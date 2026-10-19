Dàn mỹ nhân đại náo Victoria's Secret Fashion Show: Body, visual "bốc lửa" chả kém những thiên thần nội y nức tiếng!

Sàn diễn nội y đình đám bậc nhất hành tinh Victoria's Secret Fashion Show chưa bao giờ chỉ là cuộc dạo chơi riêng của những đôi cánh thiên thần hay dàn chân dài triệu đô. Bên cạnh những thiết kế nội y lộng lẫy cùng các bước đi uy quyền, âm nhạc sống động được trình diễn trực tiếp trên sân khấu chính là "linh hồn" tạo nên thương hiệu của show diễn này.

Tại Victoria's Secret Fashion Show năm nay, dàn ca sĩ khách mời bao gồm Tate McRae, KATSEYE, Megan Moroney và Megan Thee Stallion không chỉ đem đến những bản hit sôi động, còn khiến hàng triệu khán giả phải "nghẹt thở" vì sắc vóc bốc lửa, thần thái cuốn hút chẳng hề kém cạnh khi đứng cạnh dàn siêu mẫu quốc tế.

Victoria's Secret Fashion Show là bữa tiệc văn hóa đại chúng đỉnh cao. Ảnh: X

Tate McRae: Thân hình bốc lửa và thần thái của pop star thế hệ mới

Là một trong những cái tên trẻ tuổi bùng nổ nhất dòng nhạc Pop hiện nay, Tate McRae đã biến phần trình diễn của mình trên sàn catwalk Victoria's Secret thành một màn bùng nổ thị giác đúng nghĩa. Xuất thân là một vũ công chuyên nghiệp trước khi lấn sân sang con đường ca hát, cô nàng sở hữu khả năng làm chủ sân khấu cùng kỹ năng vũ đạo vô cùng sắc bén.

Xuất hiện với nội y đỏ rực gợi cảm, Tate McRae khiến khán giả không thể rời mắt. Sự kết hợp giữa giọng hát live nội lực, những động tác vũ đạo mãnh liệt và sắc vóc "vạn người mê" đã giúp cô khuấy đảo bầu không khí, tỏ ra hoàn toàn ngang tài ngang sức về độ nóng bỏng khi sải bước cùng dàn thiên thần. Chưa dừng lại tại đây, nữ ca sĩ sinh năm 2003 còn khoác lên mình đôi cánh thiên thần, catwalk y như 1 người mẫu thực thụ.

Tate McRae catwalk đốt cháy sàn diễn. Clip: X

Nữ ca sĩ khoe dáng "một chín một mười" với Gigi Hadid. Ảnh: X

Cô khoác lên mình đôi cánh, hóa thân thành thiên thần nội y thực thụ. Ảnh: X

Cận cảnh sắc vóc bốc lửa của giọng ca Greedy. Ảnh: X

Tate McRae là pop star thế hệ mới đầy triển vọng. Ảnh: X

KATSEYE: Làn gió mới trẻ trung

Đảm nhận phần âm nhạc cho phân đoạn PINK - dòng sản phẩm biểu tượng hướng đến giới trẻ và Gen Z của Victoria's Secret - nhóm nhạc toàn cầu KATSEYE đã mang đến một nguồn năng lượng rực rỡ và tươi mới.

Các cô gái KATSEYE khoác lên mình phong cách trẻ trung, thời thượng và cực kỳ cuốn hút. Vũ đạo đồng đều, thần thái rạng rỡ cùng vóc dáng tràn đầy sức sống tuổi trẻ của các thành viên đã hoàn toàn chinh phục khán giả. KATSEYE chính là mảnh ghép hoàn hảo minh chứng cho thấy tinh thần năng động, tự tin và quyến rũ của thế hệ trẻ, hiện đang "làm mưa làm gió" trên khắp các BXH âm nhạc toàn cầu.

KATSEYE là "làn gió mới" ở show diễn năm nay. Clip: X

Các cô gái KATSEYE khoác lên mình phong cách trẻ trung, thời thượng và cực kỳ cuốn hút. Ảnh: X

Nhóm mang đến một nguồn năng lượng rực rỡ và tươi mới cho show diễn nội y đình đám.Ảnh: X

KATSEYE hoàn toàn "hòa tan" với các thiên thần. Ảnh: X

Megan Moroney: Vẻ đẹp nữ tính, ngọt ngào không thể rời mắt

Sự xuất hiện của công chúa nhạc đồng quê thế hệ mới Megan Moroney mang đến một nốt trầm ngọt ngào, dịu dàng nhưng không kém phần nổi bật giữa không gian quyến rũ của buổi trình diễn.

Với mái tóc vàng óng bồng bềnh, nụ cười rạng rỡ cùng phong cách thời trang mang đậm nét quyến rũ cổ điển, Megan Moroney đại diện cho vẻ đẹp nữ tính, ngọt ngào và thanh lịch. Giọng hát ngọt ngào cùng phong thái trình diễn nhẹ nhàng của cô đã tạo nên một khoảng nghỉ nghệ thuật tinh tế, giúp tôn lên trọn vẹn sự thướt tha, kiều diễm của các bộ trang phục nội y.

Megan Moroney cũng có 1 đôi cánh cho riêng mình. Ảnh: X

Cô xinh đẹp yêu kiều tựa búp bê Barbie. Ảnh: X

Megan Moroney đại diện cho vẻ đẹp nữ tính, ngọt ngào và thanh lịch. Ảnh: X

Cô được mệnh danh là công chúa nhạc đồng quê thế hệ mới. Ảnh: X

Megan Moroney mang đến một nốt trầm ngọt ngào, dịu dàng nhưng không kém phần nổi bật giữa không gian quyến rũ của buổi trình diễn. Ảnh: X

Nữ ca sĩ khoe sắc vóc cùng dàn người mẫu trên sàn catwalk. Ảnh: X

Megan Thee Stallion: Đập tan những chuẩn mực cũ của Victoria's Secret

Điểm nhấn mang tính bước ngoặt và bùng nổ nhất đêm diễn chắc chắn thuộc về nữ rapper đình đám Megan Thee Stallion. Được biết đến là biểu tượng của sự tự tin, sức mạnh và phong thái không thể trộn lẫn, sự có mặt của cô trên sàn diễn Victoria's Secret là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho sự thay đổi tư duy của đế chế nội y này.

Trái ngược với chuẩn mực "mình hạc xương mai" kinh điển vốn đóng khung Victoria's Secret suốt nhiều thập kỷ, Megan Thee Stallion tự tin bước ra với vóc dáng đầy đặn, những đường cong nảy nở, săn chắc. Thần thái "chị đại" quyền lực cùng những bản rap nảy lửa của cô đã đập tan mọi định kiến về chuẩn mực sắc đẹp cứng nhắc. Sự tung hoành của Megan Thee Stallion trên sân khấu cho thấy Victoria's Secret đã thực sự bắt kịp thời cuộc, biết cách tôn vinh sự đa dạng về cơ thể và tôn trọng mọi vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại.

Megan Thee Stallion "bá khí" ngút ngàn trên sàn diễn Victoria's Secret. Ảnh: X