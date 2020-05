Dân mạng đổ xô mắng chửi sao Running Man giả chết để trêu con trai khóc lóc thảm thiết trên truyền hình

Trong tập 329 của chương trình The Return of Superman, Kang Gary và ekip chương trình đã tạo một "bất ngờ" cho cậu con trai nhỏ Ha Oh khi nam diễn viên tham gia thử thách chơi boxing.

Tại đây, cựu thành viên Running Man đã bất ngờ giả chết sau khi đối đầu với một vận động viên boxing để xem phản ứng của cậu con trai Ha Oh của mình như thế nào. Nhìn thấy bố bị đánh ngã sau đó nằm "la liệt" trên sân khấu, Ha Oh đã khóc lóc thảm thiết vì tưởng bố đã... chết. Lúc này, cậu bé đã ôm hôn bố và ngay lập tức Gary tỉnh dậy khiến cậu bé không biết chuyện gì đang xảy ra.

Ha Oh khóc lóc thảm thiết sau khi thấy bố nằm ngã trên sàn đấu.

Cậu bé liền chạy đến gần bố để ôm hôn.

Kang Gary liền tỉnh dậy và trêu con trai của mình.

Mặc dù cảnh quay này đã được phát sóng cách đây hơn 2 tháng, tuy nhiên cho đến khi phía Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc "sờ gáy" vì cho rằng có hành vi lạm dụng trẻ em, gây phản cảm trên sóng truyền hình thì nó đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn trên mạng xã hội xứ Hàn.

Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc "sờ gáy" phân cảnh Gary giả chết trên sóng truyền hình để trêu con nhỏ.

"Làm ơn đừng làm vậy với trẻ con", "Ông bố đem con mình lên TV là bắt nó chịu khổ đủ đường, bó tay luôn đó", "Cái tên này rời Running Man như kiểu định chấm dứt sự nghiệp truyền hình của mình mãi. Giờ lại lên TV và làm vậy với con mình nữa à?", "Gary bị phá sản hay gì hả? Chắc phải khó khăn lắm mới nghĩ đến chuyện làm thế với con mình".

"Không hiểu sao lại làm như vậy với con mình cơ. Quá đáng thật sự", "Bọn chúng đang đem con ra kiếm tiền mà ai nói nặng, nói nhẹ lại gào mồm lên", "Những chuyện thế này sẽ trở thành vết thương trong lòng bọn trẻ đấy. Làm ơn dùng cái đầu mà suy nghĩ đi", "Những trò đùa quá trớn như vậy không tốt cho sự phát triển của đứa trẻ đâu"... - Netizen Hàn ném đá hành động này của Gary.

Netizen Hàn ném đá hành động của Gary đối với con trai của mình.

Hiện tại phía ekip The Return of Superman vẫn chưa lên tiếng trước sự việc này, chương trình đang được phát sóng tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh KBS2.