International. Trong một vòng phỏng vấn, khi được hỏi về những Miss Grand có ảnh hưởng đến bản thân, người đẹp đã bất ngờ nhắc đến Thùy Tiên. Chia sẻ về những người truyền cảm hứng cho mình, Emoura Phạm cho biết mỗi khi nhìn thấy một người đẹp tỏa sáng trên sân khấu, cô lại có thêm động lực để cố gắng và hướng đến hình ảnh mà mình yêu thích.

Riêng với Thùy Tiên, nàng hậu dành lời khen cho tinh thần làm việc và sự năng động của đàn chị. "Với Thuỳ Tiên, đó là sự sẵn sàng làm việc, luôn rất nhanh nhẹn, năng động và hoạt ngôn. Đó là lý do tôi yêu thích cô ấy", Emoura Phạm chia sẻ.

Clip: Hoa hậu Emoura Phạm bất ngờ nhắc đến Thuỳ Tiên trong 1 vòng thi của Miss Grand International

Việc Thùy Tiên được nhắc tên tại chính đấu trường từng làm nên tên tuổi khiến dân tình không khỏi chú ý. Bởi lẽ hiện tại, cô đang chấp hành án liên quan đến vụ việc kẹo Kera và gần như không còn xuất hiện trước công chúng như trước. Dẫu vậy, nhìn lại hành trình tại Miss Grand International, Thùy Tiên từng tạo được dấu ấn riêng khi trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên giành vương miện cuộc thi. Thành tích này cũng đưa tên tuổi cô đến gần hơn với khán giả trong nước và quốc tế.

Đáng chú ý, cho đến hiện tại, ngôi vị Miss Grand International 2021 của Thùy Tiên vẫn được giữ nguyên. Tổ chức Miss Grand International chưa đưa ra thông báo chính thức nào về việc tước vương miện của nàng hậu. Chính vì vậy, việc đàn em nhắc đến Thùy Tiên trong phần phỏng vấn một lần nữa khiến câu chuyện về dấu ấn của cô tại đấu trường này nhận được sự quan tâm.

Hoa hậu Emoura Phạm còn diện chiếc áo dài hao hao với Thuỳ Tiên trong một sự kiện sau đăng quang

Emoura Phạm đang chinh chiến cực "cháy" ở Miss Grand Interantional

Thuỳ Tiên từng tạo sự chú ý ở Miss Grand

Thùy Tiên từng được Chủ tịch Miss Grand International Nawat Itsaragrisil đánh giá cao về khả năng làm việc và sức hút thương mại. Hồi tháng 3/2023, ông Nawat từng tiết lộ Thùy Tiên có thể kiếm được khoảng 2-3 triệu USD, tương đương khoảng 47-71 tỷ đồng, trong nhiệm kỳ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Theo chia sẻ của ông, nguồn thu của nàng hậu đến từ việc tham dự sự kiện, hợp tác quảng cáo và làm đại sứ cho nhiều thương hiệu tại Việt Nam lẫn quốc tế. Trước đó, ông Nawat cũng từng cho biết chỉ sau 2 tháng đăng quang, Thùy Tiên đã có thu nhập khoảng 30 triệu baht, tương đương hơn 20 tỷ đồng. Chủ tịch Miss Grand International từng nhận xét Thùy Tiên không nhất thiết là người đẹp nhất cuộc thi nhưng lại sở hữu tinh thần sẵn sàng làm việc, năng động và có khả năng tạo ra giá trị thương mại.

Hoa hậu Thuỳ Tiên từng được đánh giá cao khi đăng quang vì làm việc năng suất, có giá trị thương mại

Ông từng nói: "Tôi có thể nói Tiên không phải là cô gái đẹp nhất năm ngoái. Nhưng tất nhiên, Tiên cũng nằm trong Top 5 hay Top 10 những cô gái đẹp nhất. Hơn thế nữa, Tiên luôn sẵn sàng làm việc. Các bạn biết không, từ lúc Tiên đăng quang đến bây giờ, cô ấy đã nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo từ các nhãn hàng lớn ở Việt Nam và cả quốc tế. Tiên giúp nâng cao doanh số bán hàng và đem về lợi nhuận cho Miss Grand Vietnam".

Tuy nhiên, sau đó bà Phạm Kim Dung đã lên tiếng phủ nhận con số này. Bà cho biết chia sẻ của ông Nawat chỉ mang tính chất vui vẻ và từ chối tiết lộ cụ thể thu nhập của Thùy Tiên, bởi đây là vấn đề riêng tư.

Từng có nguồn tin Thuỳ Tiên kiếm trăm tỷ nhưng sau đó bà Phạm Kim Dung phủ nhận

Từ một nàng hậu phủ sóng dày đặc trong showbiz, Thùy Tiên sau đó vướng vào vụ án liên quan đến sản phẩm kẹo Kera. Tháng 5/2025, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội “Lừa dối khách hàng” theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Trước phiên tòa sơ thẩm, Thùy Tiên đã đề nghị bố ruột nộp 3,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Đến ngày 19/11, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) 2 năm tù về cùng tội danh. Các bị cáo đồng thời bị phạt bổ sung 50 triệu đồng mỗi người.

Sau phiên xét xử, luật sư bào chữa cho biết Thùy Tiên không nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. Điều này đồng nghĩa bản án đối với cô được thực hiện theo quyết định của tòa án khi có hiệu lực pháp luật.

Trong khi đó, câu chuyện về danh hiệu Miss Grand International 2021 của Thùy Tiên cũng từng nhận được nhiều sự quan tâm. Khi được hỏi về việc có tước vương miện của người đẹp hay không, ông Nawat từng cho biết hành vi phạm tội xảy ra sau thời hạn hợp đồng giữa Thùy Tiên và tổ chức. Ông nói: "Bởi hành vi sai trái của cô ấy không xảy ra khi cô ấy đang trong thời hạn hợp đồng với tổ chức chúng tôi, đây là hành vi phạm tội cá nhân. Chúng tôi chưa tước danh hiệu gì cả, nhưng tương lai thì chưa biết. Nếu sau này kết luận cho thấy mức độ vi phạm quá nghiêm trọng, chúng tôi sẽ xem xét lại một lần nữa. Nhưng hiện tại, chúng tôi chưa tước danh hiệu, cũng không hợp tác, không có liên hệ gì với cô ấy".

Hoa hậu Thuỳ Tiên vẫn giữ danh hiệu Miss Grand Interanational 2021

Ảnh: FBNV