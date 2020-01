Dân mạng xôn xao chuyến du lịch 75 ngày vòng quanh thế giới, free vé máy bay vẫn hết gần 800 triệu của vợ chồng nữ kế toán trưởng

Đi du lịch thời này đã chẳng còn là chuyện hiếm, nhất là với người trẻ kiếm ra tiền và lại thích vi vu. Hơn thế nữa, có những người còn muốn dùng sự dịch chuyển để đánh dấu một trang mới của cuộc đời, như câu chuyện của cô vợ Thùy Trang và chồng ở dưới đây chẳng hạn.

Theo lời tự thuật của người trong cuộc thì cả hai đã sớm đi du học ở Úc rồi sau đó đi làm ổn định, có nhà và hộ chiếu Úc. Thế nhưng vào một ngày đẹp trời, họ quyết định bỏ lại tất cả để lên đường đi du lịch vòng quanh thế giới rồi sau đó quay về Việt Nam sinh sống. Mà quan trọng hơn là chuyến đi đó đã tốn của cả hai rất nhiều tâm sức lên kế hoạch cũng như thời gian để tiết kiệm kinh phí. Thùy Trang và chồng đã gọi chuyến đi đó là khối tài sản của thanh xuân.

Hai vợ chồng Thùy Trang đã có chuyến du lịch nhớ đời.

Cả hai gọi đó là món quà của thanh xuân.

Trang viết trên một hội nhóm Facebook rằng: "Để có được khối tài sản này bọn mình phải từ bỏ công việc mà nhiều người mơ ước, bọn mình phải tiết kiệm chắt chiu ròng rã 3 năm trời, nói không với nhiều cuộc vui bạn bè, mua gì sắm gì cũng đắn đo suy nghĩ rồi lại thôi, nhịn thèm bao nhiêu thứ. Ăn cũng đồ sale, mặc cũng đồ sale, mà xài cũng đồ sale, nói không ngoa chứ không có 1 món nào trong nhà mình mà không phải đồ sale. Rồi những đêm thức trắng để lên plan, book vé và khách sạn.

Tất cả những hi sinh ấy là để cho hành trình của cuộc đời trước khi bước qua tuổi 30, trước khi vướng bận con cái. Tụi mình đã đi qua 15 nước và 27 thành phố, tổng quãng đường 78k km (bằng 2 lần chu vi quả địa cầu), đi qua 4 châu lục, 3 đại dương trong vòng 75 ngày trên 19 chuyến bay hạng nhất và hạng thương gia.

Vậy tụi mình đã được và mất gì cho cái "điên dại của thanh xuân" này?

Tụi mình được những trải nghiệm mà cả đời này sẽ không bao giờ quên, sẽ có bao nhiêu câu chuyện để kể cho con cháu sau này nghe! Nào là lần đầu tiên được ngồi khoang hạng Nhất, lần đầu tiên được ăn ở nhà hàng 2 Michelin Star, lần đầu tiên được đến những kì quan của thế giới như tháp Effiel, Khải Hoàn Môn, tòa thánh Vatican, tượng Nữ thần Tự do, lần đầu tiên được đặt chân đến những vùng đất mới, được thưởng thức những nền ẩm thực mới, lần đầu tiên được ăn miếng thịt bò Kobe chuẩn $300, lần đầu tiên được cầm khẩu súng tự do bắn…

Tụi mình cũng được tự xử lí những tình huống trớ trêu nơi đất khách quê người mà không thể nhờ được sự trợ giúp của bất cứ ai. Điều đó làm bọn mình mạnh mẽ và trưởng thành hơn nữa.

Và điều đặc biệt quan trọng cần nhấn mạnh là vé máy bay của cặp đôi nhà Thùy Trang không mất tiền mua. Chi phí ăn ở khách sạn cũng được rút bớt đi vì cô nàng là nhân viên của một khách sạn quốc tế nên được giảm giá trên hệ thống toàn cầu. Vì thế, tổng chi phí cho chuyến đi này của hai vợ chồng Trang là vào khoảng 50 ngàn đô Úc (tương đương khoảng 780 triệu đồng).

Thùy Trang và chồng không mất tiền mua vé máy bay, chi phí ăn ở cũng hết rất ít.

Sau khi đăng tải bài viết này trên một hội nhóm Facebook, Thùy Trang đã ngay lập tức thu hút được rất nhiều sự chú ý. Ngoài một số người đồng tình cho rằng hai vợ chồng Thùy Trang lên kế hoạch dài hơi như vậy và dành nhiều tâm sức để tiết kiệm tiền thì việc có một chuyến đi hoàn hảo là chuyện bình thường. Tuy nhiên một số khác lại tỏ ra thắc mắc, hoài nghi về tính xác thực qua rất nhiều vấn đề như vé máy bay săn như thế nào, khách sạn ở ra làm sao, chụp ảnh như thế nào vì những tấm hình Trang đăng trong đó hầu như là từ một tay photo chuyên nghiệp.

Và dưới đây là những giải thích của Thùy Trang.

Nhiều người tỏ ra hoài nghi về chuyến đi của vợ chồng Trang.

Săn vé máy bay hạng nhất, thương gia free như thế nào?

Bọn mình vốn thích đi du hí cùng nhau nên từ năm 2017 khi chồng mình khai phá ra được tấm vé Round The World (RTW) của hãng Qantas (hãng hàng không quốc gia của Úc) là hai vợ chồng đã quyết tâm có 1 ngày sẽ đi như thế. Giải thích 1 chút về tấm vé này: Qantas thuộc nhóm Oneworld có liên kết với 12 - 14 hãng hàng không khác như Qatar, British Airways, Japan Airlines, Cathay Pacific Airlines, American Airlines. Tấm vé RTW là 1 chương trình của họ cùng các partner cho phép khách hàng được đi tối đa 35,000 dặm và 16 chuyến bay. Kinh hoàng hơn là bọn mình phát hiện ra tấm vé này có thể mua bằng điểm (loyalty point) của hãng Qantas thế là 2 vợ chồng đã tích cực gom góp điểm bằng cách mở và sử dụng thẻ tín dụng (bọn mình không tốn phí gì đâu nhé). Sau 2 năm tích cóp, đóng mở gần 20 cái thẻ thì bọn mình đã có 2 triệu điểm đủ để mua vé RTW cho 2 đứa đi 8 lần hạng phổ thông hoặc 4 lần hạng thương gia hoặc 2 lần hạng nhất.

Mà đúng là cái gì free thì không dễ ăn, vợ chồng mình phải thức trắng 2 đêm để book 14 chuyến bay cho tấm vé RTW này. Bọn mình quyết tâm đã ăn chơi là phải hoành tráng nên chọn luôn First Class cho chuyến này tiêu tốn mất gần 900k điểm (nếu dùng tiền mua là phải tầm 30 nghìn đô Mỹ cho 1 người cho cả chuyến còn nếu mà mua lẻ từng chuyến thì không dám nghĩ đến). Vấn đề khó là số chuyến bay sử dụng điểm (Reward Flight) rất hạn chế và 1 số chặng bay là hoàn toàn không có nên bọn mình phải nát óc suy nghĩ ra con đường hợp lí nhất, bay được nhiều chuyến First và Business Class nhất có thể và phải ít mua vé ngoài nhất nữa.

Vậy là sau thời gian đắn đo đó, bọn mình cũng book vé thành công với tổng chi phí thuế phí sân bay phải trả thêm là 47 triệu.

Những chiếc vé máy bay qua các chặng của Trang và chồng.

Ở khách sạn theo hình thức nhân viên

Việc đi du lịch thì ngoài vé máy bay di chuyển thì tiền khách sạn cũng là vấn đề rất đau đầu. Được biết, khi còn ở Úc, Thùy Trang đã làm đến chức kế toán trưởng tại Tập đoàn khách sạn quốc tế tên H. nên cả hai đi đến đâu thì cũng được sử dụng đặc quyền nhân viên.

Mình và chồng được mua phòng với giá ưu đãi khoảng 1 triệu/đêm cho tất cả các khách sạn H. trên toàn cầu. Tuy vậy, không phải lúc nào hai vợ chồng cũng được lưu trú tại H. vì còn tùy vào tình trạng có phòng hay không. Bọn mình phải mất hơn 2 tháng để book được hơn 60 đêm khách sạn với giá nhân viên và quan trọng hơn là nó phù hợp với lịch trình bay. Ngoài ra, bọn mình cũng phải ở khách sạn ngoài nữa với tiêu chí chọn sạch sẽ, tiện đi lại, gần trung tâm và giá cả hợp lý.

Ai là người chụp ảnh?

Những bức ảnh cưới của vợ chồng Thùy Trang rất đẹp và được thực hiện bởi một anh bạn là nhiếp ảnh gia. Người này cũng lấy chi phí hai vợ chồng nhưng vì là chỗ bạn bè thân thiết nên cũng được giảm giá. Tuy nhiên, về con số cụ thể thì Thùy Trang xin phép được giữ bí mật.

Ngoài ra, đã đi du lịch thì cũng không thể thiếu được khoản ăn chơi. Vợ chồng Trang may mắn hơn mọi làm việc ở Úc, hưởng lương Úc nên việc đi ra nước ngoài cũng dễ dàng hơn ở Việt Nam. Những thành phố cả hai đi đều rất đắt đỏ nhưng nếu biết lên kế hoạch thì vẫn có thể trải nghiệm và tận hưởng bình thường. Trang cho hay, bản thân đi rồi mới thấm thía câu ông bà xưa vẫn nói là "nói khéo ăn thì no, khéo co thì ấm", 20k cũng có thể ăn được một bữa trưa mà 2 triệu thì cũng trả được một bữa tối.

Những tấm ảnh cưới để đời của vợ chồng Thùy Trang.

Những tai nạn nhớ đời



Hạn đầu tiên là bọn mình bị dàn cảnh cướp ở Barcelona, bọn mình mất cả 1 cái ba lô toàn đồ công nghệ, mất sạch sẽ laptop, máy ảnh, flycam và phụ kiện, ổ cứng, thẻ nhớ, sạc dự phòng. May mắn bọn mình có bảo hiểm du lịch nên hoàn được tiền nhưng tất cả hình ảnh, video mà bọn mình kì công quay chụp thì đều không còn.

Hạn thứ hai là ngày bọn mình bay từ sân bay San Francisco đi Tokyo thì đúng ngày bão Hagibis đổ bộ vào Nhật Bản. Thế là giữa đêm trước ngày bay mình nhận thông báo chuyến bay bị hủy. Sáng hôm ra sân bay thì tất cả chuyến bay của hãng Japan Airlines đến Tokyo đều đã full trong 1 tuần nên bọn mình phải điện thoại về Úc để đặt chuyến bay khác. Hai đứa hoảng sợ, hoang mang ở sân bay, mình dùng điện thoại công cộng tại sân bay để gọi về Úc, ngồi ôm điện thoại đợi chờ mà nước mắt cứ chảy ra. Cuối cùng bọn mình cũng thương thảo được là bay từ San Francisco về Melbourne, sang Hong Kong rồi mới sang được Osaka. Tổng chặng bay là 33 tiếng. May mắn cả chuyến đi 2 đứa sức khỏe không bị vấn đề gì cả.

Thêm 1 lần nữa cũng là "hạn cuối" là phải gọi cứu hộ và cảnh sát tại bang Arizona - Mỹ do xe bị lún cát. Hôm ấy bọn mình và ông anh bạn rủ nhau đi bắn súng tự do, đi nhầm vào đường cát lún. Càng cố đạp ga để thoát thì nó lại càng lún sâu, về sau phải gọi 911 để được cứu hộ. Sau cuộc điện thoại, chỉ 5 phút sau 2 xe cảnh sát đã có mặt, việc đầu tiên là chĩa súng vào bọn mình và thu hết vũ khí trong tay. Sau đó thì họ cười nói rôm rả như bạn tri kỉ với mình vậy. Đúng là tai nạn nhớ đời.