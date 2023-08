Dàn mỹ nhân Hoa ngữ sở hữu cơ bắp cuồn cuộn: Triệu Lệ Dĩnh gây sốt nhưng vẫn không bằng người đẹp này

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng của một blogger liên quan tới vẻ ngoài cùng thân hình cuồn cuộn cơ bắp của các mỹ nhân Hoa ngữ.

Trong đó, những cái tên được blogger liệt kê phải kể đến như: Triệu Lệ Dĩnh, Lý Nhược Đồng, Kim Thần, Điền Hi Vi. Đây đều là những mỹ nhân nổi đình đám nhất nhì showbiz Hoa ngữ.

Đáng chú ý, trong số các mỹ nhân này, đa phần đều sở hữu gương mặt xinh xắn, ngây thơ và dịu dàng. Điều này được nhận xét là hoàn toàn trái ngược với thân hình của họ. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen cũng không ít ý kiến cho rằng, việc quá "nghiện" tập gym làm tăng cơ bắp khiến cho vẻ ngoài của các mỹ nhân này kém đi phần nữ tính, nhẹ nhàng.

Triệu Lệ Dĩnh sở hữu thân hình cơ bắp cuồn cuộn nhờ việc chăm chỉ tập luyện

Nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh, công chúng sẽ nghĩ ngay tới nàng "Sam Sam" ngọt ngào, dễ thương và tham ăn. Sở hữu gương mặt xinh xắn bầu bĩnh cùng đôi mắt to tròn kể từ khi ra mắt, thế nhưng sau khi sinh con đầu lòng và trở lại showbiz, Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi hoàn toàn hình tượng.

Người đẹp chẳng chỉ sở hữu gương mặt thanh thoát quyến rũ hơn mà còn có thân hình "nói không" với mỡ thừa nhờ quá trình luyện tập thể thao khắc nghiệt. Ở những khoảnh khắc luyện tập hay đi sự kiện, Triệu Lệ Dĩnh khiến công chúng ngỡ ngàng khi sở hữu cánh tay cơ bắp cuồn cuộn không kém gì vận động viên chuyên nghiệp.

Cánh tay cơ bắp của Triệu Lệ Dĩnh lộ rõ mỗi khi người đẹp diện đầm hở vai

Thế nhưng nhân vật khiến công chúng ngỡ ngàng hơn cả chẳng phải Triệu Lệ Dĩnh mà chính là Kim Thần với phần cơ bắp được cho là kém nữ tính. Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc luyện tập thể thao khắt khe của mình.

Kim Thần không những sở hữu cánh tay cơ bắp cực khủng mà còn có phần cơ bụng 6 múi nét căng. Tuy nhiên, nhiều người nhận xét rằng, có lẽ do thân hình quá gầy nên phần cơ bắp của Kim Thần trông khá thô và kém gợi cảm.

Kim Thâm có thân hình cơ bắp cuồn cuộn gây choáng nhất trong dàn mỹ nhân Hoa ngữ

Cô nàng còn sở hữu phần cơ bụng 6 múi căng đét

Trong số những mỹ nhân Hoa ngữ nghiện tập gym, chắc chắn không thể thiếu "Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng. Dù đã bước sang tuổi U60, nhưng tới nay Lý Nhược Đồng vẫn sở hữu vóc dáng đáng ngưỡng mộ với cơ bắp săn chắc, vòng eo khỏe khoắn, thon gọn.

U60 nhưng Lý Nhược Đồng vẫn khiến dân tình phát sốt vì thân hình cơ bắp săn chắc

Thân hình Lý Nhược Đồng là niềm mơ ước của nhiều chị em phụ nữ

Nói đến mỹ nhân Hoa ngữ có gương mặt non nớt, ngây thơ nhưng sở hữu thân hình đối lập, chắc chắn không thể thiếu Điền Hi Vi. Tuy nhiên, việc sở hữu phần cơ lưng và tay cuồn cuộn khiến cho mỗi lần Điền Hi Vi diện đầm hở lại bị nhận xét là kém sang. Thậm chí, không ít netizen còn nói rằng, Điền Hi Vi là mỹ nhân có gương mặt baby nhưng lại sở hữu thân hình "lực điền".

Điền Hi Vi có gương mặt baby đối lập hoàn toàn với thân hình cơ bắp săn chắc của mình

Nhiều người còn cho rằng, trông cô nàng khá lực điền mỗi khi diện đồ hở

