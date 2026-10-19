Mỹ nam đẹp nhất Running Man Việt viral vì bê nguyên si tính cách lên phim, duyên thì thôi rồi luôn nhé!

Anh Tú Atus thời gian gần đây liên tục được chú ý khi xuất hiện cùng lúc trong Running Man Vietnam, nơi anh được khán giả nhớ đến với biệt danh Tú Tút, và bộ phim điện ảnh Án Mạng Xém Hoàn Hảo với vai thám tử Đại. Điều thú vị là dù ở hai vai trò khác nhau, khán giả lại cùng thấy sự hiện diện của một nhân cách, chính là Tú Tút.

Anh Tú Atus trong vai thám tử Đại

Sau 10 ngày công chiếu, vai diễn của Anh Tú Atus thu hút nhiều thảo luận trên mạng xã hội. Điều khiến khán giả thích thú không hẳn nằm ở việc anh hóa thân thành một thám tử, mà là cảm giác thân thuộc khi nhìn thấy những nét tính cách vốn đã quá quen thuộc của Tú Tút xuất hiện trong một câu chuyện điện ảnh. Vẫn là cách nhả thoại có duyên và kiểu hài hước tưng tửng tỉnh bơ không lẫn vào đâu được, Anh Tú khiến thám tử Đại trở thành cái tên được khán giả nhắc đến nhiều nhất khi bàn luận về bộ phim.

Từ lâu, Anh Tú Atus với biệt danh Tú Tút đã trở thành một màu sắc giải trí quen thuộc với người hâm mộ chương trình Running Man nhờ sự lém lỉnh, những phản ứng khó lường và khả năng biến các tình huống tưởng chừng bình thường thành màn tấu hài. Đến Án Mạng Xém Hoàn Hảo, sự duyên dáng ấy tiếp tục phát huy tác dụng, đặc biệt ở những đoạn thoại mang đậm màu sắc hài hước, thậm chí có phần vô tri, "thoại sảng". Bởi thế, với những người đã theo dõi Anh Tú từ Running Man Vietnam, thám tử Đại mang tới cảm giác đặc biệt quen thuộc.

Biểu cảm đậm chất Tú Tút trong Án Mạng Xém Hoàn Hảo

Tất nhiên, sự yêu thích dành cho Anh Tú Atus không đồng nghĩa Án Mạng Xém Hoàn Hảo nhận được sự đồng thuận tuyệt đối về chất lượng. Bộ phim vẫn có những ý kiến trái chiều về kịch bản, thậm chí là cả diễn xuất của dàn cast, và sức hút của một diễn viên không thể thay thế cho mọi yếu tố làm nên trải nghiệm điện ảnh. Với một cốt truyện thú vị, tương đối mới lạ, nhiều khán giả đặt kỳ vọng cao hơn vào cách triển khai câu chuyện, nhân vật của biên kịch.

Án Mạng Xém Hoàn Hảo thuộc thể loại trinh thám pha hài hước, xoay quanh hành trình phá án của thám tử Đại (Anh Tú Atus) trước một vụ án mạng với hàng loạt tình tiết khó lường. Giữa những manh mối chồng chéo, các nhân vật liên tục rơi vào những tình huống vừa căng thẳng vừa dở khóc dở cười. Thay vì chỉ tập trung vào không khí phá án nghiêm túc, bộ phim còn đan xen nhiều mảng miếng hài, tạo nên màu sắc giải trí riêng. Trong hành trình tìm kiếm sự thật, thám tử Đại phải đối diện với những tình huống bất ngờ, nơi mọi suy đoán đều có thể dẫn đến một hướng đi khác. Sự kết hợp giữa bí ẩn và tiếng cười cũng là bối cảnh để nhân vật của Anh Tú Atus phát huy nét duyên hài hước quen thuộc.