Sina đưa tin Đàm Tùng Vận làm khách mời trong show giải trí Quán Trọ Thân Yêu và chia sẻ về vụ tai nạn khi đóng phim khiến nữ diễn viên suýt bị hủy dung.

Theo đó, khi quay bộ phim truyền hình Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao (2024), đoàn phim điện ảnh Tạm Biệt Lý Khả Lạc yêu cầu Đàm Tùng Vận quay bù 1 ngày để hoàn thiện các cảnh quay còn thiếu. Trong quá trình quay phim, Đàm Tùng Vận bị thương ở môi với tình trạng khá nghiêm trọng, thậm chí môi của nữ diễn viên gần đứt lìa.

Đàm Tùng Vận suýt bị hủy dung mạo vì vết thương ở môi

Đàm Tùng Vận tâm sự với Thẩm Nguyệt: "Vết thương rất đau đớn, nghiêm trọng tới mức các bác sĩ phẫu thuật nói rằng nếu bị thương lớn hơn một chút thì hậu quả khó lường và phải thực hiện một cuộc đại phẫu". Đàm Tùng Vận khi đó vừa sợ vừa ám ảnh khi nhìn vào vết thương. Cô cũng không dám kể với bố vì sợ ông sẽ lo lắng.

May mắn sau đó các bác sĩ phẫu thuật đã khâu thành công phần môi gần như bị rách hoàn toàn. Nữ diễn viên không thể nói chuyện trong thời gian dài, gặp khó khăn trong việc ăn uống, phải nghỉ ngơi để vết thương dần hồi phục, không để lại hậu quả trên gương mặt.

Cũng chính vì vậy, Đàm Tùng Vận đã phải nghỉ ngơi một thời gian với sự đồng thuận của ê-kíp phim Em Đẹp Hơn Ánh Sao . Tuy nhiên, nữ diễn viên lại bị bôi nhọ danh dự, nhiều thông tin cho rằng cô không kinh nghiệp, bỏ bê đoàn phim, không hài lòng với thù lao và đãi ngộ của dự án.

Đàm Tùng Vận sinh năm 1990, nổi tiếng từ vai diễn Thuần Quý nhân trong phim cổ trang cung đấu kinh điển Hậu Cung Chân Hoàn Truyện . Nhân vật Thuần Quý nhân là một người ngây thơ hồn nhiên, rất hợp với ngoại hình và khí chất của Đàm Tùng Vận. Khi phim lên sóng, đất diễn của nữ diễn viên không nhiều, nhưng vẫn được khán giả yêu mến. Sau này, Chân Hoàn Truyện thành công bùng nổ giúp Đàm Tùng Vận suôn sẻ hơn trong sự nghiệp.

Tác phẩm khiến Đàm Tùng Vận trở nên nổi tiếng là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta . Đến nay, đây vẫn là bộ phim về đề tài thanh xuân học đường được yêu thích bậc nhất, trở thành tác phẩm kinh điển của dòng phim này.

Từ đó, Đàm Tùng Vận vươn lên nhanh chóng trong sự nghiệp. Tất cả các tác phẩm cô đóng đều không rơi vào tình trạng thất bại, bị chê bai mà đều có thành tích từ tốt đến rất tốt. Trong đó có thể kể đến Mùa Hè Của Hồ Ly, Cẩm Y Chi Hạ, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà ,Cẩm Tâm Tựa Ngọc . Đáng nói là ngày cả những bộ phim tưởng chừng như chẳng có ưu thế nào như Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám, Hướng Gió Mà Đi, Quy Lộ (Đường Về) , cũng đều đạt thành tích cao.

Một điều ít ngôi sao 9X nào làm được là khả năng "gánh phim" (sức ảnh hưởng tới thành công của dự án) của Đàm Tùng Vận rất tốt. Các bộ phim của cô như Lấy Danh Nghĩa Người Nhà (2020), Quy Lộ (2022), Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao (2024) đều là tác phẩm có rating cao nhất năm của đài Hồ Nam.

Đàm Tùng Vận đóng phim ngày càng đa dạng, không hạn chế bản thân ở những dự án ngôn tình học đường. Bộ phim đề tài công sở như H ướng Gió Mà Đi, Quy Lộ, Em Đẹp Hơn Ánh Sao, hay Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám ... thực tế có đề tài kén khán giả, nhưng người xem vẫn tin tưởng vào diễn xuất và khả năng lựa chọn dự án của Đàm Tùng Vận. Điều này chứng minh "duyên khán giả" của nữ diễn viên rất tốt.

Theo The Paper, Đàm Tùng Vận có nhiều ưu điểm như diễn xuất tự nhiên dễ chịu, không đơ cứng không khoa trương mà rất chân thật. Nữ diễn viên từng bị nhận xét không đẹp lộng lẫy hay đẹp chuẩn như tiêu chuẩn thập mỹ rập khuôn hiện tại. Tuy nhiên, Đàm Tùng Vận vẫn luôn tiến lên, chậm mà chắc, đóng phim nào thành công phim đó do cô luôn chọn vai diễn mà bản thân thấy hợp và hứng thú.

Đàm Tùng Vận không vướng scandal nên được khán giả yêu mến