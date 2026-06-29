Đám cưới tình tin đồn Song Joong Ki và hôn phu bí ẩn: Loạt sao hạng A tham dự, tuyệt đối phải tuân thủ quy định này!

Tối 28/6, nữ diễn viên Moon Chae Won đã tổ chức đám cưới với bạn trai ngoài ngành giải trí tại khách sạn hạng sang ở Seoul (Hàn Quốc). Đây chính là cột mốc đẹp để đánh dấu cái kết viên mãn cho chuyện tình bí mật của người đẹp 8X và nửa kia.

Vì chú rể không phải người nổi tiếng nên an ninh đám cưới được thắt chặt đến mức không có bất kỳ bức ảnh nào lọt ra ngoài. Tờ MyDaily ví đám cưới của mỹ nhân này như 1 "nhiệm vụ 007" vì tính chất tuyệt mật. Trước hôn lễ từng có nguồn tin cho biết chồng minh tinh xứ Hàn là bác sĩ da liễu trẻ tuổi hay đại gia. Tuy nhiên, Moon Chae Won phủ nhận và cũng đồng thời bác bỏ thông tin bản thân cưới chạy bầu. Do đó, danh tính ông xã của người đẹp này vẫn là 1 bí ẩn. Theo tờ Nate, trong ngày trọng đại, cô dâu Moon Chae Won được cho biết rất xinh đẹp, rạng rỡ. Hôn lễ tổ chức trong không gian truyền thống, sang trọng cả ngoài trời lẫn trong nhà.

Moon Chae Won tổ chức đám cưới bí mật như "nhiệm vụ 007". Ảnh: Nate.

Do chú rể là người ngoài ngành giải trí, nữ diễn viên quyết giữ kín danh tính và hình ảnh của ông xã. Ảnh: Instagram.

Hôn lễ của Moon Chae Won quy tụ nhiều sao hạng A trong showbiz. Tại sự kiện, công chúng đã được chứng kiến màn hội ngộ của dàn diễn viên phim Hoa Của Quỷ. Lee Jun Ki, Kim Ji Hoon, Jang Hee Jin, đạo diễn Kim Cheol Gyu và các thành viên khác trong ê-kíp sản xuất đã đến chúc mừng Moon Chae Won. Trong đó nữ diễn viên Jang Hee Jin đã ôm 1 đóa hoa đến tặng nữ đồng nghiệp thân thiết. Để đảm bảo sự riêng tư, các khách mời cũng tuân thủ nguyên tắc nghiêm ngặt không đăng ảnh cô dâu - chú rể và các khách mời xung quanh lên mạng.

Ê-kíp Hoa Của Quỷ gồm Lee Jun Ki, Kim Ji Hoon, Jang Hee Jin, đạo diễn Kim Cheol Gyu... hội ngộ tại đám cưới của Moon Chae Won vào tối qua. Ảnh: Nate.

Các khách mời chỉ đăng ảnh chụp không gian hôn lễ của Moon Chae Won, tuyệt đối không để lộ hình ảnh cô dâu - chú rể trong ngày trọng đại. Ảnh: Nate.

Moon Chae Won sinh năm 1986, là nữ diễn viên nổi đình nổi đám tại Hàn Quốc, tên tuổi cô gắn liền với loạt tác phẩm “làm mưa làm gió” màn ảnh xứ kim chi như Good Doctor, Nice Guy, The Princess’s Man, Họa Sĩ Gió... Bên cạnh sự nghiệp đáng nể, cô còn từng dính nghi vấn hẹn hò Song Joong Ki sau khi được bắt gặp dùng chung 1 chiếc túi giữ nhiệt trên phim trường Nice Guy.

Dù rất nổi tiếng tại xứ sở kim chi nhưng từng có giai đoạn từ năm 2023-2025, nữ minh tinh họ Moon bỗng “bốc hơi” hoàn toàn khỏi giới giải trí. Ký giả của TV Daily cho hay trong 2 năm biến mất khỏi showbiz, Moon Chae Won có chủ động bày tỏ sự quan tâm đối với 1 số dự án, thậm chí cô cũng nhiệt tình muốn tham gia thảo luận cùng các ekip. Thế nhưng, không nhà sản xuất và đoàn làm phim nào muốn chọn nữ diễn viên cho tác phẩm của họ. Tình cảnh này trái ngược hoàn toàn với khoảng hơn 10 năm trước khi Moon Chae Won là gương mặt ăn khách trên màn ảnh Hàn, được nhiều ekip quan tâm, ưu ái.

Ký giả TV Daily đã liên hệ với 1 số nhân vật hoạt động trong giới giải trí để tìm hiểu về nguyên nhân khiến mỹ nhân Nice Guy không còn được o bế như trước. Và việc Moon Chae Won bị các nhà sản xuất ngó lơ được cho là tới từ hàng loạt nguyên nhân liên quan tới các đối thủ cạnh tranh, sức hút suy giảm của chính nữ diễn viên.

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Moon Chae Won được gọi là "nàng Juliet xứ Hàn". Ảnh: X.

Nguồn: Nate