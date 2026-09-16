Hà Việt Dũng lấy vợ hot girl dân tộc Thái, sinh con gái đẹp cực phẩm ai cũng phải xuýt xoa

Hà Việt Dũng (sinh năm 1987) là nam người mẫu, diễn viên được nhiều khán giả biết đến qua các bộ phim truyền hình như "Ngược chiều nước mắt", "Bão ngầm", "Hành trình công lý", "Cuộc chiến không giới tuyến" và "Độc đạo".

Năm 2018, Hà Việt Dũng kết hôn với Hà Thị Nhung - người đẹp quê Hòa Bình, kém nam diễn viên 6 tuổi. Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, thanh tú, cô từng được nhiều người ví như một “hot girl”. Cặp đôi được biết đến với cuộc sống gia đình khá kín tiếng và hạnh phúc.

Đến nay, Hà Việt Dũng và bà xã đã có 1 cô con gái 7 tuổi. Ái nữ nhà Hà Việt Dũng tên đầy đủ là Hà Ngọc Tuệ Lâm, ở nhà thường gọi là Luna.

Cô bé Luna - con gái nam diễn viên Hà Việt Dũng sở hữu vẻ ngoài nổi bật từ nhỏ.

Cô bé sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu và được cư dân mạng ví von là có “visual chuẩn hoa hậu tương lai”. Cô bé thừa hưởng nhiều đường nét sắc sảo từ bố là "nam thần màn ảnh" Hà Việt Dũng và mẹ là hot girl dân tộc Thái - Hà Thị Nhung.

Ở tuổi lên 7, Luna đã gây chú ý với gương mặt hài hòa, đường nét nổi bật cùng nụ cười ngọt ngào, trông chẳng khác nào một “tiểu mỹ nhân” nhí.

Vợ chồng nam diễn viên trong sinh nhật thứ 7 của con gái.

Vì bận rộn với công việc diễn xuất và thường xuyên phải xa nhà để tham gia các dự án phim kéo dài nhiều ngày, Hà Việt Dũng cho biết điều anh trăn trở nhất vẫn là không có nhiều thời gian ở bên con gái.

Nam diễn viên từng chia sẻ anh luôn muốn dành nhiều tình cảm hơn để bù đắp cho những khoảng thời gian vắng mặt trong cuộc sống của Luna.

Với anh, những khoảnh khắc được ở cạnh con, cùng con vui chơi, trò chuyện hay đồng hành trong các hoạt động trải nghiệm đều vô cùng đáng quý.

Vẻ xinh xắn, đáng yêu của cô bé Luna.

Hà Việt Dũng cũng may mắn khi có bà xã Hà Thị Nhung luôn thấu hiểu và chia sẻ với đặc thù công việc của chồng. Trong thời gian anh đi làm xa, cô ở nhà chăm sóc con gái và vun vén gia đình chu đáo.

Nam diễn viên từng bày tỏ niềm tự hào khi Luna là một cô bé ngoan ngoãn, viết chữ đẹp. Đặc biệt, những lần hai bố con cùng tham gia các chương trình, trải nghiệm thực tế đã giúp Hà Việt Dũng có thêm thời gian gần gũi và hiểu con hơn.

Qua đó, anh càng trân trọng những phút giây bên Luna và mong muốn dù công việc có bận rộn đến đâu, con gái vẫn luôn cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của bố.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài nổi bật, bé Luna - con gái Hà Việt Dũng - còn bộc lộ niềm yêu thích với nghệ thuật và khả năng sáng tạo từ nhỏ.

Trong chương trình Cha con vạn dặm, cô bé được bố tạo điều kiện tự do thể hiện ý tưởng thông qua các hoạt động thủ công, mỹ thuật. Hà Việt Dũng không áp đặt cách làm mà để Luna tự mình lựa chọn, bày trí và sắp xếp bố cục theo ý thích.

Qua những hoạt động này, cô bé cho thấy sự hào hứng, khéo léo và tư duy sáng tạo đáng yêu, đồng thời có thêm không gian để phát huy năng khiếu.



