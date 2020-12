Dàn idol khủng đổ bộ siêu thảm đỏ MMA 2020: Jungkook "tự dìm" với tóc dài lạ, dàn mỹ nhân thế hệ mới chiếm trọn spotlight

Vào chiều ngày 5/12, thảm đỏ Lễ trao giải Melon Music Awards 2020 (MMA) đã chính thức diễn ra, thu hút sự chú ý của dư luận và truyền thông. Lễ trao giải MMA năm nay quy tụ loạt idol đình đám, có thể kể đến như "nhóm nhạc toàn cầu" BTS, IZ*ONE, MONSTA X, Oh My Girl, TXT, The Boyz và dàn ca sĩ từ "chương trình quốc dân" Mr. Trot.

Nhân vật được mong đợi nhất hôm nay đó chính là "ông hoàng Kpop" BTS. 6 chàng trai nhà Big Hit đã đổ bộ thảm đỏ với diện mạo vô cùng lịch lãm, phong độ và nam tính, khoe vẻ đẹp trai ngời ngời. Trưởng nhóm RM được nhận xét "đĩnh đạc như CEO", V vẫn đẹp sắc sảo như nhân vật đồ họa, tuy nhiên em út Jungkook lại "tự dìm" nhan sắc với kiểu tóc lòa xòa khá "dừ". Hàng loạt mỹ nhân thế hệ mới và dàn nam thần cũng không hề kém cạnh, thu hút sự chú ý của mọi ống kính máy ảnh cũng như của người hâm mộ.

BTS chính là tâm điểm của sự kiện, 6 chàng trai "Chống đạn" xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao, nam tính và lịch lãm.

Trưởng nhóm RM được nhận xét "đĩnh đạc như CEO".

Nam thần V khoe vẻ đẹp trai không góc chết, sắc nét tựa đồ họa.

Tuy nhiên, em út Jungkook lại "tự dìm" nhan sắc với kiểu tóc lòa xòa khá "dừ" như cộng thêm cho anh chàng vài tuổi.

Cận cảnh gương mặt hoàn hảo của "trai đẹp toàn cầu" Jin.

Jimin cuốn hút và sành điệu với áo kẻ cùng đôi khuyên tai độc đáo.

J-Hope bảnh bao, lịch lãm không thua gì anh em.

"Em trai BTS" là TXT cũng tham gia Lễ trao giải MMA năm nay.

Huening Kai, Soobin và Beomgyu thu hút mọi ánh nhìn nhờ thần thái sắc lạnh đầy cuốn hút.

Dàn mỹ nhân IZ*ONE khoe nhan sắc nổi bật và rạng rỡ.

Trong đó, 2 nàng center là Jang Wonyoung - Sakura là người thu hút sự chú ý nhiều nhất đội hình. Nếu như Jang Wonyoung gây ấn tượng với đôi chân dài hút mắt thì Sakura lại nổi bần bật với mái tóc hồng ngọt ngào.

Chaeyeon "trắng bật tông" so với đồng đội.

Các cô nàng Oh My Girl đem đến không khí Giáng sinh qua những bộ váy đỏ rực rỡ.

2 mỹ nhân thế hệ mới YooA và Arin thu hút mọi ống kính máy ảnh, nổi bật chiếm trọn spotlight.

Lễ trao giải MMA 2020 còn có sự góp mặt của dàn nam thần MONSTA X,...

... quán quân Road To Kingdom - The Boyz,...

... và dàn ca sĩ của "chương trình quốc dân" Mr. Trot

