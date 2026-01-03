Giữa không gian tráng lệ của Tu viện Bath (Anh quốc), Holly Ramsay - cô con gái cưng của "Vua đầu bếp" Gordon Ramsay đã chính thức trao lời thề nguyền cùng vận động viên bơi lội Adam Peaty. Không chạy theo những thiết kế cắt xẻ táo bạo hay gợi cảm, Holly chọn cho mình một lối đi riêng, đầy hoài niệm và sang trọng. Lấy cảm hứng từ những biểu tượng thời trang bất diệt như Grace Kelly hay Vương phi Kate Middleton, cô dâu xuất hiện như một nàng công chúa bước ra từ trang sách.

Thế nhưng, đằng sau vẻ lộng lẫy của váy áo và thực đơn 3 sao Michelin, đám cưới này còn ẩn chứa những câu chuyện thú vị về tình thân, sự kết nối thế hệ và cả những nốt trầm về mối quan hệ gia đình khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Váy cưới Elie Saab và giấc mơ mang tên "Hoàng gia"

Bước vào lễ đường dài tới 65 mét của Tu viện Bath, Holly Ramsay hiểu rằng mình cần một thiết kế đủ sức nặng để không bị "nuốt chửng" bởi không gian kỳ vĩ này. Và Elie Saab chính là cái tên được chọn để hiện thực hóa giấc mơ ấy. Chia sẻ độc quyền với tờ Vogue Anh, Holly bộc bạch: "Tôi biết mình muốn mặc một thứ gì đó thật truyền thống, khá kín đáo và phải có ren. Tôi luôn ngưỡng mộ những chiếc váy của Grace Kelly và Kate Middleton: Phần cổ cao thanh tao, cực kỳ nữ tính. Nó khiến tôi cảm thấy mình thực sự giống như một nàng công chúa" .

Chiếc váy ren tay dài, kín cổng cao tường nhưng không hề tù túng, trái lại còn tôn lên vẻ đẹp đài các, quý phái của cô dâu. Đi kèm với đó là chiếc khăn voan dài thướt tha, tạo nên một hình ảnh vừa thiêng liêng vừa lãng mạn. Để hoàn thiện vẻ ngoài, Holly chọn một chiếc ví cầm tay hình vỏ sò của Chanel và đôi giày cao gót Amina Muaddi – món quà Giáng sinh đầy ý nghĩa mà chú rể Adam đã tặng cô. Sự kết hợp giữa nét cổ điển của váy cưới và phụ kiện tinh tế đã tạo nên một tổng thể hoàn hảo, đúng chất "tiểu thư trâm anh thế phiệt".





Dàn khách mời "tỷ đô" và dấu ấn của Victoria Beckham

Không hổ danh là đám cưới của hai gia đình danh tiếng, hôn lễ quy tụ dàn khách mời đình đám, trong đó nổi bật nhất là gia đình cựu danh thủ David Beckham. Vốn là bạn thân lâu năm của nhà Ramsay, vợ chồng David - Victoria cùng các con Romeo, Cruz và Harper đều có mặt chúc phúc. Đặc biệt, "bà trùm thời trang" Victoria Beckham còn đóng vai trò quan trọng khi chính tay thiết kế trang phục cho dàn phù dâu.

Các chị em gái của Holly là Megan và Tilly Ramsay (trong vai trò phù dâu danh dự), cùng em gái chú rể là Bethany, đều diện những chiếc váy maxi lụa đỏ rực rỡ, sang trọng do Victoria thiết kế. Sắc đỏ nồng nàn của dàn phù dâu làm nền hoàn hảo cho bó hoa mao lương trắng tinh khôi trên tay cô dâu, tạo nên một bức tranh màu sắc hài hòa và đẳng cấp.

Nếu như ban ngày Holly lộng lẫy như một nữ hoàng, thì trong tiệc tối thân mật tại Kin House, cô lại trở về làm một cô con gái nhỏ đầy tình cảm. Thay vì đặt may một chiếc váy thứ hai đắt đỏ, Holly quyết định mặc lại chiếc váy cưới mà mẹ cô – bà Tana Ramsay đã diện vào năm 1996.

"Tôi luôn ấp ủ ý tưởng sẽ mặc lại váy của mẹ vào một lúc nào đó. Nó thật đẹp: Lụa mềm mại với cổ chữ V và những viên ngọc trai đính kết xung quanh. Điều kỳ diệu là tôi mặc vừa in, không cần chỉnh sửa bất cứ đường kim mũi chỉ nào" , Holly xúc động chia sẻ. Khoảnh khắc cô dâu bước vào phòng tiệc trên nền nhạc bài hát kinh điển Take A Chance on Me của ABBA, nhiều vị khách – những người từng dự đám cưới của bố mẹ cô 29 năm trước đã không kìm được nước mắt. Đó không chỉ là thời trang, đó là sự tiếp nối của hạnh phúc, là lời tri ân ngọt ngào nhất mà con gái dành cho cuộc hôn nhân viên mãn của bố mẹ.





Đặc quyền của con gái Vua đầu bếp và sự thay đổi bất ngờ của chú rể

Tất nhiên, làm con rể của Gordon Ramsay thì áp lực không nhỏ, nhưng bù lại, thực đơn tiệc cưới chắc chắn là "đỉnh của chóp". Chính tay Gordon Ramsay đã tham gia sâu sát vào việc lên thực đơn chiêu đãi, đảm bảo các vị khách được thưởng thức những mỹ vị tuyệt hảo nhất. Sau đám cưới, đôi uyên ương cũng được bố mẹ tặng một chuyến trăng mật lãng mạn tại thiên đường biển Mauritius.

Một chi tiết thú vị khiến cư dân mạng thích thú là động thái trên mạng xã hội của cặp đôi. Ngay sau hôn lễ, không chỉ Holly đổi tên thành @hollyramsaypeaty, mà chàng kình ngư Adam Peaty cũng đổi tên tài khoản Instagram thành @AdamRamsayPeaty. Hành động thêm họ vợ vào tên mình của Adam được xem là một cử chỉ hiện đại, tôn trọng và đầy yêu thương dành cho bà xã và gia đình vợ.

Tuy nhiên, ngày vui dường như không trọn vẹn 100% khi truyền thông Anh tiết lộ bố mẹ ruột của chú rể - ông Mark và bà Caroline Peaty đã vắng mặt trong lễ cưới. Theo tờ Daily Mail, lý do xuất phát từ những mâu thuẫn gia đình âm ỉ trước đó, đỉnh điểm là việc mẹ chú rể được cho là không được mời tham dự tiệc chia tay độc thân của Holly. Dù người trong cuộc chưa lên tiếng, nhưng sự thiếu vắng đấng sinh thành trong ngày trọng đại của con trai cũng để lại một nốt trầm tiếc nuối giữa bản hòa ca hạnh phúc này.

Dẫu vậy, nụ cười rạng rỡ của Holly và Adam trong ngày cưới đã chứng minh rằng, họ đã sẵn sàng nắm tay nhau bước vào chương mới của cuộc đời, với sự chúc phúc của những người thân yêu nhất và hành trang là tình yêu chân thành dành cho nhau.

(Nguồn: British Vogue, Daily Mail)