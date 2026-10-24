Quân A.P chính thức công khai vợ là Lê Khanh!

Những ngày qua, đám cưới của Quân A.P trong Running Man Vietnam liên tục khiến khán giả tò mò. Qua những trailer chuẩn bị cho hôn lễ, Quân A.P không hé lộ danh tính nửa kia mà chỉ gọi là "cô em" càng khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Đến cuối tập phát sóng tối 23/10, chương trình bất ngờ tung ra tình tiết khiến khán giả chú ý. Khi Quân A.P liên tục hối thúc "gia tộc R" đi đón dâu, Trấn Thành cũng không giấu được sự tò mò và đặt câu hỏi về danh tính vợ của "Tám Quân".

Ngay sau đó, "chủ hôn" Lê Nhân xuất hiện cùng một cô gái diện áo dài hồng, đội voan cô dâu và che kín mặt. Đáng chú ý, sự xuất hiện của nhân vật bí ẩn này khiến Anh Tú Atus, Quang Trung và Pháp Kiều tỏ ra vô cùng hào hứng, liên tục vỗ tay. Anh Tú Atus còn không ngừng hỏi lại: "Thật hả? Thật hả?" như nhận ra người quen, khiến không khí càng thêm náo nhiệt.

Dàn cast và khách mời rộn ràng khi vợ Quân A.P xuất hiện

Một chi tiết khác nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng là tên cô dâu được viết tắt bằng chữ "K" trong lễ thành hôn. Kết hợp với vóc dáng và góc nghiêng của nhân vật, nhiều khán giả lập tức gọi tên Lê Khanh - "nửa kia" ngoài đời thật của Quân A.P.

Đặc biệt, phản ứng của nam ca sĩ khi cô dâu xuất hiện cũng khiến người xem thích thú. Thay vì giữ vẻ bình tĩnh, Quân A.P tỏ ra ngượng ngùng, thậm chí đưa tay che mặt.Quân A.P và Lê Khanh đã mối quan hệ kéo dài hơn một thập kỷ. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa chính thức xác nhận chuyện tình cảm trước công chúng. Đây chính là lần đầu tiên Lê Khanh xuất hiện trên sóng truyền hình với vai trò là "vợ Quân A.P".

"Cô dâu" của Quân A.P sẽ chính thức lộ diện trong tập sau của Running Man Vietnam

Quân A.P ngại ngùng che mặt còn Anh Tú Atus vô cùng hào hứng

Quang Trung, Trấn Thành cũng thích thú khi vợ Quân A.P lần đầu xuất hiện công khai như thế này

Tấm bảng tên cô dâu và chú rể trong đám cưới này là "Q -K", trong đó "K" được nhiều người đoán là Khanh

Vóc dáng và kiểu tóc cô gái trong ảnh cũng hao hao với Lê Khanh

Lý do Anh Tú Atus, Pháp Kiều, Quang Trung có phản ứng thế kia là do Quân A.P đã từng ra mắt Lê Khanh ở sự kiện của Anh Trai Say Hi

Vợ Quân A.P là ai?

Vợ của Quân A.P sinh năm 1997, cặp đôi là bạn học chung cấp 2 và cấp 3. Lê Khanh từng theo học tại trường Đại học Luật Hà Nội. Dù không hoạt động showbiz nhưng vợ Quân A.P cũng có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, cô sở hữu trang cá nhân hơn 10 nghìn người theo dõi, mỗi bài đăng đều có lượt tương tác, "thả tim" cao.

Bà xã của Quân A.P có dung mạo xinh xắn, vóc dáng mảnh mai. Dựa theo những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy Lê Khanh có cuộc sống rất sang chảnh, thường xuyên đi du lịch nước ngoài. Có vài chuyến đi, cặp đôi để lộ hint check in cùng nhau.

Lê Khanh và Quân A.P đã ở bên nhau 14 năm

Chuyện tình yêu ngọt ngào của cả hai được nhiều người ngưỡng mộ

Quân A.P là một trong những nam ca sĩ nhận được nhiều tình cảm của khán giả hiện nay. Bắt đầu được biết đến bằng loạt những bản cover hàng trăm ngàn view trên MXH, đến hiện tại, Quân AP đã sở hữu cho mình nhiều bản hit cả chục triệu view, có thể kể đến như Ai Là Người Thương Em, Còn Gì Đau Hơn Chữ Đã Từng, Bông Hoa Đẹp Nhất. .. Trong một cuộc giao lưu, Quân A.P cho biết có nụ hôn đầu vào năm lớp 9. Đến lớp 12, anh đã để dành tiền tiêu vặt tầm vài tháng để mua cây son tầm 3 triệu tặng bạn gái.

Khi được hỏi về việc sẽ giấu kín hay công khai tình yêu, Quân A.P từng chia sẻ: "Tôi nghĩ một khi đã xác định yêu tôi thì người ấy chắc sẽ phải tự tin về bản thân thì họ mới có thể an tâm được. Khán giả thì không đáng lo ngại nhưng với những bạn đồng nghiệp mà hằng ngày tôi tiếp xúc, hầu như đều là những cô gái xinh đẹp. Người phụ nữ bên cạnh tôi phải cực kỳ tin tưởng tôi cũng như cực kỳ tự tin vào bản thân thì mới có thể ở vị trí ấy cũng như chịu được áp lực đấy được".

Nhan sắc xinh đẹp của vợ Quân A.P

Ảnh: FBNV