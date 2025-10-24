Cô dâu Quỳnh Châu đẹp quá

Sau thời gian gắn liền với dòng nhạc ballad, ca sĩ Mai Tiến Dũng trở lại với hình ảnh sôi nổi, vui tươi qua MV Mình Cưới Nhau Em Nhé – ca khúc được anh ví như “món quà cưới đặc biệt” dành tặng cho Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và người bạn đời của cô – doanh nhân Phát Nguyễn, trước thềm hôn lễ diễn ra vào cuối tháng 10.

Ra mắt tối 23/10, MV Mình Cưới Nhau Em Nhé nhanh chóng thu hút sự chú ý khi tái hiện trọn vẹn không khí rộn ràng của một lễ cưới. Đây là sản phẩm âm nhạc được Bùi Công Nam sáng tác từ năm 2017 – cũng là năm Mai Tiến Dũng và Quỳnh Châu lần đầu gặp nhau trong một chương trình talkshow âm nhạc.

Trong suốt 8 năm, nam ca sĩ nhiều lần có ý định phát hành ca khúc nhưng chưa tìm được thời điểm thích hợp. “Khi nghe tin Châu chuẩn bị kết hôn, tôi biết đây chính là thời điểm đúng người, đúng lúc. Tình bạn của chúng tôi đã kéo dài gần một thập kỷ, nên tôi muốn dành cho Châu một món quà thật ý nghĩa”, Mai Tiến Dũng chia sẻ.

Bản phối mới của Mình Cưới Nhau Em Nhé do producer trẻ Seven Nguyễn thực hiện dưới sự kết nối của Mew Amazing, mang đến tinh thần trẻ trung, hiện đại mà vẫn giữ nguyên sự lãng mạn trong sáng tác gốc. Những tiếng chuông nhà thờ, dàn nhạc strings, sáo, kèn… được điểm xuyết tinh tế, tạo nên tổng thể đầy năng lượng và khác biệt với những bản ballad cưới quen thuộc.

Sau thời gian dài gắn với hình ảnh trầm buồn, Mai Tiến Dũng trở lại với “nhân cách âm nhạc” sôi nổi, vui tươi – đúng như tinh thần yêu đời anh từng theo đuổi thuở đầu sự nghiệp.

MV được ghi hình trong không khí ấm áp, tràn ngập tiếng cười. Đặc biệt, doanh nhân Phát Nguyễn – ông xã của Á hậu Quỳnh Châu – lần đầu xuất hiện trong MV ca nhạc. Dù chưa từng đóng MV, anh vẫn khiến ê-kíp bất ngờ vì sự chuyên nghiệp và hết mình.

“Ban đầu tôi không nghĩ Phát sẽ đồng ý vì bạn ấy khá kín tiếng. Nhưng thật bất ngờ khi Phát không chỉ tham gia mà còn rất nhiệt tình, không ngại nhảy hay diễn. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là bạn ấy luôn túc trực chăm sóc cô dâu và cả ê-kíp trong suốt quá trình quay” – Mai Tiến Dũng kể.

Bối cảnh quay cũng gặp không ít khó khăn khi thời tiết thất thường, mưa lớn. Thế nhưng, chính sự hỗ trợ và tinh thần vui vẻ của cặp đôi đã khiến mọi thành viên đều cảm thấy ấm lòng.

Chia sẻ về món quà đặc biệt, Á hậu Quỳnh Châu xúc động:“Càng gần ngày cưới, tôi càng nhận được nhiều tình cảm từ bạn bè, đồng nghiệp. MV của anh Dũng là món quà đầy bất ngờ và đáng quý. Hôn lễ của tôi sẽ có nhiều tiết mục âm nhạc do bạn bè nghệ sĩ góp vui – một kỷ niệm tôi sẽ nhớ mãi.”

Không chỉ là ca khúc về hạnh phúc lứa đôi, Mình Cưới Nhau Em Nhé còn là minh chứng cho tình bạn bền bỉ 8 năm giữa Mai Tiến Dũng và Quỳnh Châu – hai nghệ sĩ luôn đồng hành, ủng hộ nhau trong công việc lẫn cuộc sống.