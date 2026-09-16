Đàm Tùng Vận - Lưu Học Nghĩa mờ nhạt, nữ phụ mới là người khiến khán giả phát cuồng trong Lan Hương Như Cố

Lan Hương Như Cố đang trở thành một trong những bộ phim cổ trang gây tranh cãi nhất thời gian gần đây. Khi phim phát sóng, khán giả lại nhanh chóng chia thành 2 luồng ý kiến, người khen màu sắc đấu đá gia tộc chân thực, người chê mô-típ cũ và thiếu đột phá. Đáng nói hơn, cặp đôi chính Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa diễn ổn nhưng lại khá mờ nhạt so với nữ phụ Lý Mộng.

Xét một cách công bằng thì lần này Đàm Tùng Vận cho thấy khả năng thoát khỏi hình tượng nữ chính ngọt ngào quen thuộc. Cô vào vai Thẩm Gia Lan lớn lên trong nhung lụa, được gia đình yêu thương và có hôn ước với Lâm Cẩm Kỳ (Lưu Học Nghĩa). Thế nhưng một biến cố trên triều đình khiến cả Thẩm gia bị diệt môn, cô từ tiểu thư danh giá rơi xuống tận đáy xã hội.

Để bảo toàn tính mạng và tìm cách rửa oan cho gia đình, Thẩm Gia Lan phải từ bỏ thân phận, lặng lẽ trà trộn vào Lâm phủ dưới thân phận Hứa Lan Hương. Từ người từng sống trong cảnh ăn sung mặc sướng, cô phải làm nha hoàn, ngày ngày cúi đầu bưng trà rót nước, nhìn sắc mặt người khác và chịu đựng đủ mọi tủi nhục ngay trong nhà của vị hôn phu năm xưa.

Sự thay đổi thân phận này tạo ra nhiều đất diễn cho Đàm Tùng Vận. Cô thể hiện được nét nhẫn nhịn, đau đớn và bất cam của một tiểu thư mất tất cả chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, đây cũng là điểm khiến khán giả tranh luận. Một bộ phận khen nữ diễn viên thể hiện nhân vật có chiều sâu, nhưng số khác cho rằng khí chất vốn mềm mại của cô chưa đủ sắc lạnh để tạo cảm giác về một nữ chính mang trong mình tham vọng báo thù.

Còn Lâm Cẩm Kỳ vốn là thanh mai trúc mã và có hôn ước với Thẩm Gia Lan. Khi gia tộc đứng trước nguy cơ bị cuốn vào biến cố chính trị, anh buộc phải từ bỏ tình yêu, hủy hôn và cưới con gái một gia đình quyền thế để bảo vệ người nhà.

Điều đau đớn nhất là Lâm Cẩm Kỳ sớm nhận ra người nha hoàn đang ở trong phủ chính là người mình từng yêu. Anh chỉ có thể giả vờ không biết, âm thầm nhìn cô chịu đựng và tìm cách giúp đỡ trong giới hạn cho phép. Nhân vật liên tục mắc kẹt giữa tình yêu, cảm giác tội lỗi và trách nhiệm với gia tộc.

Thực tế, diễn xuất của Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa khá tốt. Cả 2 đều có những phân cảnh thể hiện được sự giằng xé của nhân vật, đặc biệt ở những đoạn tình cảm bị kìm nén. Chỉ có điều, vấn đề là tuyến tình cảm của họ lại chưa đủ bùng nổ. Mô-típ nam chính vì gia tộc phải từ bỏ người yêu, sau đó âm thầm bảo vệ nàng ngay dưới mái nhà mình vốn đã xuất hiện nhiều lần trong dòng phim cổ trang. Vì vậy, Lưu Học Nghĩa khó tránh cảm giác quen thuộc, còn Đàm Tùng Vận cũng chưa tạo được khí chất quá khác biệt so với những vai diễn trước.

Ngược lại, người thực sự chiếm trọn spotlight lại là Lý Mộng trong vai Triệu Tinh Đường. Nhân vật vốn có đầy đủ những yếu tố của một nữ phụ phản diện quen thuộc với xuất thân cao quý, kiêu ngạo, là chính thê của Lâm Cẩm Kỳ và biết rõ chồng mình còn tình cảm với người khác. Thế nhưng dưới diễn xuất của Lý Mộng, Triệu Tinh Đường không trở thành kiểu nữ phụ chỉ biết ghen tuông và gây chuyện.

Cô hiểu mình cũng chỉ là quân cờ trong cuộc hôn nhân chính trị, đồng thời nhìn thấu tâm tư của chồng. Thay vì tự dằn vặt hay lao vào những cuộc đấu đá vô nghĩa, Triệu Tinh Đường bình tĩnh tính toán từng bước, biết mình muốn gì và sẵn sàng dùng thủ đoạn để đạt được mục đích. Sự tỉnh táo, sắc bén và quyết đoán khiến nhân vật có sức hút đặc biệt.

Lý Mộng cũng là người tạo ra cảm giác áp đảo trong nhiều cảnh quay. Chỉ một ánh mắt, biểu cảm lạnh hay cách nói chuyện bình thản cũng đủ khiến Triệu Tinh Đường có khí chất riêng. Trong khi cặp đôi chính vẫn đang loay hoay với những màn yêu - hận quen thuộc, nhân vật của Lý Mộng lại liên tục trở thành chủ đề được bàn luận. Không ít khán giả cho rằng mình theo dõi phim chủ yếu để xem Triệu Tinh Đường xử lý những người xung quanh như thế nào.

Về nội dung, Lan Hương Như Cố có ưu điểm ở cách xây dựng thế giới gia tộc khá thực tế. Phim không biến nữ chính thành nhân vật vừa trở về từ địa ngục đã có thể dễ dàng lật ngược thế cờ. Con đường báo thù của cô đầy trở ngại, trong khi những người trong chốn quyền thế đều bị chi phối bởi lợi ích, gia đình và địa vị. Ranh giới tốt - xấu cũng không hoàn toàn rõ ràng, giúp các nhân vật có nhiều lớp tính cách hơn.

Dù vậy, mô-típ tiểu thư bị diệt môn, giả danh nha hoàn rồi từng bước báo thù vốn không còn mới. Khán giả quen thuộc với dòng phim đấu đá gia tộc có thể dễ dàng đoán được nhiều tình tiết tiếp theo.

Nhìn chung, Lan Hương Như Cố có điểm mạnh ở kịch bản tranh đấu, những màn giằng co tình cảm và dàn nhân vật có nhiều mâu thuẫn. Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa vẫn giữ phong độ diễn xuất nhưng chưa thực sự tạo được dấu ấn mạnh, trong khi Lý Mộng lại bất ngờ trở thành người nổi bật nhất. Với một vai nữ phụ nhưng có khả năng lấn át cả tuyến chính, Triệu Tinh Đường đang là nhân vật đáng chờ đợi nhất trong chặng đường tiếp theo của bộ phim.