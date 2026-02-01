Xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Grammy 2026, Rosé (Blackpink) ngay lập tức trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế. Nữ ca sĩ lựa chọn thiết kế tối giản nhưng tinh tế, khéo léo tôn lên vóc dáng mảnh mai, vòng eo thon gọn cùng làn da căng mịn, phát sáng dưới ánh đèn flash.

Tạp chí Vogue dành nhiều mỹ từ để miêu tả Rosé trong lần xuất hiện này: Phong cách quyến rũ vừa đủ, lớp trang điểm trong veo làm nổi bật đường nét tự nhiên, tổng thể hài hòa đến mức "không có chi tiết nào thừa". Trên mạng xã hội, loạt ảnh chụp cận cảnh của Rosé nhanh chóng được chia sẻ với vô số bình luận cảm thán: "Eo nhỏ đến khó tin", "Da mịn như phủ filter", "Đúng chuẩn đẹp khỏe mạnh chứ không gầy gò".

Không ít chị em tò mò, ngoài việc tập luyện và kỷ luật sinh hoạt, Rosé đã duy trì chế độ ăn uống như thế nào để vừa giữ eo thon, vừa nuôi dưỡng làn da mịn màng như vậy?

Khám phá món ăn giúp Rosé thắt eo, da mịn: Hóa ra chẳng xa lạ với phụ nữ Việt

Trong nhiều chia sẻ trước đây, Rosé từng nhắc đến thói quen ăn uống đơn giản nhưng lành mạnh, ưu tiên các món nhẹ bụng, giàu dinh dưỡng và tốt cho tiêu hóa. Một trong những bữa ăn được cô đặc biệt yêu thích chính là sự kết hợp quen thuộc nhưng "đắt giá" về mặt khoa học: Sữa chua dẻo hoặc sữa chua Hy Lạp granola hoặc yến mạch trái cây tươi theo mùa.

Thoạt nhìn, đây là món ăn rất phổ biến, thậm chí nhiều người còn cho rằng "ăn mãi rồi". Nhưng điều đáng nói nằm ở cách từng thành phần tác động đến vòng eo và làn da, nếu nhìn dưới lăng kính dinh dưỡng hiện đại.

Sữa chua dẻo, sữa chua Hy Lạp

Theo Healthline, sữa chua, đặc biệt là sữa chua Hy Lạp, giàu protein, canxi và lợi khuẩn probiotic. Hàm lượng protein cao giúp kéo dài cảm giác no, hạn chế ăn vặt, yếu tố then chốt để giữ vòng eo gọn gàng, nhất là trong những ngày Tết nhiều cám dỗ.

Lợi khuẩn probiotic trong sữa chua đã được chứng minh có vai trò cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Khi tiêu hóa hoạt động trơn tru, cơ thể giảm tình trạng đầy bụng, tích nước và viêm âm thầm, những yếu tố thường khiến bụng dưới to ra và da xỉn màu. Nhiều nghiên cứu đăng trên American Journal of Clinical Nutrition cũng cho thấy mối liên hệ giữa hệ ruột khỏe mạnh và làn da ít mụn, ít viêm hơn.

Granola, yến mạch

Yến mạch và granola (loại ít đường) là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan dồi dào, đặc biệt là beta-glucan. Chất xơ này giúp ổn định đường huyết, hạn chế tích mỡ vùng bụng, điều mà phụ nữ rất quan tâm khi muốn "thắt eo".

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từng nhấn mạnh, chế độ ăn giàu chất xơ không chỉ hỗ trợ kiểm soát cân nặng mà còn góp phần giảm viêm toàn thân. Viêm mạn tính mức độ thấp chính là "kẻ thù thầm lặng" của làn da, khiến da dễ sạm, nhanh lão hóa.

Trái cây tươi

Phần trái cây trong bát ăn của Rosé thường được lựa chọn linh hoạt theo mùa: Dâu, việt quất, kiwi, chuối, táo… Đây đều là những loại quả giàu vitamin C, polyphenol và chất chống oxy hóa.

Vitamin C tham gia trực tiếp vào quá trình tổng hợp collagen, yếu tố quyết định độ săn chắc và mịn màng của da. Trong khi đó, chất chống oxy hóa giúp trung hòa gốc tự do sinh ra từ căng thẳng, thức khuya, ăn uống thất thường, những "đặc sản" rất dễ gặp trong dịp Tết.

Muốn giảm cân, giữ dáng đón Tết, chị em hãy bắt đầu từ những bữa ăn lành mạnh như Rosé!

Điều đáng học hỏi từ Rosé không nằm ở việc ăn kiêng khắc nghiệt mà ở tư duy nuôi cơ thể bằng những bữa ăn thông minh. Thay vì bỏ bữa hay nhịn ăn trước Tết, chị em hoàn toàn có thể thêm những bữa nhẹ lành mạnh như sữa chua, yến mạch, trái cây vào thực đơn hằng ngày.

Chỉ cần một bát nhỏ vào bữa sáng hoặc xế chiều, cơ thể đã được nạp đủ protein, chất xơ và vi chất cần thiết, giúp hạn chế ăn quá đà trong các bữa chính. Quan trọng hơn, đây là cách giảm cân bền vững, không làm da xấu đi, điều mà phụ nữ sau 30 tuổi đặc biệt cần lưu tâm.

Vóc dáng thon gọn và làn da mịn màng của Rosé, suy cho cùng, không phải phép màu. Đó là kết quả của những lựa chọn nhỏ nhưng đúng đắn mỗi ngày, bắt đầu từ chính bữa ăn giản dị mà khoa học đứng phía sau.

(Ảnh: Internet)