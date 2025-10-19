Á hậu Quỳnh Châu bất ngờ hé lộ về đám cưới, sẽ diện 20 trang phục trong ngày cưới

Tối 18/10, rất đông các nghệ sĩ, người mẫu, diễn viên đã có mặt tại sự kiện của một thương hiệu trang sức. Được biết, sự kiện được diễn ra trong không gian nghệ thuật đa tầng, nơi ánh sáng, âm thanh, chất liệu tre và nghệ thuật trình diễn đương đại hòa quyện thành một trải nghiệm độc bản.

Đây không chỉ là buổi lễ đánh dấu hành trình 20 năm, mà còn là một hành trình kết nối, nơi nghệ thuật, văn hoá và con người giao hòa đúng tinh thần “The Legacy of Connections” của thương hiệu.

Quỳnh Châu

Sự kiện quy tụ dàn khách mời nổi bật trong giới thời trang và giải trí, cùng những gương mặt đã đồng hành với thương hiệu trong nhiều năm qua như Siêu mẫu Lan Khuê, Siêu mẫu Tuyết Lan, Diễn viên Khả Ngân, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Á hậu Quỳnh Anh, người đẹp Trà My,… Tất cả cùng hội tụ trong một đêm tôn vinh những giá trị bền vững và tinh thần sáng tạo đã làm nên tên tuổi thương hiệu suốt 20 năm qua.

Quỳnh Anh

Một trong những người đẹp gây chú ý nhất trong đêm nay chính là Á Hậu Quỳnh Châu - Á Hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022. Nàng Hậu nhận được vô vàn lời chúc phúc từ đồng nghiệp và khách mời khi đến tham gia sự kiện sau thông báo về đám cưới sắp diễn ra vào tháng 10 này. Càng gần ngày trọng đại, Quỳnh Châu càng khiến người đối diện ngỡ ngàng bởi nhan sắc rạng rỡ và thần thái viên mãn. Xuất hiện tại sự kiện, cô diện bộ trang sức vàng đính kim cương thanh mảnh - tuy không cầu kỳ nhưng vô cùng tinh tế và lấp lánh, làm nổi bật lên vẻ đẹp không góc chết của mỹ nhân Đà Lạt.

Tiết lộ về chi tiết của đám cưới của mình và ông xã doanh nhân, nàng Hậu chia sẻ rằng cô hạnh phúc khi sự kiện quan trọng nhất đời mình lại được rất nhiều người quan tâm và chúc phúc. “Điều mà Châu mong mỏi nhất trong đám cưới đó chính là hy vọng rằng các khách mời sẽ thật sự thoải mái, tận hưởng và chung vui cùng vợ chồng mình. Châu biết rằng thời điểm này trong năm sẽ có rất nhiều sự kiện được diễn ra, nhưng các khách mời đã yêu thương và dành thời gian quý báu của họ để tham dự sự kiện quan trọng nhất đời mình”.

Hơn hết, nàng Hậu còn bật mí rằng sẽ có gần 20 layout đầm cưới được cô trưng diện trong những buổi tiệc cưới của mình.

Các khách mời và dàn người đẹp xuất hiện với phong thái tự tin, tinh tế trong những trang phục thanh lịch, điểm xuyết bởi các món trang sức tinh xảo. Sự hòa quyện giữa gu thẩm mỹ hiện đại và tinh thần văn hóa Á Đông tạo nên tổng thể hài hòa, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ độc lập, tự tin và giàu cảm xúc.

Lan Khuê

Xuất hiện tại sự kiện, Siêu mẫu Lan Khuê thu hút mọi ánh nhìn với diện mạo rạng rỡ và thần thái kiêu sa. Cô lựa chọn bộ trang sức trị giá hàng chục tỷ đồng, được chế tác tinh xảo, tỏa ánh vàng ấm tựa những bông lúa chín, điểm xuyết kim cương lấp lánh như giọt sương sớm, vừa quý phái, vừa mềm mại, đậm chất Á Đông. Đẳng cấp và quyến rũ, đó chính là những mỹ từ dành để miêu tả sự xuất hiện của người đẹp ngày hôm nay.

Tuyết Lan

Sánh đôi cùng Siêu mẫu Lan Khuê, đó chính là sự xuất hiện của Siêu Mẫu Tuyết Lan và người đẹp Trà My. Hai người đẹp cùng diện trang phục tone đen huyền bí và sang trọng. Nếu như Tuyết Lan đem đến layout “high-fashion” với đầm cocktail được thiết kế cầu kỳ thì Trà My lại mang đến phong thái của những quý cô trang nhã, thanh lịch. Cả 2 mỹ nhân đều diện trang sức bằng vàng và chạm trổ tinh xảo với loạt kim cương lấp lánh.

Khả Ngân

Không kém cạnh các chị em, Khả Ngân xuất hiện với chiếc đầm dạ hội được đính kết sequin lộng lẫy hệt như “mỹ nhân ngư”. Nữ diễn viên 9X diện trên mình bộ trang sức kim cương tiền tỷ được đính kết bởi những đôi tay của thợ kim hoàn Việt Nam với điểm nhấn chính là những viên chủ là đá sapphire.

Một mỹ nhân cũng chiếm trọn spotlight khi đến tham gia sự kiện đêm nay chính là Á Hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024 - Nguyễn Quỳnh Anh. Nàng Hậu không những gây chú ý bởi nhan sắc vượt trội cùng bộ trang sức được khắc chạm thủ công mà còn khiến ai nấy trầm trồ khi sánh đôi cùng người yêu tin đồn - Tiktoker Neyun. Cả hai như hình với bóng, trao nhau những ánh mắt vô cùng ngọt ngào khiến ai cũng phải dõi theo cặp đôi.