Thảo Nhi Lê nhan sắc ngày càng "chín"

Tại triển lãm “Giao điểm tinh hoa” diễn ra ở Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Thảo Nhi xuất hiện như một “đóa hồng đen” giữa không gian ngập sắc trắng. Cô chọn thiết kế của Tory Burch, layout trang điểm tông ấm, mái tóc uốn nhẹ buông tự nhiên. Chỉ một ánh nhìn, người ta dễ nhận ra vẻ tự tin và điềm nhiên của một phụ nữ đã tìm được cách dung hòa giữa hào quang và bản ngã.

Không chỉ là gương mặt quen thuộc của làng thời trang, Thảo Nhi còn là biểu tượng cho thế hệ phụ nữ hiện đại, biết rõ mình muốn gì và dám bước đi bằng năng lực thật.

Cô từng đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2023, được truyền thông quốc tế đánh giá cao về phong cách và thần thái. Sau cuộc thi, thay vì ồn ào xuất hiện, Thảo Nhi chọn cách sống chậm lại: Tập trung phát triển thương hiệu thời trang cá nhân, tham gia những dự án nghệ thuật gắn với giá trị sáng tạo và truyền cảm hứng sống tích cực.

Điều khiến người ta yêu mến Thảo Nhi không nằm ở vẻ ngoài hoàn hảo, mà ở năng lượng tự do, thứ khiến cô không bao giờ trùng lặp với bất kỳ ai. Cô có thể diện váy đen mà vẫn toả sáng như lụa, có thể đứng cạnh hàng loạt hoa hậu mà vẫn không bị hòa tan.

Thảo Nhi Lê

“Giao điểm tinh hoa” là dự án triển lãm đánh dấu 20 năm hành trình sáng tạo của Tam Sơn – đơn vị tiên phong trong việc mang những thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới về Việt Nam.

Từ ngày 22/10 đến 2/11/2025, sự kiện quy tụ hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Tường San, Á hậu Quỳnh Anh, Tiểu Vy, Châu Bùi, Quỳnh Anh Shyn, Hoàng Ku, Thiên Minh…. Giữa dàn khách mời rực rỡ, Thảo Nhi vẫn có cách tỏa sáng rất riêng – không cần chi tiết cầu kỳ, chỉ cần thần thái và cách cô “thở” trong từng khung hình.

Hoa hậu Tiểu Vy tinh khôi như “thiên nga trắng”

Lương Thùy Linh thanh lịch cùng trang sức Chaumet

Văn Mai Hương khoe nét nữ tính cùng Bottega Veneta và Piaget

Á hậu Quỳnh Anh ghi điểm với set denim Maison Kitsuné

Quỳnh Anh Shyn chọn LOEWE để tôn cá tính

Á hậu Tường San khiến quan khách “lịm tim” với vẻ đẹp ngọt ngào, chạm tới cảm xúc cùng “full look” tới từ nhà mốt Pháp: đầm nhung và giày của Maje bắt cặp túi xách Longchamp.

Stylist Hoàng Ku thể hiện tình yêu cháy bỏng dành cho Hermès

Visual ấn tượng của ”Anh tài” Thiên Minh



