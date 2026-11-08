Dân ca Bắc Bộ gây chú ý tại Ca Sĩ Mặt Nạ 2026, một ca khúc về bữa cơm mẹ nấu khiến Tăng Duy Tân nghẹn ngào

Tập 6 Ca Sĩ Mặt Nạ - The Masked Singer Vietnam 2026 đưa khán giả bước vào vòng thi thứ hai của bảng C với chủ đề "Tin Đồn". Bên cạnh những màn suy đoán danh tính đầy hài hước, chương trình còn ghi dấu bằng các tiết mục khai thác những màu sắc âm nhạc khác nhau, đặc biệt là chất liệu dân ca Bắc Bộ và ca khúc mới về tình cảm gia đình.

Nếu HEO MÁ HỒNG tiếp tục khiến ban cố vấn tò mò bằng lựa chọn âm nhạc mang âm hưởng truyền thống, LION VUI TƯƠI lại mang đến khoảng lặng với sáng tác "Em Ơi Về Thôi". Ca khúc gợi nhớ những bữa cơm bên cha mẹ, khiến Tăng Duy Tân gần như không thể nói nên lời. Trong khi đó, màn lộ diện của BÒ SỮA ACHU cũng trở thành điểm nhấn khi cả bốn cố vấn đều đoán chính xác nghệ sĩ phía sau lớp mặt nạ.

Âm hưởng dân ca Bắc Bộ trở lại, ca khúc về quê nhà khiến Tăng Duy Tân nghẹn ngào

Trong phần thi của mình, HEO MÁ HỒNG lựa chọn ca khúc "Theo Em Về Nhà", tiếp tục khai thác âm hưởng dân ca Bắc Bộ từng tạo dấu ấn ở vòng trước. Giữa những tiết mục có màu sắc pop và rock, lựa chọn này giúp mascot giữ được cá tính âm nhạc riêng.

Sự nhất quán trong cách chọn bài cũng trở thành một manh mối để ban cố vấn suy đoán danh tính. Nhiều người cho rằng nghệ sĩ bên trong HEO MÁ HỒNG có thể đến từ miền Bắc. Những cái tên như Lamoon, Chi Xê, ca nương Kiều Anh và Ngọc Khuê lần lượt được nhắc đến, nhưng chưa có phương án nào đủ thuyết phục để các cố vấn thống nhất.

Nếu HEO MÁ HỒNG gây chú ý nhờ màu sắc dân gian, LION VUI TƯƠI lại chạm đến cảm xúc của người nghe bằng một câu chuyện gần gũi: Nỗi nhớ nhà của những người con xa quê.

Với sáng tác mới "Em Ơi Về Thôi", LION VUI TƯƠI kể câu chuyện về những người mải miết lập nghiệp nơi xa, để rồi có lúc nhớ da diết bữa cơm gia đình và những ngày tháng được ở bên cha mẹ. Không cần một câu chuyện quá lớn lao, những ký ức thân thuộc ấy vẫn đủ khiến bầu không khí trên sân khấu trở nên lắng đọng.

Bích Phương nhận ra sự xúc động của mascot ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. Cô đánh giá cao việc nghệ sĩ vẫn cố gắng hoàn thành phần trình diễn dù cảm xúc dâng trào. Với Vương Bình, từng câu chữ trong ca khúc gợi nhớ những bữa cơm mẹ nấu và kỷ niệm bên gia đình.

Trấn Thành cũng trân trọng cách LION VUI TƯƠI hát bằng cảm xúc chân thật. Theo nam cố vấn, đôi khi một vài chi tiết kỹ thuật chưa trọn vẹn do xúc động lại khiến phần trình diễn trở nên gần gũi hơn.

Đặc biệt, Tăng Duy Tân gần như nghẹn ngào khi nhận xét tiết mục. Nam ca sĩ tiết lộ ngay từ lúc nhìn thấy bối cảnh sân khấu, anh đã bắt đầu nhớ nhà. Những tâm sự trong bài hát khiến anh liên tưởng đến chính hành trình theo đuổi sự nghiệp của mình.

Tăng Duy Tân chia sẻ rằng sau nhiều năm nỗ lực, đôi khi con người nhìn lại mới nhận ra mình không thể trở về những ngày tháng vô tư trước đây. Anh cũng dành lời động viên cho LION VUI TƯƠI, tin rằng nghệ sĩ này sẽ còn tiến xa và trở thành niềm tự hào của cha mẹ.

KHỈ XÙ MÌ bật khóc vì hạnh phúc, Trấn Thành chỉ thốt lên một chữ

Một trong những tiết mục nổi bật khác của tập 6 thuộc về KHỈ XÙ MÌ với "Hạt Mưa Vương Vấn". Tự xưng là "Chúa tể những lời đồn", mascot liên tục tìm cách đánh lạc hướng ban cố vấn bằng những câu trả lời dí dỏm. Thậm chí, khi bị nghi ngờ có liên quan đến chương trình Em Xinh "Say Hi", KHỈ XÙ MÌ còn nhắc mọi người đừng để tin đồn dẫn dắt suy luận.

Tuy nhiên, ngay khi bắt đầu trình diễn, mascot lại cho thấy một hình ảnh hoàn toàn khác. Bản phối mới của "Hạt Mưa Vương Vấn", cùng đoạn lời được phát triển thêm, tạo điều kiện để KHỈ XÙ MÌ thể hiện chất giọng giàu cảm xúc và những quãng cao nội lực.

Sau tiết mục, Trấn Thành mở lời bằng đúng một chữ: "Giỏi!". Nam MC đánh giá cao khả năng chuyển đổi giữa các cách sử dụng giọng hát và cho rằng nghệ sĩ bên trong mascot có nền tảng thanh nhạc bài bản.

Trước những lời nhận xét, KHỈ XÙ MÌ bất ngờ bật khóc. Mascot chia sẻ bản thân từng mất ngủ, tập luyện liên tục vì sợ bỏ lỡ cơ hội được đứng trên sân khấu Ca Sĩ Mặt Nạ.

"Con hạnh phúc lắm, con nói thiệt đó!", KHỈ XÙ MÌ xúc động nói. Mascot cho biết mình không phải nghệ sĩ quá nổi tiếng nên việc được góp mặt tại một chương trình lớn là niềm hạnh phúc đặc biệt.

Không khí xúc động nhanh chóng chuyển sang hài hước khi Bích Phương đặt câu hỏi về đoạn lời mới trong bài hát. Sợ bị nhận ra, KHỈ XÙ MÌ lập tức nói đùa rằng chính Tăng Duy Tân là người viết thêm phần lời ấy. Đáng chú ý, Tăng Duy Tân khẳng định đã biết danh tính thật của KHỈ XÙ MÌ, nhưng quyết định giữ kín để mascot tiếp tục có cơ hội thể hiện bản thân ở những vòng sau.

CONGB lộ diện, cả bốn cố vấn đều đoán đúng

Khép lại tập 6, BÒ SỮA ACHU trở thành mascot tiếp theo phải tháo mặt nạ. Nghệ sĩ đứng sau nhân vật đáng yêu này chính là CONGB.

Trước đó, CONGB trình diễn "Còn Thương Nhưng Không Còn Yêu" với cách xử lý giàu cảm xúc, khai thác chất giọng gió và những nốt cao đặc trưng. Dù tìm mọi cách đánh lạc hướng, nam nghệ sĩ vẫn không thể che giấu hoàn toàn màu giọng của mình.

Biết nguy cơ bị nhận ra, BÒ SỮA ACHU còn hài hước năn nỉ Trấn Thành: "Lát con chuyển khoản cho chú, chú đừng có nói ra nhé!". Thế nhưng, cả Trấn Thành, Bích Phương, Tăng Duy Tân và Vương Bình đều dự đoán chính xác danh tính CONGB trước thời khắc lộ diện.

Chia sẻ sau khi tháo mặt nạ, CONGB cho biết anh tham gia chương trình với mong muốn thể hiện những màu sắc giọng hát mà khán giả chưa có nhiều dịp khám phá. Việc hóa thân thành một nhân vật khác cũng giúp nam nghệ sĩ tự tin thử nghiệm những cách thể hiện mới.

Đặc biệt, CONGB tiết lộ đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài anh được trình diễn bằng chất giọng thật từng sử dụng trong những ngày đầu theo đuổi âm nhạc. Khép lại hành trình, nam ca sĩ gửi đến khán giả "Tạm Thương", sáng tác của chính anh về một mối tình thoáng qua.

Ở một diễn biến khác, CAO BỒI LANG vẫn là ẩn số khó giải mã với chất giọng trầm khàn mang màu sắc rock, hoàn toàn đối lập với giọng nói nữ cao khi giao tiếp. Bích Phương thừa nhận đây là mascot khó đoán nhất mà cô từng gặp.

Theo kết quả bình chọn riêng vòng hai bảng C, LION VUI TƯƠI dẫn đầu với 22,86%. Tuy nhiên, khi cộng kết quả hai vòng, KHỈ XÙ MÌ vươn lên vị trí số một với 23,81%, tiếp theo là LION VUI TƯƠI, HEO MÁ HỒNG và CAO BỒI LANG. BÒ SỮA ACHU xếp cuối với 17,62% và phải dừng cuộc chơi.

Tập 6 Ca Sĩ Mặt Nạ 2026 vì thế không chỉ có những màn đoán danh tính và tiếng cười từ ban cố vấn. Từ âm hưởng dân ca Bắc Bộ của HEO MÁ HỒNG đến nỗi nhớ quê trong "Em Ơi Về Thôi", chương trình còn mang đến những khoảnh khắc gần gũi với ký ức và đời sống tinh thần của người Việt.

Ca Sĩ Mặt Nạ - The Masked Singer Vietnam 2026 phát sóng lúc 20h thứ Bảy hằng tuần trên HTV2 - Vie Channel, ON-Vie GIẢI TRÍ, YouTube Vie Channel và ứng dụng VieON.