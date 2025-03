Đám cưới đang viral khắp Trung Quốc: Cô dâu nhan sắc thắng đời 100-0, chú rể vừa đẹp vừa giàu

Ngày 25/3, Sina đưa tin bộ phim ngôn tình Kiêu Dương Tự Ngã (Tên khác: Nắng Gắt) được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cố Mạn quay cảnh hôn lễ của nam nữ chính Lâm Tự Sâm và Nhiếp Hi Quang do hai diễn viên trẻ Tống Uy Long và Triệu Kim Mạch thể hiện. Chỉ nhìn những cảnh hậu trường, khán giả đã mong chờ bộ phim sẽ sớm lên sóng bởi cả hai diễn viên được đánh giá đẹp đôi, diễn xuất ăn ý.

Đặc biệt, cảnh hậu trường còn tiết lộ nụ hôn cực ngọt ngào giữa Triệu Kim Mạch và Tống Uy Long. Lần này, nữ diễn viên sinh năm 2002 đã có phần chủ động hơn. Trong khi trước đó, Triệu Kim Mạch thường bị chê rụt rè trong cảnh thân mật, khiến cảnh quay thiếu cảm xúc, giống như cô đang bị ép hôn. Chính biểu cảm này của Triệu Kim Mạch khiến cho khán giả không thể nhập tâm vào nội dung phim, chê nữ diễn viên không tạo được chemistry với bạn diễn.

Cảnh hôn lễ tràn đầy cảm xúc tại hậu trường Kiêu Dương Tự Ngã

Triệu Kim Mạch mặc váy cưới được khen đẹp

Để khắc phục nhược điểm trên, Triệu Kim Mạch đã chủ động hơn trong cảnh hôn với Tống Uy Long. Bên cạnh đó, khán giả đánh giá nhan sắc của nàng tiểu hoa đán ngày càng rực rỡ, trưởng thành. Rũ bỏ nét trẻ con, cô đã giống với nữ chính ngôn tình từ trong tiểu thuyết bước ra.

Triệu Kim Mạch được khen ngày càng đẹp

Theo Sina, Kiêu Dương Tự Ngã là dự án được công chúng quan tâm ngay từ khi mới lên ý tưởng và bắt đầu quay. Lý do là những tác phẩm trước đó được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Cố Mạn đều bùng nổ về danh tiếng và thành tích, tạo thành tác phẩm để đời cho các diễn viên như Sam Sam Đến Rồi (đóng chính Triệu Lệ Dĩnh và Trương Hàn), Bên Nhau Trọn Đời (Đường Yên và Chung Hán Lương đóng), Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên (Trịnh Sảng đóng cặp với Dương Dương), Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh (do Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương thể hiện).

Kiêu Dương Tự Ngã được dự đoán sẽ bùng nổ khi phát sóng

Kiêu Dương Tự Ngã kể về cuộc đời của nữ chính Nhiếp Hi Quang. Thời đại học, Nhiếp Hi Quang yêu thầm Trang Tự (Lại Vỹ Minh đóng), một thiên tài của học viện tài chính nhưng không thành công. Sau khi tốt nghiệp, cô vào làm trong một công ty do gia đình đầu tư, tại đây, cô gặp gỡ Lâm Tự Sâm, hiện đã là phó tổng giám đốc tập đoàn.ư

Lâm Tự Sâm từng là một bác sĩ, nhưng do tai nạn bất ngờ nên anh phải rời khỏi ngành y. Ban đầu, anh hiểu lầm và cố ý làm khó Nhiếp Hi Quang. Nhưng sau thời gian tiếp xúc, hai người dần gỡ bỏ hiểu lầm, trong một lần thực hiện cứu người bất ngờ, Lâm Tự Sâm đã quyết tâm trở về làm bác sĩ.

Về sau, họ lại cùng viết nên một câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc. Nhiếp Hi Quang cũng dần trưởng thành và trở thành một doanh nhân xuất sắc.

Tống Uy Long được khen điển trai

Anh được khen như nam thần từ tiểu thuyết ngôn tình bước ra

Sinh năm 2002, Triệu Kim Mạch được đánh giá là cái tên nổi bật của lứa diễn viên 10X hiện tại ở showbiz Trung Quốc. Triệu Kim Mạch sở hữu gương mặt baby với đôi mắt tròn to, có hồn, sống mũi cao và đôi môi chúm chím. Báo Thẩm Dương từng nhận xét Triệu Kim Mạch và Tống Tổ Nhi là sao nhí dậy thì thành công bậc nhất Cbiz, có nét đẹp độc đáo và thu hút rất riêng biệt. Càng trưởng thành, Triệu Kim Mạch càng thăng hạng nhan sắc với visual ngập tràn cảm giác thiếu nữ.

Ngoài ra, Triệu Kim Mạch còn có dự án Anh Đào Hổ Phách đóng chung với Trương Lăng Hách.