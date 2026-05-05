Dàn minh tinh biến thảm đỏ met Gala 2026 thành triển lãm triệu đô

Theo định hướng của chủ đề "Fashion is Art", thảm đỏ Met Gala 2026 đẩy cao giới hạn về tư duy thiết kế đương đại, kích thích các nhà mốt danh tiếng quyết định phá vỡ ranh giới truyền thống để biến các khách mời như Julianne Moore, Cardi B hay Doechii thành những ‘tác phẩm nghệ thuật’ di động.

ulianne Moore

Ngay từ những bước chân đầu tiên trên thảm đỏ MET Gala 2026, Julianne Moore thiết lập tiêu chuẩn quý phái cùng Bottega Veneta - thương hiệu Ý nổi danh với việc biến da thuộc và trang phục thành tác phẩm nghệ thuật thứ thiệt.

Nữ diễn viên gạo cội chọn một chiếc đầm trễ vai đen tuyền, làm nền cho phần tay áo bồng bềnh xếp lớp cầu kỳ và kịch tính. Thiết kế là một minh chứng điển hình cho triết lý thiết kế tập trung vào chuyển động và chất liệu của thương hiệu Bottega Veneta. Chiếc đầm cột đen tuyền sở hữu phom dáng bất đối xứng tối giản, tạo ra một khoảng nghỉ thị giác cần thiết trước khi bùng nổ ở cấu trúc tay áo rời đồ sộ.

Những mảng khối đen đặc nghẹt được tạo hình từ hàng ngàn dải vải cắt vụn, xếp chồng với mật độ dày đặc để tạo ra một bề mặt hữu cơ, thô ráp nhưng đầy sức sống. Thay vì sử dụng lông vũ thật, nhà mốt lựa chọn kỹ thuật đánh tơi chất liệu để tạo độ rủ và phản hồi theo từng cử động nhỏ nhất của nữ diễn viên Julianne Moore.

Cách tiếp cận này biến phần tay áo thành một khối ‘tượng tạc’ mềm mại di động ôm quanh cơ thể, trực tiếp thách thức các khái niệm về trọng lượng và không gian xung quanh cơ thể nữ diễn viên gạo cội.

Sarah Pidgeon gợi cảm táo bạo, nhưng vẫn khéo léo truyền tải chủ đề của năm 2026 thông qua tạo hình được nhà mốt LOEWE đảm nhiệm. Dưới bàn tay của Jack McCollough và Lazaro Hernandez, thiết kế hai mảnh tông vàng chanh neon thiết lập nên một định nghĩa mới về “minimalism” đầy tính nghệ thuật.

Cấu trúc nơ thắt khổng lồ bằng satin chiếm trọn thị giác, biến phần thân trên thành một khối hình học mang tính thể nghiệm.

Nữ diễn viên Pidgeon khoác lên mình phục trang như một tác phẩm sắp đặt di động, nơi những nếp gấp lụa bóng bẩy đóng vai trò như các mảng khối điêu khắc, trực tiếp khẳng định tỷ lệ hình thể đương đại.

Laufey

Camila Morrone, xuất hiện trong thiết kế của Tory Burch. Điểm nhấn kỹ thuật nằm ở chi tiết cúp ngực hình học sắc sảo với các đường gờ nổi, gợi nhắc đến tư duy kiến trúc hiện đại nhưng được tiết chế bằng độ rủ mượt mà của chất liệu satin tông màu kem. Sự kịch tính của bộ trang phục được đẩy lên cao trào nhờ chiếc áo choàng đen có bề mặt xốp đối lập hoàn toàn với độ bóng bẩy của thân váy, biến tổng thể diện mạo thành một khối sắp đặt mang tính đồ họa mạnh mẽ trên thảm đỏ.

Camila Morrone

Trong khi đó, Laufey phô diễn một khía cạnh khác của nghệ thuật phục trang Tory Burch thông qua kỹ thuật đính kết bề mặt tinh xảo. Thiết kế của cô là sự kết hợp giữa phom dáng đầm dài tối giản và capelet ngắn trang nhã, tạo nên cấu trúc phân tầng kín đáo nhưng quyền lực. Điểm đắt giá nhất của bộ phục trang nằm ở hiệu ứng tán xạ ánh sáng của hàng ngàn hạt cườm nhỏ trải dài toàn thân váy, tạo ra một lớp phủ lung linh như bụi sao dưới ánh đèn.

Tuy nhiên, bữa tiệc thị giác thực sự đạt đến đỉnh điểm kịch tính khi Marc Jacobs xuất hiện cùng dàn mỹ nhân ông nâng niu.

Rachel Sennott

Rachel Sennott xuất hiện trong một thiết kế đầm hình học vạt xéo lạ mắt, để lộ đôi tất màu hồng neon rực rỡ cùng các khối hình tròn xanh dương đính kết trực tiếp lên thân váy. Đuôi váy màu tím vươn dài trên thảm đỏ hoàn thiện một bảng màu tương phản, thể hiện đúng cá tính điện ảnh độc lập, mang hơi hướng trào phúng của cô.

Cardi B

Cardi B chiếm lĩnh không gian với một khối điêu khắc đa sắc đồ sộ, được lưu lại rõ nét trong thiết kế “to hơn - ấn tượng hơn” chuẩn tinh thần hoàng tử thời trang MJ. Lớp ren đen đan cài phức tạp hoạt động như một màng lưới bao phủ những mảng màu phồng to bên trong, đẩy tỷ lệ cơ thể người mặc vượt khỏi mọi chuẩn mực thông thường.

Vốn quen thuộc với những tạo hình gây bùng nổ truyền thông, nữ rapper dễ dàng thao túng khối lượng khổng lồ của thiết kế, mang lại một màn trình diễn Pop-art lập thể uy quyền và lấn lướt mọi “đối thủ” trên thảm đỏ.

Ngược lại, Doechii hóa thân thành một tạo hình nguyên thủy ma mị.

Doechii

Dải lụa đỏ thẫm quấn quanh cơ thể phô diễn trọn vẹn đường nét tự nhiên, tái hiện kỹ thuật xếp nếp draping kinh điển của thời kỳ Phục hưng, biến nữ nghệ sĩ thành một tác phẩm điêu khắc bùng nổ nhưng không đánh mất nét trang nhã, bí ẩn.

Serena Williams

Cuối cùng, Serena Williams khẳng định vị thế thời trang song hành xứng đáng với huyền thoại thể thao bằng một thiết kế kim loại tinh xảo cũng đến từ Marc Jacobs.

Chất liệu ánh bạc bất đối xứng ôm sát cơ thể khỏe mạnh, trong khi những nhánh cây vàng đồng uốn lượn quanh bắp chân tạo nên độ tương phản sắc nét. Trang phục này tôn vinh bề dày sự nghiệp lẫy lừng của Serena, khẳng định tầm vóc của nhà vô địch đắt giá bậc nhất lịch sử như một pho tượng nữ thần Hy Lạp.