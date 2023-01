Dân mạng 'sốc' với món đồ uống từ cá sống của Nhật Bản: Người nghe tên đã không dám thử nhưng có người lại… thích mê

Nhắc tới ẩm thực Nhật Bản, ai cũng nghĩ ngay tới những món sashimi hấp dẫn. Tuy nhiên, ở Nhật Bản lại có một đặc sản nổi tiếng là Shirouo no Odorigui, món cá non trong suốt nổi tiếng. Điểm đặc biệt của món cá này chính là khi thưởng thức thực khách sẽ trực tiếp "nuốt sống" mà không cần qua công đoạn chế biến nào cả.

Món cá được uống trực tiếp khi vẫn còn sống ở Nhật Bản. (Ảnh: tokyometro)

Mới đây cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ loại đồ uống này của Nhật Bản. Bình thường người ta chỉ mới thấy cá được ăn sống, nay thấy cá được uống sống khi vẫn còn bơi tung tăng khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên với loại đồ uống độc lạ này của Nhật Bản.

Cá vẫn còn nhảy múa trong cốc. (Ảnh: @Tokyolife)

Thực chất loại cá này có thể uống sống hoặc ăn sống, đây cũng chính là một trong những món truyền thống của Nhật. Nguyên liệu chính của món này là cá bống băng (Shirouo), loại cá này rất nhỏ cùng bề ngoài trong suốt.

Cá bống băng với hình dáng nhỏ nhắn trong suốt. (Ảnh: @advertisement)

Về cơ bản cá nhảy múa ở Nhật là món cá sống, do đó cách thưởng thức cũng có phần đặc biệt. Những chú cá trong suốt ấy sẽ được đựng trong một bát lớn có chứa ít nước và chúng sẽ được thực khách nuốt sống trực tiếp vào bụng. Với cách ăn này bạn có thể cảm nhận rõ nét sự chuyển động của con cá trong dạ dày, hay khi chúng ngọ nguậy trong miệng.

Cá nhảy múa đa số sẽ được ngâm trong giấm hoặc trứng để giảm bớt độ tanh cùng với đó người thưởng thức có thể uống cùng rượu sake. (Ảnh: @advertisement)

Dù cách thưởng thức này hơi đáng sợ, thế nhưng đây lại là món được người Nhật Bản rất yêu thích. Thậm chí họ còn sẵn sàng xếp hàng chờ đợi hơn 1 tiếng đồng hồ chỉ để được thưởng thức loại đồ uống tươi sống này.



Rất đông người xếp hàng để chờ được thưởng thức loại đồ uống này tại Nhật Bản. (Ảnh: @nntreview)

Ngoài cách uống sống hoặc ăn sống đặc biệt kể trên, cá Shirouo có thể nấu chín. Dù độc đáo, nhưng Shirouo no Odorigui cũng là một trong những món gây tranh cãi của Nhật Bản bởi rất nhiều người không thích cách ăn trực tiếp đó. Do đó dù có nhiều người tỏ ra hào hứng với Shirouo no Odorigui thì cũng có nhiều thực khách không dám thử món ăn này, dù chỉ một lần. Các cư dân mạng Việt Nam đa số cũng có suy nghĩ tương tự.