Ngày 27/1, không khí trên mạng xã hội Threads bỗng trở nên dịu dàng hơn hẳn nhờ một bài đăng chia sẻ về tình cảm bà cháu đầy xúc động. Tài khoản htrang1002 đã kể về bà ngoại của mình, người năm nay đã bước sang tuổi 91. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, khi sức khỏe dần vơi đi, niềm vui của bà lại gói gọn trong những video du lịch của chàng trai có nụ cười tỏa nắng - Khoai Lang Thang.

Chủ nhân bài viết tâm sự: "Ngoại em là một người cực kỳ thích anh. Lúc trước Ngoại khỏe, Ngoại bắt ghế lại sát tivi để xem 'anh đẹp trai', nhưng dạo này Ngoại yếu quá chỉ nghe được tiếng anh thôi chứ không còn ngồi sát lại được nữa. Em có nói với Ngoại sẽ cố gắng kết nối với anh nhờ anh quay 1 clip 'xin chào Bà Thành', Ngoại em vui lắm. Hi vọng được kết nối với anh Khoai ạ".

17 giây hồi đáp và lời hứa "đưa Ngoại đi khắp thế giới"

Điều kỳ diệu của sự tử tế là nó thường đến rất nhanh và rất đúng lúc. Không để người bà và cô cháu gái phải chờ đợi trong mòn mỏi, Khoai Lang Thang đã xuất hiện ngay dưới phần bình luận. Không phải là một dòng text xã giao, cũng chẳng phải icon qua loa, chàng trai Bến Tre đã gửi tặng bà Thành một đoạn clip dài 17 giây.

Vẫn là chất giọng ấm áp, vẫn là nụ cười hiền lành đặc trưng, Khoai nhắn gửi: "Dạ, con chào ngoại Thành. Con là Khoai Lang Thang nè. Con cảm ơn ngoại Thành xưa giờ đã coi kênh Khoai ủng hộ con nha. Ngoại Thành nhớ giữ sức khỏe, xong rồi coi kênh con nhiều nhiều hơn chút. Mai mốt con sẽ dẫn ngoại đi khắp nơi trên thế giới qua màn hình luôn. Con cảm ơn ngoại nhiều lắm".

Khoai Lang Thang gửi lời hỏi thăm với fan cứng 91 tuổi.

17 giây ngắn ngủi nhưng gói trọn sự trân trọng. Câu nói "Mai mốt con sẽ dẫn ngoại đi khắp nơi trên thế giới qua màn hình luôn" nghe sao mà thương đến lạ. Nó không chỉ là lời hứa của một người làm nội dung, mà như lời thủ thỉ của một người cháu ngoan với bà mình. Khoai hiểu rằng, với những người lớn tuổi như bà Thành, đôi chân có thể mỏi, nhưng khát khao được nhìn ngắm thế giới thì chưa bao giờ tắt. Và anh, bằng những thước phim của mình, nguyện làm "đôi mắt", làm "đôi chân" để đưa bà đi muôn nơi.

Phản ứng của "fan cứng" 91 tuổi sau khi nhận được clip còn đáng yêu gấp bội. Cô cháu gái cập nhật ngay: "Ngoại mừng lắm ạ, Ngoại hỏi khi nào đi nè anh Khoai ơi". Câu hỏi ngây ngô, chân thật của người già khiến ai đọc cũng thấy rưng rưng. Hóa ra, khoảng cách thế hệ hay khoảng cách giữa thần tượng và người hâm mộ đã hoàn toàn bị xóa nhòa, chỉ còn lại sự quan tâm chân thành giữa người với người.

Bà ngoại 91 tuổi vui vẻ xem lại lời chào của Khoai Lang Thang.

Vì sao Khoai Lang Thang là "Idol quốc dân" của mọi lứa tuổi?

Câu chuyện nhỏ này nhanh chóng thu về hơn 80.000 lượt yêu thích và hàng nghìn bình luận tích cực. Những con số biết nói ấy không chỉ dành cho hành động đẹp của Khoai, mà còn là sự đồng cảm của cộng đồng mạng trước một giá trị sống tử tế.

Nhiều người để lại bình luận đầy cảm xúc: "Anh Khoai đáng yêu quá, đã đẹp trai lại còn tinh tế", hay "Thương ngoại quá, nghe ngoại hỏi 'khi nào đi' mà tui tan chảy luôn". Có người còn gửi lời chúc sức khỏe đến bà Thành, mong bà sống vui, sống khỏe để tiếp tục hành trình "du lịch qua màn ảnh nhỏ" cùng Khoai.

Nhìn lại hành trình của Khoai Lang Thang (tên thật Đinh Võ Hoài Phương), người ta mới hiểu vì sao chàng kỹ sư xây dựng sinh năm 1991 này lại được yêu mến đến thế. Từ bỏ công việc ổn định để theo đuổi đam mê xê dịch, Khoai mang đến một làn gió mát lành cho Youtube Việt. Video của anh không có drama sốc nổi, không ồn ào, mà mộc mạc, chân chất như chính con người miền Tây của anh.

Anh đi đến đâu, mang nụ cười và sự lễ phép đến đó. Cách anh trò chuyện với những người nông dân, chơi đùa với trẻ em vùng cao, hay cách anh trân trọng từng món ăn địa phương đã chạm đến trái tim người xem. Việc Khoai Lang Thang hai năm liên tiếp (2024, 2025) được vinh danh là Nhà sáng tạo nội dung của năm tại Vietnam iContent Awards là minh chứng rõ nhất cho sức hút bền bỉ ấy.

Câu chuyện về bà Thành và Khoai Lang Thang như một nốt nhạc trong trẻo những ngày đầu năm mới. Nó nhắc nhở chúng ta rằng: Sáng tạo nội dung không chỉ là kiếm view, kiếm like. Ở tầng nghĩa đẹp đẽ nhất, nó là cầu nối mang niềm vui, mang thế giới rộng lớn đến với những người đang thu mình trong căn phòng nhỏ, như bà Thành, để họ thấy cuộc đời này vẫn đáng yêu và đáng sống biết bao nhiêu.