Với nhiều du khách quốc tế, Hà Nội luôn là một kho báu đầy bất ngờ - nơi mỗi góc phố, mỗi quán nhỏ đều ẩn chứa những câu chuyện thú vị. Có người mê phở, có người say cà phê trứng, có người lại say đắm vẻ đẹp của những ngôi nhà rêu phong và những con ngõ nhỏ quanh co như mê cung. Và mới đây, một vị khách Tây đã chia sẻ trải nghiệm khiến cộng đồng mạng thích thú: anh tìm thấy một quán cà phê đặc biệt giữa lòng Hà Nội, nơi anh gọi là "điểm nhấn đáng nhớ nhất" trong hành trình của mình ở Việt Nam.





Trên tài khoản TikTok cá nhân, vị khách này viết:

"Nếu bạn đang ở Hà Nội, hãy chắc chắn ghé thăm quán cà phê này! Chủ sở hữu, Huy, vô cùng ấm áp và làm cho chúng tôi ly cà phê trứng ngon nhất. Chúng tôi đã dành hơn 1 giờ ở đó, anh ấy kể cho chúng tôi nghe về những chuyến đi của anh ấy trên khắp Việt Nam - bao gồm cả những lời khuyên về những điều không nên bỏ lỡ. Một điểm nhấn thực sự trong chuyến đi của chúng tôi".

Điều khiến anh đặc biệt ấn tượng không chỉ là hương vị cà phê trứng - món đặc sản nổi tiếng của Hà Nội - mà còn là hành trình tìm đến quán. Trong video chia sẻ, anh kể lại với sự hào hứng: "Chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng con đường này sẽ dẫn chúng tôi đến quán cà phê ngọt ngào và chân thực nhất ở Hà Nội".

Theo video, để đến được nơi ấy, anh phải len lỏi qua một con ngõ nhỏ và dài, ngoằn ngoèo như mê cung. Hai bên tường cũ kỹ, ánh sáng le lói từ vài ngọn đèn vàng khiến không gian càng thêm bí ẩn. Nhưng khi bước qua cánh cửa cuối cùng, một thế giới khác mở ra: quán cà phê mang phong cách vintage, tràn ngập hương thơm, những bức tường treo đầy tranh, đèn vàng ấm áp hắt xuống từng góc nhỏ.









Chủ quán - anh Huy - người mà du khách mô tả là "vô cùng ấm áp" đã tự tay pha cho anh ly cà phê trứng thơm ngậy. "Đây là ly cà phê trứng ngon nhất đời tôi," vị khách Tây khẳng định, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên xen lẫn xúc động.

Khoảnh khắc ấy, có lẽ, anh hiểu vì sao người Hà Nội lại yêu cà phê đến vậy: đó không chỉ là đồ uống, mà là một phần ký ức, một nét văn hóa.









Dưới bài đăng, hàng trăm bình luận của dân mạng Việt bày tỏ sự tự hào, nhiều người còn nhanh chóng "truy lùng" xem quán cà phê đặc biệt ấy nằm ở đâu. Có người nói: "Hà Nội có hàng trăm quán cà phê, nhưng những nơi nhỏ bé, ấm áp và có tình như thế này mới là linh hồn thật sự của thành phố."

Có lẽ, điều khiến du khách phương xa mê đắm Hà Nội không nằm ở những tòa nhà hay đại lộ - mà ở những góc nhỏ giản dị, nơi một ly cà phê trứng và một nụ cười cũng đủ khiến người ta nhớ mãi.