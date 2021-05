Harry nói về 3 lần cảm thấy bất lực khi ở Hoàng gia Anh và tiết lộ câu nói của Meghan giúp anh "làm lại cuộc đời"

Xuất hiện trên chương trình podcast với Dax Shepherd nhằm quảng bá cho serie The Me You Can't See vào tối ngày 13/5 (giờ địa phương), Công tước xứ Sussex đã không ngần ngại chia sẻ về 3 lần trong cuộc đời anh cảm thấy thực sự "bất lực" khi còn ở Hoàng gia Anh.

Harry cho biết: "Có 3 lần tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực khi là một người hoàng gia. Lần đầu tiên lúc đó tôi còn là một cậu bé, ngồi phía sau ôtô cùng mẹ, bị cánh paparazzi đuổi theo. Lần thứ hai là khi tôi ở Afghanistan, đang trên chiếc trực thăng apache và lần thứ ba là khi ngồi cùng vợ tôi, đối thoại về vấn đề trị liệu tâm lý".

Dax Shepard, người đồng dẫn chương trình Monica Padman và Hoàng tử Harry tạo dáng trong một bức ảnh cho podcast về sức khỏe tinh thần.

Hary chia sẻ 3 lần anh cảm thấy bất lực nhất khi ở Hoàng gia Anh.

Trong cuộc phỏng vấn của nhà Sussex hồi đầu tháng 3, Meghan cho hay cô đã nói với chồng về ý định tìm đến cái chết khi mang thai con trai đầu lòng bởi những áp lực, căng thẳng khi sống trong Cung điện. Bên cạnh đó, Harry cho biết anh đã phải tìm đến các liệu pháp để xử lý cơn giận của chính mình liên quan tới những căng thẳng khi là một phần của Hoàng gia Anh và sự soi mói của truyền thông. Tuy nhiên, nhờ một cuộc trò chuyện với Meghan mà anh nhận mình ra cần được giúp đỡ.

"Chính là qua một cuộc trò chuyện với Meghan, người hiện là vợ của tôi, cô ấy đã nhìn ra ngay. Cô ấy nói tôi đang bị tổn thương và có một số chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát đang khiến tôi thực sự giận dữ, làm tôi sôi máu", Harry kể.

Trong cuộc trò chuyện trên podcast, khi được hỏi cuộc sống hoàng gia thực tế khác như thế nào so với hình ảnh các Hoàng tử - Công chúa trong phim? Harry cho hay: "Vợ tôi đã có lời giải thích rất tuyệt vời. Cô ấy nói rằng: 'Bạn không cần phải làm Hoàng tử hay Công chúa, bạn có thể tạo ra cuộc sống tốt hơn bất kỳ Hoàng tử hay Công chúa nào'. Và điều đó đến từ kinh nghiệm sống của chính cô ấy".

Chính vì vậy, Harry quyết định đưa vợ con sang Mỹ bắt đầu cuộc sống mới thay vì lựa trọn trở thành "Hoàng tử đúng nghĩa". Harry cũng cho hay, anh cảm thấy tự do hơn kể từ khi sang Mỹ và họ hiện đang là hàng xóm của cặp đôi Orlando Bloom và Katy Perry. Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Harry tiết lộ anh và Meghan đã gặp nhau lần đầu tiên trong một siêu thị ở Anh và họ buộc phải "giả vờ" không biết nhau để tránh thu hút sự chú ý.

Với Harry, Meghan là người đã giúp anh vượt qua "bể khổ".

Trong cuộc phỏng vấn kéo dài 90 phút, Harry đã đưa ra lần lượt những tuyên bố gây sốc nhắm vào Hoàng gia Anh và ca ngợi Meghan hết lời, rằng cô là điểm tựa tinh thần giúp anh quyết tâm rời bỏ gia đình xây dựng cuộc sống mới tự do. Harry tuyên bố không muốn lặp "nỗi đau di truyền" lên các con của mình giống như cách mà Thái tử Charles đối xử với anh.

Hiện Hoàng gia Anh vẫn giữ im lặng trước cuộc phỏng vấn gây sốc của Harry nhưng các chuyên gia cho rằng Công tước xứ Sussex đang lún sâu vào con đường sai lầm, việc hòa giải giữa anh với gia đình ngày càng trở nên mong manh hơn.

Nguồn: The Sun