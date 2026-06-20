Đắm chìm vào âm nhạc, văn hóa Pháp tại Sofitel Legend Metropole Hanoi

Tháng 6 này, Sofitel trân trọng mời quý khách cùng đắm mình trong không khí của Fête de la Musique – Ngày Âm nhạc Thế giới, một lễ hội mang đậm hồn cốt và sức sống văn hóa Pháp. Hòa nhịp cùng chuỗi sự kiện diễn ra tại các khách sạn Sofitel trên khắp châu Á, đêm hội tái hiện trọn vẹn tinh thần lễ hội Pháp sôi động, phóng khoáng và đầy cảm hứng, trong khi vẫn khéo léo thổi vào đó những nét chấm phá mang bản sắc châu Á độc đáo, tạo nên một trải nghiệm vừa quen thuộc, vừa mới lạ.

Trải nghiệm Fête de la Musique tại Hà Nội

Khởi nguồn từ Paris năm 1982, Fête de la Musique đã vượt ra khỏi biên giới nước Pháp để trở thành một lễ hội mang tầm vóc toàn cầu – nơi văn hóa và nghệ thuật hòa quyện trong những đêm dài rực rỡ ánh đèn và ngập tràn âm thanh.

Tại Sofitel, lễ hội ấy được tái hiện theo một cách riêng đầy tinh tế. Từ những sân khấu hoành tráng đến các góc giao lưu thân mật, ấm cúng, mỗi không gian đều được chắt lọc để mang đến tinh túy của văn hóa Pháp, được nâng tầm qua triết lý art de vivre - nghệ thuật sống, đặc trưng của thương hiệu. Lấy âm nhạc - ngôn ngữ chung của nhân loại làm sợi chỉ kết nối, Sofitel kiến tạo một đêm hội nơi con người, văn hóa và cảm xúc gặp gỡ nhau theo một phong cách Pháp không thể trộn lẫn.

Quầy bar Angelina tại Sofitel Legend Metropole Hanoi mở ra một không gian hoàn hảo cho đêm tiệc khó quên của âm nhạc, cocktail và sự tinh tế mang cảm hứng Pháp nhân dịp Fête de la Musique.

Tại Việt Nam, Sofitel Legend Metropole Hanoi sẽ đón mừng dịp đặc biệt này bằng đêm tiệc La Nuit Party diễn ra vào ngày 26 tháng 6 tại quầy bar Angelina, nơi âm nhạc, văn hóa và nét thanh lịch đương đại kiểu Pháp cùng hội tụ trong một đêm hội khó quên.

Được tổ chức trong không gian của một trong những khách sạn xa xỉ bậc nhất Việt Nam, sự kiện hứa hẹn mang đến những màn trình diễn âm nhạc sống đầy cuốn hút, những ly cocktail được tuyển chọn tinh tế cùng bầu không khí giao lưu sôi động…, tất cả đều thấm đẫm tinh thần Fête de la Musique.

Dù hòa mình vào nhịp sống năng động của Hà Nội, đêm tiệc vẫn giữ trọn linh hồn French Zest - ngọn lửa đam mê và cái duyên phóng khoáng rất riêng của Sofitel. Đây là nơi chất lãng mạn Paris gặp gỡ tư duy sáng tạo bản địa, kiến tạo nên một không gian dạ tiệc vừa tinh tế, vừa đương đại một trải nghiệm phong cách sống chỉ có thể tìm thấy tại Metropole.

Từ Paris đến các điểm đến trên khắp châu Á, Sofitel mời du khách tôn vinh Fête de la Musique thông qua một chuỗi các trải nghiệm văn hóa độc bản, nơi nghệ thuật sống art de vivre kiểu Pháp giao thoa cùng di sản địa phương.

Tại Sofitel Singapore Sentosa Resort & Spa, du khách có thể tận hưởng đêm tiệc cocktail mang cảm hứng nền văn hóa Peranakan trong tiếng nhạc jazz Pháp biểu diễn trực tiếp; trong khi Sofitel Phnom Penh Phokeethra hợp tác cùng Soundskool để mang đến những màn trình diễn của các tài năng trẻ triển vọng, song hành cùng nghệ thuật múa truyền thống Campuchia. Trải khắp khu vực, từ Kuala Lumpur đến Krabi, mỗi sự kiện đều mang đến một lăng kính biểu đạt riêng biệt cho lễ hội mang tính biểu tượng của nước Pháp, đưa âm nhạc, văn hóa và những kết nối ý nghĩa hội tụ trọn vẹn theo đúng phong cách Sofitel.