Đẫm nước mắt bức thư của người mẹ bất hạnh gửi con gái sinh ra không có tay chân: "Xin lỗi vì mẹ không cho con một cơ thể lành lặn"

Mọi giúp đỡ cho bé Bình An xin gửi về địa chỉ: chị Trần Thị Hiền (mẹ bé Bình An), thôn An Lưu, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hoặc qua STK của anh Nguyễn Văn Hòa (bố bé Bình An): 21599537, ngân hàng ABC, ĐT: 0972551600.

Trân trọng cảm ơn!