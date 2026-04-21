Sau thời gian vắng bóng để tập trung cho các kế hoạch cá nhân, Thảo Nhi Lê chính thức trở lại với một show diễn thời trang mang tên Les Heures Dorées.

Không đi theo lối mòn của những sàn runway truyền thống, sự kiện lần này được tổ chức trong không gian mở ven sông tại TP.HCM, tận dụng ánh hoàng hôn làm điểm nhấn thị giác chủ đạo.

Khác với show diễn cách đây hơn hai năm vốn gây chú ý bởi sự quy mô, lần tái xuất này của Thảo Nhi Lê mang tinh thần nhẹ nhàng và giàu tính cảm xúc hơn. “Giờ vàng” khoảnh khắc chuyển giao giữa ngày và đêm được chọn làm hình ảnh xuyên suốt, như một ẩn dụ về quá trình thay đổi và trưởng thành của mỗi cá nhân, đặc biệt là phụ nữ hiện đại.

Thay vì phô trương, các thiết kế hướng đến sự cân bằng giữa tính nữ, sự tự tin và nét phóng khoáng. Dưới ánh sáng tự nhiên chuyển dần từ vàng sang cam rồi tím, chất liệu và đường cắt của trang phục trở nên rõ nét hơn, tạo hiệu ứng thị giác khá khác biệt so với ánh đèn sân khấu thường thấy.

Một điểm đáng chú ý trong cách dàn dựng là việc xóa nhòa ranh giới giữa người mẫu và khách mời. Không gian mở khiến người xem có cảm giác như đang trực tiếp bước vào câu chuyện mà bộ sưu tập muốn truyền tải, thay vì chỉ quan sát từ xa. Điều này giúp show diễn trở nên gần gũi hơn, đồng thời nhấn mạnh yếu tố trải nghiệm thay vì chỉ trình diễn.

"Nhà" Hoa hậu Hoàn Vũ tới cổ vũ Thảo Nhi Lê

Sự kiện cũng thu hút sự quan tâm khi quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc trong giới thời trang và giải trí như Quỳnh Anh Shyn, Chloe Nguyễn, An Phương hay stylist Hoàng Ku. Bên cạnh đó là sự góp mặt của các nghệ sĩ như Ngọc Châu, Đỗ Nhật Hà cùng một số ca sĩ trẻ.

Tuy nhiên, thay vì tập trung vào yếu tố “dàn sao”, điểm nhấn của show vẫn nằm ở thông điệp mà Thảo Nhi Lê theo đuổi. Trong dự án lần này, Thảo Nhi Lê không hướng đến sự hoàn hảo mà nhấn mạnh vẻ đẹp của những giai đoạn chuyển mình khi con người học cách buông bỏ phiên bản cũ để tiến tới một trạng thái tốt hơn.

Khoảnh khắc kết show, khi Thảo Nhi Lê xuất hiện cùng dàn người mẫu dưới ánh hoàng hôn, được xem là phần thể hiện rõ nhất tinh thần này. Không quá kịch tính, không dàn dựng cầu kỳ, phần finale thiên về cảm xúc và sự kết nối, khép lại một show diễn mang tính cá nhân nhiều hơn là phô diễn.

Có thể thấy, lần trở lại này của Thảo Nhi Lê không chỉ là câu chuyện về thời trang, mà còn là cách cô định hình lại hình ảnh của mình sau quãng thời gian im ắng. Thay vì chạy theo sự ồn ào, lựa chọn một show diễn mang tính trải nghiệm và thông điệp rõ ràng cho thấy hướng đi có phần chậm rãi nhưng chắc chắn hơn.