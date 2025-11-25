Lâu rồi phim Việt mới có nam chính đáng yêu thế này: Càng gia trưởng càng hot, không ai dám chê nửa lời

Trong tập 46 Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, khán giả thực sự được “đãi ngộ” bằng một màn tỏ tình vừa nghiêm túc, vừa đáng yêu đến mức xem mà đỏ mặt thay. Dũng - anh chàng “con bác Bơ” do Đức Hiếu thủ vai chính thức bước vào giai đoạn theo đuổi Ngân (Việt Hoa) theo cách không giống ai: Gia trưởng mà duyên, khó ưa mà đáng yêu, thậm chí trở thành hình mẫu “người đàn ông kỳ lạ duy nhất được hội chị em đồng thanh ủng hộ”.

Trọng tâm của tập 46 nằm ở cảnh Dũng quyết định thổ lộ với Ngân. Không hoa mỹ, không vòng vo, anh chọn cách nghiêm túc đến mức phát sợ: "Thời gian gần đây, anh không thể có một buổi thưởng trà nào ra hồn. Thiền trà cũng không ăn thua. Đáng lẽ ra tôi phải thật tĩnh tại để thưởng thức những lá trà cho tâm hồn bình an thư thái. Nhắm mắt lại, nhấp một ngụm trà… cô biết tôi nghĩ tới gì không?”

Ngân loay hoay đưa ra cả chục đáp án, còn khán giả thì cười nghiêng ngả. Và rồi Dũng buông câu trả lời nhẹ như hơi thở nhưng đủ làm trái tim vỡ vụn: “Cô, chính là cô đấy".

Khoảnh khắc ấy được fan gọi vui là đỉnh cao rung động của phim Việt đầu đông, khi một nhân vật gia trưởng, khô khan bỗng vụt sáng thành nam chính lãng mạn nhất màn ảnh.

Nhưng đó chưa phải là điểm “gây thương nhớ” nhất. Dũng tiếp tục tỏ tình theo phong cách không ai đoán được - vừa chân thành vừa “mang hơi hướm quyền lực mềm” khiến chị em rần rần chia sẻ: “Nếu như em đang do dự vì nghĩ chúng ta không phù hợp thì em sai rồi. Anh thấy chúng ta rất phù hợp. Nếu em đang do dự vì trong lòng còn vấn vương một ai đó, hãy chấm dứt. Anh yêu cầu em quên anh ta đi, tập trung vào anh đây này. Bởi vì anh là tương lai của em. Quên mấy cái quá khứ nhảm nhí ấy đi. Đừng để anh phải nhắc lại lần nữa".

Chỉ cần lướt qua loạt bình luận, đủ thấy Dũng không phải kiểu “gia trưởng toxic”, mà là dạng đàn ông có chính kiến, hơi cứng nhưng biết yêu và đã yêu là hết mình:

- Tỏ tình một cách rất là gia trưởng nhưng sao xem cứ tủm tỉm cười

- Con bác Bơ nói to, gia trưởng cơ mà chụy iem thích!

- A gia trưởng quá cơ nhưng mà em thích.

- Người đàn ông gia trưởng duy nhất được chị em ủng hộ

Thậm chí có người còn hài hước hóa cả một cái kết viễn mãn: "Lấy nhau về quê sáng bán cháo lòng, chiều tối bán trà sữa là viên mãn".

Mối quan hệ Dũng - Ngân trở thành kiểu chemistry chạm đúng tâm lý khán giả: Một cô gái mong manh, cảm xúc nhiều và một người đàn ông quá cứng nhưng lại luôn để ý cô từng chút một. Càng xem, người ta càng hiểu vì sao “cặp này tán nhau mà khán giả mới là người rung động”.

Suốt tập 46, Dũng và Ngân gần như chiếm spotlight tuyệt đối. Chỉ cần nhìn ánh mắt Ngân cười tủm tỉm, hay gương mặt Dũng tỏ vẻ nguy hiểm, hội xem phim đã không thể ngồi yên: "Xem đoạn này tự dưng cười hô hố một mình", "Cả tập hôm nay gần như Dũng - Ngân chiếm trọn luôn", "Con bác Bơ nay tự tin thế!".

Dũng trở thành minh chứng cho kiểu nam chính phim Việt hiện đại: Không màu mè, chỉ cần chân thành, hơi thô mà thật là đã đủ tạo sóng.

Hóa ra, điều khiến anh hot lại chính là thứ từng bị mặc định là điểm trừ, sự gia trưởng đáng yêu, kiên quyết nhưng không áp đặt, biết quan tâm đúng lúc và biết tỏ tình đúng tim.

Sau nhiều phim Việt liên tiếp thiếu một nam chính đủ cá tính để gây thương nhớ, Dũng của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh trở thành hiện tượng đúng nghĩa: càng khó ở lại càng làm fan phát cuồng.

Tập 46 mở ra giai đoạn mới cho mối quan hệ Dũng - Ngân, và quan trọng hơn, khiến khán giả phải thú nhận: Họ tán nhau, nhưng người đổ là tui.

Kim Tiền