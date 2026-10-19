Hề Mộng Dao sau cú ngã "quê độ" 9 năm trước: Ngã thẳng vào hào môn, tái xuất Victoria's Secret Fashion Show huy hoàng hơn bao giờ hết!

Làng thời trang thế giới vốn dĩ là một chốn phù hoa đầy nghiệt ngã, nơi một sai lầm nhỏ cũng đủ để dập tắt sự nghiệp của bất kỳ chân dài nào. Nhưng trong lịch sử catwalk toàn cầu, hiếm có người đẹp nào sở hữu một "cú ngã định mệnh" có thể làm thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời như Hề Mộng Dao.

Từ một sự cố "quê độ" tưởng chừng đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp người mẫu đỉnh cao, Hề Mộng Dao không những không bị nhấn chìm mà còn có màn chuyển mình ngoạn mục: bước chân vào làm dâu gia tộc tài phiệt hàng đầu châu Á và mới đây nhất là tái xuất sàn diễn Victoria's Secret Fashion Show với phong thái của một nữ thần kiêu hãnh.

Cùng 1 con người nhưng giờ đã ở vị thế khác. Ảnh: Getty Images

Cú ngã đau điếng 9 năm trước: Khi nước mắt rơi ngay ngày tự hào nhất cuộc đời

Lùi lại thời điểm năm 2017, show diễn thời trang thường niên của Victoria’s Secret lần đầu tiên được tổ chức tại Thượng Hải (Trung Quốc) - ngay trên quê nhà của Hề Mộng Dao. Đây đáng lẽ phải là đêm diễn rực rỡ và tự hào nhất trong sự nghiệp của nữ siêu mẫu. Cô được thương hiệu ưu ái trao cho bộ trang phục lộng lẫy, kết hợp cùng đôi cánh hoa voan mỏng nhẹ khổng lồ đầy thướt tha, chiếm trọn spotlight của truyền thông quốc tế.

Khoảnh khắc ngã trên sân khấu trở thành "vết nhơ" trong sự nghiệp của Hề Mộng Dao. Clip: YouTube

Thế nhưng, bi kịch đã xảy ra ngay giữa khoảnh khắc thăng hoa nhất. Do tà áo quá dài kết hợp cùng sàn diễn trơn trượt và đôi giày cao gót lênh khênh, Hề Mộng Dao đã trượt chân và ngã gục ngay trước mắt hàng nghìn khán giả tại hiện trường cùng hàng triệu người đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ toàn cầu. Cú ngã mạnh đến mức làm lệch cả đôi cánh, khiến cô mất vài giây bàng hoàng mới có thể gượng dậy nhờ sự hỗ trợ ấm áp từ người đồng nghiệp Gizele Oliveira.

Hề Mộng Dao ngã trước hàng ngàn khán giả trực tiếp và cả triệu khán giả xem trên toàn cầu. Ảnh: YouTube

Gizele Oliveira hỗ trợ cô đứng dậy. Ảnh: YouTube

Khoảnh khắc Hề Mộng Dao gạt nước mắt, cố gắng giữ nụ cười và hoàn thành phần trình diễn trong hậu trường đã trở thành tâm điểm chỉ trích dữ dội từ dư luận. Sự việc càng trở nên căng thẳng hơn khi cư dân mạng đào lại phát ngôn trong quá khứ của cô trên một chương trình truyền hình: "Nếu ngã trên sàn diễn Victoria's Secret, tôi sẽ giải nghệ". Áp lực từ sóng gió dư luận lúc bấy giờ lớn đến mức nhiều người tin rằng sự nghiệp người mẫu của chân dài sinh năm 1989 đã hoàn toàn sụp đổ.

Người mẫu sinh năm 1989 bật khóc trong hậu trường. Ảnh: YouTube

Ngã thẳng vào nhà hào môn: Màn giải nghệ đổi đời rực rỡ nhất Cbiz

Sau sự cố năm 2017, Hề Mộng Dao quả thực đã thưa thớt dần trên các sàn catwalk quốc tế. Cô dường như đã "giải nghệ" theo đúng nghĩa đen trong giới thời trang cao cấp. Thế nhưng, cuộc đời cô không hề lụi tàn hay chìm vào quên lãng, mà lại rẽ sang một chương mới hoàn toàn hoành tráng - chương đời của một "nàng Cinderella" bước chân vào gia tộc vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân.

Không lâu sau cú ngã định mệnh, Hề Mộng Dao công khai hẹn hò với Hà Du Quân - thiên tài toán học kém cô 6 tuổi, đồng thời là con trai cưng của vua sòng bài và bà tư Lương An Kỳ. Năm 2019, màn cầu hôn rình rang phủ đầy 99.999 đóa hồng tại một trung tâm thương mại lớn ở Thượng Hải đã trở thành sự kiện gây chấn động truyền thông châu Á.

Hề Mộng Dao trong ngày được cầu hôn. Ảnh: X

Ngay sau đó, cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn. Hề Mộng Dao liên tục đem lại niềm vui lớn cho gia tộc họ Hà khi sinh hạ cháu đích tôn đời thứ 5 cho vua sòng bài. Đứa trẻ này mang lại vị thế không thể lay chuyển cho cô trong gia đình tài phiệt.

Từ cô gái không được lòng mẹ chồng, Hề Mộng Dao tiếp tục sinh con gái, đi học kinh doanh, phụ việc mẹ chồng và từng bước lấy được lòng của bà tư Lương An Kỳ - người phụ nữ nổi tiếng sắt đá, khắt khe. Cô không chỉ được nâng niu, chiều chuộng như công chúa mà còn được mẹ chồng và chồng chuyển giao, đứng tên hàng loạt bất động sản cao cấp, biệt thự xa xỉ và cổ phần trong các tập đoàn gia đình.

Hiện tại, cô có địa vị vững chắc trong gia tộc trùm sòng bạc. Ảnh: X

Vào mùa hè vừa qua, Hề Mộng Dao và Hà Du Quân chính thức tổ chức đám cưới hoành tráng trong lâu đài cổ ở Pháp. Sau đó, cặp đôi tổ chức tiệc cảm ơn tại Macau (Trung Quốc). Siêu mẫu sinh năm 1989 được mẹ chồng trao cho 22 chiếc vòng long phụng cùng trang sức của bố chồng quá cố, đồng thời được bà cảm ơn chân thành trong hôn lễ.

Sau 7 năm hy sinh cho nhà chồng, có thể thấy rằng cuối cùng Hề Mộng Dao đã nhận được sự trân trọng mà cô xứng đáng được hưởng. Từ một siêu mẫu vướng tai tiếng ngã sàn diễn, Hề Mộng Dao chính thức vươn lên thành "phu nhân hào môn" có cuộc sống nhung lụa, sang giàu mà vô số người ao ước.

Ảnh: X

Cuộc sống gia đình vô cùng viên mãn của nàng siêu mẫu. Ảnh: X

Tái xuất sân khấu Victoria's Secret huy hoàng hơn bao giờ hết

Nếu ai đó nghĩ rằng Hề Mộng Dao sẽ bằng lòng gạt bỏ hoàn toàn đam mê thời trang để làm một phu nhân hào môn, thì màn tái xuất mới nhất của cô tại sàn diễn Victoria's Secret Fashion Show đã đập tan mọi nghi ngờ.

Được nhà mốt nội y hàng đầu thế giới trân trọng mời trở lại, Hề Mộng Dao xuất hiện trên sàn catwalk với một diện mạo hoàn toàn mới. Không còn sự rụt rè hay áp lực của cô gái trẻ năm nào, Hề Mộng Dao của hiện tại mang phong thái kiêu hãnh, đầy quyền lực của một người phụ nữ đã trải qua mọi sóng gió và đang nắm giữ hạnh phúc viên mãn.

Hề Mộng Dao tái xuất hoành tráng ở Victoria's Secret Fashion Show 2026. Clip: YouTube

Mỗi bước đi của cô trên sàn diễn đều vô cùng vững chắc, thanh thoát và tràn đầy tự tin. Dưới ánh đèn sân khấu hoành tráng, nhan sắc thăng hoa cùng thần thái "nữ thần" của siêu mẫu Trung Quốc khiến khán giả như nín thở. Truyền thông quốc tế lẫn cư dân mạng đồng loạt dành cho cô những lời có cánh, khẳng định đây chính là màn đáp trả ngọt ngào và huy hoàng nhất dành cho những kẻ từng chế giễu cú ngã của cô 9 năm về trước.

Năm nay thì không có cú ngã nào hết. Ảnh: YouTube

Cuộc đời của Hề Mộng Dao giống như một cuốn tiểu thuyết kinh điển về sự lội ngược dòng. Cú ngã năm 2017 có thể đã làm chậm lại hành trình trên sàn diễn, nhưng cũng vô tình mở ra một chương mới - chương của tình yêu, gia đình và sự trưởng thành.

Từ một siêu mẫu từng tuyên bố “ngã là giải nghệ”, cô đã “giải nghệ” theo cách riêng: tạm gác bớt ánh đèn sân khấu để xây dựng tổ ấm, sinh con, chinh phục nhà chồng, rồi khi đủ sẵn sàng, quay trở lại với vị thế mới - vững vàng hơn, tự tin hơn và được yêu mến theo một cách khác. Cú ngã năm ấy từng khiến cô rơi nước mắt sau hậu trường, nhưng chính cú ngã ấy lại đẩy cuộc đời cô vào một quỹ đạo mới, nơi cô không chỉ là thiên thần nội y, mà còn là người vợ được chồng yêu, nàng dâu được mẹ chồng tin tưởng, và là người phụ nữ tự viết lại câu chuyện của chính mình.

Hề Mộng Dao trở lại hoành tráng hơn bao giờ hết. Ảnh: YouTube

9 năm sau đêm Thượng Hải đầy sóng gió, Hề Mộng Dao đã chứng minh rằng đôi khi, một cú ngã không phải là điểm kết thúc, mà là khởi đầu của một hành trình đẹp hơn, trọn vẹn hơn. Và lần tái xuất trên sàn diễn Victoria’s Secret lần này, cô không chỉ sải bước trong trang phục lộng lẫy, cô đang sải bước với cả một hành trình đã vượt qua áp lực, dư luận và chính bản thân mình.