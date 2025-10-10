Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã trở thành "điểm dừng chân" quen thuộc của nhiều du khách quốc tế. Không chỉ đa dạng, phong phú mà còn chứa đựng trong đó cả sự tinh tế của cách nêm nếm, bày biện và thưởng thức. Từ phở, bún chả, gỏi cuốn đến bánh mì hay bánh cuốn - mỗi món ăn đều có hương vị riêng biệt, khiến khách nước ngoài luôn tò mò và thích thú muốn thử.

Mới đây, một cô gái Tây đã đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc lần đầu tiên cô thưởng thức bánh cuốn Việt Nam. Ban đầu, mọi thứ đều rất bình thường: cô ngắm nghía đĩa bánh trắng mịn, khen ngợi mùi thơm hấp dẫn rồi chuẩn bị dùng bữa. Nhưng ngay sau đó, hành động của cô khiến dân mạng Việt "đứng hình".

Thay vì cho quất (tắc) vào bát nước chấm như cách người Việt thường làm, cô gái lại vắt thẳng quả quất lên đĩa bánh cuốn. Nước quất chua loang ra khắp mặt bánh, trộn lẫn với hành phi và bánh khiến không ít người xem phải thốt lên.

Bên dưới video, hàng loạt bình luận bày tỏ sự ngỡ ngàng:

- "Nhìn vắt quất lên bánh cuốn mà đứng hình luôn."

- "Quất đó là để cho vào nước chấm chứ không phải rưới lên bánh đâu chị ơi!"

- "Có ai dừng hình lại như tôi không, vì sốc quá!"

Nhiều người cho rằng cô gái Tây có lẽ nghĩ món bánh cuốn giống như phở hoặc bún - những món thường vắt chanh hoặc quất để tăng hương vị. Tuy nhiên, với bánh cuốn, phần nước chấm mới là "linh hồn" của món ăn, và quất chỉ nên được vắt vào nước mắm pha sẵn để tạo vị chua dịu hài hòa.

Bên cạnh bày tỏ cảm xúc, các dân mạng còn giải thích, hướng dẫn cách ăn bánh cuốn đúng và khuyên cô nên thử lại món này một lần nữa, "nhưng lần tới nhớ để quất vào bát nước chấm nhé, mới thấy hết vị ngon thật sự của bánh cuốn Việt Nam!".

Dù có chút "sai sót" trong cách thưởng thức, hành động của cô gái Tây vẫn khiến nhiều người thích thú. Bởi lẽ, đó cũng là minh chứng cho sức hấp dẫn của ẩm thực Việt - đủ khiến du khách tò mò, muốn khám phá và trải nghiệm theo cách riêng của mình. Và đôi khi, chính những "nhầm lẫn đáng yêu" như vậy lại giúp người ta thêm yêu và trân trọng hơn nét tinh tế trong văn hoá ẩm thực Việt.