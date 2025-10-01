Ẩm thực Việt Nam với sự đa dạng và phong phú luôn là một trong những yếu tố hàng đầu khiến các vị khách nước ngoài, đến từ mọi quốc gia hay châu lục khác phải mê mẩn. Đặc biệt phải kể tới những món đặc sản vùng miền, món ăn hay đồ uống, làm từ những nguyên liệu tuy bình dân, bán với giá rẻ, nhưng mang hương vị đặc biệt, gây ấn tượng mạnh khi thưởng thức.

Sau đây là một ví dụ. Chàng du khách Mỹ Max McFarlin đã dùng 1 ngày để trải nghiệm 5 món đồ uống mà anh tâm đắc nhất ở đường phố Việt Nam. Trong video đăng tải trên kênh Youtube hơn 700 nghìn lượt theo dõi, Max nhấn mạnh: "5 món đồ uống bạn chỉ có thể tìm thấy và thử ở Việt Nam!".

Những cái tên được nhắc tới đó là: Sương sâm dừa nước, trà tắc (trà quất), dừa tắc, sữa đậu nành và cà phê vợt.

5 món đồ uống bình dân trên vỉa hè Việt Nam được du khách khen ngợi

Sương sâm dừa nước

Không phải loại thức uống cầu kỳ, “sương sâm dừa nước” chỉ đơn giản là sự kết hợp của thạch sương sâm mát lạnh cùng cùi và nước dừa. Món này thường được bán trên các xe đẩy, quán chè nhỏ hay những gánh hàng rong, với giá chỉ vài chục nghìn đồng cho một ly đầy ắp topping.

Thạch sương sâm mềm mịn, hơi dai, hòa quyện vị ngọt mát của dừa nước mang lại cảm giác tươi mới, giải nhiệt hiệu quả. Với du khách nước ngoài, đây là một trải nghiệm mới lạ: Vừa thưởng thức đồ uống, vừa cảm nhận nhịp sống đường phố rất đời thường của người Việt. “Trời nóng 3 mấy độ, uống xong ly này thấy mát hẳn luôn”, Max nhận xét trong video của mình.

Ảnh Shopee Food

Ảnh Max McFarlin

Trà tắc

Chỉ cần vài quả tắc (quất) vắt cùng hồng trà hoặc trà xanh, thêm chút đường, đá, đôi khi kèm xí muội, đã có ngay một ly trà tắc đậm đà. Ở miền Nam gọi “trà tắc”, miền Bắc quen gọi “trà quất”, nhưng hương vị chua ngọt thanh mát thì ở đâu cũng hấp dẫn.

Đây là loại đồ uống quen thuộc với giới trẻ, đặc biệt trong những buổi trưa nắng gắt. Du khách nước ngoài thường bất ngờ khi thấy chỉ với vài nguyên liệu bình dân, người Việt lại có thể tạo nên một món giải khát vừa rẻ, vừa ngon, vừa có lợi cho sức khỏe.

Ảnh Citasty Food

Du khách thích thú với trà tắc (Ảnh Max McFarlin)

Dừa tắc

Nếu dừa tươi vốn đã quen thuộc, thì khi kết hợp cùng vị chua nhẹ của tắc, thức uống “dừa tắc” trở thành món khoái khẩu của nhiều người. Vị ngọt dịu mát lành của nước dừa hòa lẫn hương thơm và vị chua thanh từ tắc mang đến sự cân bằng tuyệt vời.

Những xe bán dừa tắc, đôi khi còn mix thêm sương sâm, sương sáo, hạt é hay một số loại trái cây khác, đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của học sinh, sinh viên và cả du khách lang thang trên phố đi bộ, chợ đêm.

Dừa tắc là một phiên bản cải tiến của trà tắc (Ảnh Foody)

Ảnh Max McFarlin

Sữa đậu nành

Vào mỗi buổi sáng, không khó để bắt gặp hình ảnh những nồi sữa đậu nành nghi ngút khói trên vỉa hè. Chỉ vài nghìn đồng, một ly sữa đậu nành nóng hổi, béo ngậy đã đủ làm ấm bụng người đi làm, học sinh trên đường đến trường.

Không thể phủ nhận rằng sữa đậu nành đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ, gắn bó với biết bao thế hệ người Việt. Với du khách, đó không chỉ là một thức uống giàu dinh dưỡng, mà còn là cách để cảm nhận sự gắn kết và nhịp sống đời thường của thành phố.

Hình ảnh ly sữa đậu nành bên chiếc bánh bao trở thành ký ức với bao người (Ảnh Foody)

Cà phê vợt

Giữa vô vàn phong cách cà phê hiện đại, “cà phê vợt” vẫn giữ được chỗ đứng riêng. Thay vì dùng phin, người bán cho bột cà phê vào túi vải, hãm trong ấm trên than hồng, tạo nên hương vị đậm đà, có phần “mộc” và hoài cổ. Những quán cà phê vợt lâu năm ở TP.HCM thường chỉ là căn nhà nhỏ, bàn ghế thấp, nhưng luôn chật kín khách.

Nhiều du khách phương Tây chia sẻ rằng họ thích thú khi được ngồi giữa một không gian bình dân, nhâm nhi tách cà phê đậm vị, quan sát nhịp sống tấp nập của người dân.

Ảnh Traveloka