Bạn trai Thảo Nhi Lê là hậu duệ đời thứ 7 của gia tộc 200 năm kinh doanh nước hoa ở Pháp

Mới đây, nhân dịp sinh nhật tuổi 31 tuổi, Á hậu Thảo Nhi Lê gây bất ngờ khi công khai bạn trai người Pháp - Romain Leclef. Cụ thể, cô đăng lại bài viết chúc mừng sinh nhật từ tài khoản Instagram của bạn trai, cùng caption: "Happy birthday my love" (Chúc mừng sinh nhật em yêu).

Cặp đôi công khai yêu.

Clip khoe khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai trong buổi chụp hình sinh nhật mới đây. Nguồn: Thaonhile.

Vài tháng trước, Thảo Nhi Lê cũng úp mở chuyện bản thân đã hết một mình nhưng không công khai danh tính nửa kia.

Ngay lập tức, chia sẻ này nhận về nhiều sự quan tâm của những người hâm mộ, đặc biệt là những thông tin về bạn trai Thảo Nhi Lê. Nhiều người cũng nhanh chóng nhận ra anh chàng này đã từng cùng Á hậu lên sóng chương trình Shark Tank 2024 để gọi vốn cho starup nước hoa tên Nïmaï, lấy cảm hứng từ nghệ thuật nước hoa của Pháp; song ra về "trắng tay".

Cặp đôi từng lên sóng Shark Tank gọi vốn cho thương hiệu nước hoa mà cả hai đồng sáng lập vào năm 2024.

Lúc này, thân thế Romain Leclef cũng phần nào được hé lộ.

Theo đó, bạn trai Thảo Nhi Lê xuất thân trong gia đình có truyền thống gần 200 năm kinh doanh nước hoa ở Pháp. Anh hiện là người kế nhiệm đời thứ 7 của thương hiệu gia đình.

Về bản thân mình, Romain Leclef tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư tại Đại học Công nghệ Compiègne vào năm 2010 và lấy bằng thạc sĩ tại Trường Thương mại Paris hay HEC Paris năm 2013. Đây được xem là một trong những cơ sở đào tạo kinh doanh uy tín hàng đầu của Pháp. Việc kết hợp nền tảng kỹ thuật với tư duy quản trị được đánh giá là lợi thế giúp anh bước vào ngành công nghiệp hương liệu - mỹ phẩm có tính cạnh tranh cao.

Romain Leclef hiện đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Tournaire Group - "ông lớn" trong ngành cung cấp bao bì kỹ thuật và giải pháp đóng gói cho dược phẩm, mỹ phẩm, thành lập 1833 đến nay, có trụ sở Grasse, Pháp.

Hình ảnh của bạn trai Thảo Nhi Lê trên Website chính thức của tập đoàn nơi anh đang làm việc.

Anh bắt đầu gắn với thị trường châu Á từ giai đoạn 2017, tập trung mở rộng hệ thống khách hàng, tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất theo yêu cầu từng quốc gia và thúc đẩy mảng xuất khẩu sang các trung tâm làm đẹp trong khu vực.

Romain Leclef bắt đầu gia nhập Tournaire Group từ năm 2013, bắt đầu từ vị trí Sales Representative, thăng tiến lên quản lý. Theo thông tin trên website của tập đoàn này cùng các bài phỏng vấn thì trong hơn một thập kỷ gắn bó với Tournaire Group, Romain Leclef đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi đẩy doanh số xuất khẩu khu vực châu Á tăng 25% chỉ trong giai đoạn 2020 - 2024, đồng thời đồng sáng tạo dòng bao bì UN-certified chuyên dụng cho hóa chất đặc biệt. Với vai trò đại diện thương hiệu, anh liên tục xuất hiện tại các sự kiện quốc tế, làm mẫu, đóng góp phần củng cố vị thế dẫn đầu của Tournaire trên thị trường toàn cầu.

Đồng thời, nam doanh nhân vẫn cùng bạn gái Thảo Nhi Lê đồng sáng lập và điều hành thương hiệu nước hoa Nïmaï - dòng nước hoa Niche, được chế tác tỉ mỉ theo nghệ thuật nước hoa Pháp.

Romain Leclef và Thảo Nhi Lê có một hãng nước hoa.

Trên nền tảng mạng xã hội Instagram, nam doanh nhân có gần 1,5 nghìn người theo dõi, thường xuyên chia sẻ về các chuyến đi du lịch, dự án, công việc,...

Anh chuyển đến Việt Nam sống từ năm 2014, song cũng thường xuyên di chuyển giữa nhiều quốc gia vì tính chất công việc.

Một số hình ảnh của Romain Leclef ở đời thường lẫn khi tham gia các sự kiện.

Về phần mình, Thảo Nhi Lê (sinh năm 1994) từng sinh sống và học tập tại Đức trước khi trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Cô gây chú ý từ rất sớm trong cộng đồng người Việt tại Đức với hình ảnh fashionista và doanh nhân trẻ, sở hữu phong cách thời trang cá tính, hiện đại.

Trở về Việt Nam, Thảo Nhi Lê tiếp tục theo đuổi thời trang và dần trở thành gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội trước khi đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Nét đẹp đậm chất phương Tây với đôi mắt sâu, gương mặt nhỏ sắc sảo và lối trang điểm ấn tượng giúp cô ba năm liên tiếp có mặt trong Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới (2020, 2021, 2022).

Sau cuộc thi, Thảo Nhi duy trì hoạt động nghệ thuật sôi nổi, tham dự sự kiện, kinh doanh.



